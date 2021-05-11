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Новини Політика України
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брифінг (35) Медведчук (1323) Козак (115) Баканов Іван (295) Венедіктова (756)

Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова. ВIДЕО

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова і глава Служби безпеки України Іван Баканов провели брифінг, на якому розповіли про підозри нардепам ОПЗЖ Медведчуку і Козаку.

Цензор.НЕТ пропонує вам повне відео брифінгу.

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".

11 травня стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. У цей же день Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вже підписала підозру Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.
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Топ коментарі
+28
Брифинг генерального прокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 3253
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11.05.2021 18:15
+15
Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 4288
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11.05.2021 19:36
+8
судя по скринам мудачуку шьют перереестрацию имущества в Криму по кацапским законам.
Видимо самая "тяжелая" статья.
И прикольная на фоне по одной квартири в Ялте
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11.05.2021 18:22
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Брифинг генерального прокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 3253
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11.05.2021 18:15 Відповісти
Ви що. Медведчук приходив вночі до Порошенка щоб просто попити чаю з цукерками "Рошен".
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11.05.2021 18:21 Відповісти
а для чого ж ще ? ...))
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11.05.2021 22:23 Відповісти
Завуалированная ответка Путину за последнюю хакерскую атаку на США.
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11.05.2021 18:19 Відповісти
Не плодите сущности, Оккам негодует.
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11.05.2021 18:22 Відповісти
Ганс Христиан? Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і глави СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 3866
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11.05.2021 18:59 Відповісти
xr - (W ) valtriy Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 473/
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12.05.2021 10:15 Відповісти
судя по скринам мудачуку шьют перереестрацию имущества в Криму по кацапским законам.
Видимо самая "тяжелая" статья.
И прикольная на фоне по одной квартири в Ялте
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11.05.2021 18:22 Відповісти
А если еще текст будете читать, а не только скрины смотреть то узнаете еще и другую информацию "Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку: нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму"
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11.05.2021 18:24 Відповісти
єто одно и то же.
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11.05.2021 18:29 Відповісти
Що одне і теж? Держзрада та розкрадання національних ресурсів це одне і теж саме що перереєстрація майна в Криму?
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11.05.2021 18:32 Відповісти
Да.
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11.05.2021 18:34 Відповісти
Після такої відповіді що дерзрада та розкрадання національних ресурсів це тотожні речі з переоформлення майна в Криму у мене виникають сумніви що довашох адекватності
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11.05.2021 18:39 Відповісти
лять баран) переєєстрація підпрємства, яке платило податки Україні, по окупційним законам і сплата цих податків, які належать Україні, окупантам є злочин. І державна зрада.
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11.05.2021 18:44 Відповісти
І он, вище вже бенедіктова це підтвердила)
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11.05.2021 18:46 Відповісти
Даже если поверить, что зе хочет посадить мертвечука, то не получится. мертвечук купит все и вся, то есть любой суд. С такимими как мертвечук только ликвидация!!!!
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11.05.2021 18:23 Відповісти
Хочу наголосити, що обшуки відбувається у рамках розслідування кримінальної справи, яка була порушена за заявою народного депутата від Європейсько Солідарності Олексія Гончаренка.

тобто, не тероризм и гучни заяви зелених уй... а за заявою від Гончаренка
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11.05.2021 18:24 Відповісти
До чого тут Гончаренко? Обшуки проводяться в рамках підписання підозр генпрокурором. Ви бачили скільки записів є з Медведчуком, ви дійсно вважаєте що це Гончаренко його записував, чи що Медведчука почали записувати після заяви Гончаренка. Докази по Медведчуку почали збирати задовго до заяви Гончаренка.
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11.05.2021 18:30 Відповісти
А на основании чего вы решили, что писали медведчука, и попросили Гончаренко написать заявление, не одни и те же структуры?)))
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11.05.2021 19:23 Відповісти
я до того були що гучни заяви про тероризм, а за фактом - завсім інше
крім того підозру прокурорка підпісала в рамка КС, котра була створена (заведена) на підставі заяви
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11.05.2021 20:13 Відповісти
Саме так і є - це не перша ініціатива Гончаренка у цььому питання! Але найголовніша сама суть того, що айсберг безакрності здвинули і нарешті хоча б щось зробили щодо колаборанта, українофоб Медведчука, який просто люто ненавидить Україну і все українське!
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11.05.2021 21:46 Відповісти
Брифинг генерального прокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 6170 Все на брифинг !!! И не позволим клоунам превратить свинарник в цирк !!!
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11.05.2021 18:24 Відповісти
"Весьма неправы были те сотрудники СБУ, которые называли Баканова «Алешей Карамазовым на мрачной гей-тусовке». Не такой уж он и «алеша». Просто лицо такое "наивное" и "честное". А на самом деле весьма прожженный мошенник и казнокрад. Впрочем, для некоторых сотрудников это не было неожиданностью, так как в 2011 году Баканов был фигурантом расследования уголовного дела о разворовывании 3,888 миллионов бюджетных гривен подконтрольными Баканову кампаниями."Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 2843
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11.05.2021 20:25 Відповісти
Знову черговийй цирк для лохторату, а ви поки за ним спостерігаєте, вас продовжують обкрадати, а державу знищувати з середини.
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12.05.2021 09:28 Відповісти
Якби було більше таких, як Гончаренко, і менше всяких баканових, то й жилося б легше.
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12.05.2021 11:44 Відповісти
Локшина для лохів.
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11.05.2021 18:26 Відповісти
Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і глави СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 8342

