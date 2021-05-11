Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова. ВIДЕО

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова і глава Служби безпеки України Іван Баканов провели брифінг, на якому розповіли про підозри нардепам ОПЗЖ Медведчуку і Козаку.

Цензор.НЕТ пропонує вам повне відео брифінгу.

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".

11 травня стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. У цей же день Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вже підписала підозру Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.