...
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11.05.2021 18:44 Відповісти
А говорили, шо праздники закончились. С Праздничком нас, граждане Украины !
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11.05.2021 18:28 Відповісти
Да каждый концерт 95-го квартала теперь будет праздником, но только для зелеботов.
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11.05.2021 20:27 Відповісти
Мені, наприклад, байдуже, де правоохоронці одягнуть в кайданки колаборантів та зрадників країни - на виставі 95-го кварталу, чи в магазині ROSHEN. А Вам, бачу, ні.
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11.05.2021 21:29 Відповісти
Шоу маст гоу он!!! Є-і-є-е!
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11.05.2021 18:29 Відповісти
как оказалось "дядя Сэм" пишет все и давно Брифинг генерального прокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 7711 и теперь "зеленым" ничего не остается, как это все публиковать...
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11.05.2021 18:29 Відповісти
якісний медвегейт 95кв. який нахер може бути Х.Грозєв...
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11.05.2021 18:32 Відповісти
зельоная гнусь заглаживает свой факап с Ветеранами.
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11.05.2021 18:34 Відповісти
Сьогодні по всім телеканалам мАцкаліі буде: - "Как махровый Жидо-Бандеровець Зеленський напал на беззащитного мальчика в трусиках Медвейчука"
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11.05.2021 18:39 Відповісти
Ні нажаль. Сьогодні у кацапоїдів на всіх каналах буде таки скрепець, який у поцесі ініціації в дорослого скрепця перестріляв малолітніх скрепишів...
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11.05.2021 18:51 Відповісти
Слухаю ...
Конкретно!
Але чи це- робота СБУ , чи від ЦРУ "подарочки привезли"
З відповідними "виховними вказівками"
Чи дані були відомі ще при Баризі , але і з ним Медведчук - так само болтал по телефону ?
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11.05.2021 18:46 Відповісти
главное есть Действия, а не просто слова.
и я знаю одно: барыга только словоблудил и нечего не делал.
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11.05.2021 19:01 Відповісти
Шош это за служба ,которая не знает где подозреваемый?
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11.05.2021 18:43 Відповісти
Это часть плана...
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11.05.2021 19:08 Відповісти
Да они не знают где Мертветчук. Поому кина не будет.
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11.05.2021 20:28 Відповісти
Та вони й не знають, що єрмак -- це "Козир"... ворожа воша в серці України...
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12.05.2021 11:56 Відповісти
Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і глави СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 113

...
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11.05.2021 18:43 Відповісти
Жаль ,что Блинкин не мог заставить борцунов взяться за зеленого, но и за Мертветчука ему спасибо!
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11.05.2021 18:46 Відповісти
Ничего они не сделают Медведчуку. Он же кум самого Путлера.
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11.05.2021 20:20 Відповісти
Сделают, і їм також зроблять.
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12.05.2021 12:00 Відповісти
Поверю когда посадят. А так это может спецом открывают чтобы наверняка оправдать или дать сбежать
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11.05.2021 18:50 Відповісти
Козак уже сбежал, где Медведчук они не знают, зато пресконференцию провели...
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11.05.2021 19:07 Відповісти
В поміч СБУ: є варіант, що Медведчук з Марченко не сидять в маєтку, а перебувають геть в іншому місці. Принаймні, 7 годин тому Марченко писала, що вони в Хорватії. Примітивна програма порівняння з базою даних за обрисами берега вирахує точні координати за кілька хвилин.О.Голобуцький(фб)
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11.05.2021 20:39 Відповісти
Можеш не вірити, брифінг то без участі президента як було по справі Шеремета, та і Аваков щось в "тіні".
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11.05.2021 19:52 Відповісти
Вірю, сподіваюся на "особистий контроль", ну а міністр видно відчуває, що може "жареним запахнути" та і не його відомства "парафія".
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12.05.2021 06:27 Відповісти
какое же оно жалкая рашистская шавка...как лебезит и вылизывает...какой подобострастный тон перед другим манкуртом-малороссом кОзаком.
жалкий, убогий халдей у рашистской срани...

мертвечук, выслуживаясь у своих кремлевских хозяев, наверняка и маму родную бы продал...
тьфу, какая же он мразь и гнида.
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11.05.2021 19:18 Відповісти
Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 4288
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11.05.2021 19:36 Відповісти
Светская хроника ближайшего будущего:
«В этот солнечный день хозяева и гости, отдыхающие на фешенебельной красавице-яхте "Royal Romance", целый день развлекались рыбной ловлей. Поделившиеся впечатлениями участники VIP-рыбалки констатировали, что сегодня акулы клевали лучше на Венедиктову, чем на Баканова».
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11.05.2021 19:47 Відповісти
Бред это всё. Боюсь этот брифинг даже Ведмедчук не слушает.
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11.05.2021 20:21 Відповісти
А вчера Илларионов Васе бормотал что толку от приезда главы госдепа нет.
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11.05.2021 22:00 Відповісти
Пыль в глаза для США после порки от Блинкена, типа "батя, я стараюсь!"
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11.05.2021 22:07 Відповісти
"галимый пиаар, вы фсё вретиии..."
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12.05.2021 01:22 Відповісти
Най жаби жеруть гадюк

Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 5757
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12.05.2021 09:40 Відповісти
Щодо кримінальної справи проти Медведчука.

Чи вірю я, що він сяде?
Не дуже. За таких умов це більше схоже на "чорну мітку", а не на перспективу посадки. Коли дають можливість втекти та не повертатися.

Чи вважаю я, що це добре?
Безперечно.

По-перше, бо я особисто довго цього вимагав, а я не з тих, хто на виконання вимог починає крутити носом.

По-друге, бо це - сигнал. Сигнал внутрішній ваті: звиняйте, хлопці, ви тепер поза законним полем. Киш під віник. Сигнал зовнішній ваті: ми тут поговорили з нашими шановними партнерами, і знаєте що? А пішли ви...

По-третє, я ще кілька місяців тому зауважив, що у Зеленського зараз найбільш логічний шлях - йти на патріотичне поле і починати працювати по його порядку денному. Це найкраще, що він може робити - і для власних перспектив, і для зовнішніх стосунків, і для країни в цілому.

Пішов? От і добре. Пішов бочком, невпевненно, залишаючи шпаринки та намагаючись зберегти Єрмака? Очікувано. Але це все одно в сто разів краще, ніж загравати з ватою, як це робилося в попередні роки.

Тож нехай палає.
Віктор Трегубов
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12.05.2021 09:40 Відповісти
По-друге, бо це - сигнал. Сигнал внутрішній ваті: звиняйте, хлопці, ви тепер поза законним полем. Киш під віник.

Спасибо, поржал)) Какой сигнал? Идет попытка ЗЕбило подмять олигархат под себя, перераспределить финансовые потоки, контролировать (читай получать с него) весь крупный бизнес. Помню один пытался это сделать, правда не так борзо, звали его...кажется Саша стоматолог)) Чем закончилось, все помнят. Посмотрим Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 1970
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12.05.2021 09:45 Відповісти
Это всё противозаконно! -- но специально -- шо б без юридических последствий...
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12.05.2021 10:31 Відповісти
Непрофессионализм наших спецслужб просто зашкаливает. Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 9211
Люди в черном не дали эвакуировать авто Медведчука
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12.05.2021 12:17 Відповісти
АНДРІЙ ХОЛОДОВ, ПІД НОМЕРОМ 22 У СПИСКУ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", має у власності елітний маєток у Відніі Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - за життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА
Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.

"Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Це - вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську.

Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні. Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.
Крім того, як випливає з розслідування, Холодови у Відні володіють салоном весільних та вечірніх ******.
Водночас, ​за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
https://www.facebook.com/ilovesumy/posts/1256419271230134/
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12.05.2021 12:20 Відповісти
БАКАНОВ В США. ПАНИКА И ОШИБКИ.

22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.
Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу.
ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ВИЗИТА БАКАНОВА В США БЫЛА ПОПЫТКА НАЧАТЬ ПРОЦЕДУРУ ОТЗЫВА ИСКА "ПРИВАТ-БАНКА" К ГРУППЕ КОЛОМОЙСКОГО И К.



Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять.
Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет.
Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...
Дальше читайте сами
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
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12.05.2021 12:31 Відповісти
🍁 Живу недалеко от российского посольства в Киеве. Утром видел, как из его внутренних ворот выезжала машина, которая принадлежит охране Оксаны Марченко.

Не исключаю вариант того, что сам Медведчук уже находится на территории посольства и вскоре дипломатическим транспортом будет эвакуирован на родину - в Россию.

Вопрос: почему не был задержан 9 мая сразу после того, как проехался с Рабиновичем по Крещатику? И ещё много других вопросов. Очень похоже на многоходовку Зеленского, Ермака и Лёвочкина. Подробный анализ позже.
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12.05.2021 12:45 Відповісти
Як і очікувалось : шоу для вишивати
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12.05.2021 12:46 Відповісти
 
 