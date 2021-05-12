Брифинг генерального прокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова. ВИДЕО
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов проводят брифинг, на котором обещают рассказать о подозрениях нардепам ОПЗЖ Медведчуку и Козаку.
Цензор.НЕТ предлагает вам полное видео брифинга.
Напомним, 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.
Пожалуйста, подождите...
Видимо самая "тяжелая" статья.
И прикольная на фоне по одной квартири в Ялте
тобто, не тероризм и гучни заяви зелених уй... а за заявою від Гончаренка
крім того підозру прокурорка підпісала в рамка КС, котра була створена (заведена) на підставі заяви
...
Конкретно!
Але чи це- робота СБУ , чи від ЦРУ "подарочки привезли"
З відповідними "виховними вказівками"
Чи дані були відомі ще при Баризі , але і з ним Медведчук - так само болтал по телефону ?
и я знаю одно: барыга только словоблудил и нечего не делал.
...
жалкий, убогий халдей у рашистской срани...
мертвечук, выслуживаясь у своих кремлевских хозяев, наверняка и маму родную бы продал...
тьфу, какая же он мразь и гнида.
«В этот солнечный день хозяева и гости, отдыхающие на фешенебельной красавице-яхте "Royal Romance", целый день развлекались рыбной ловлей. Поделившиеся впечатлениями участники VIP-рыбалки констатировали, что сегодня акулы клевали лучше на Венедиктову, чем на Баканова».
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.
Чи вірю я, що він сяде?
Не дуже. За таких умов це більше схоже на "чорну мітку", а не на перспективу посадки. Коли дають можливість втекти та не повертатися.
Чи вважаю я, що це добре?
Безперечно.
По-перше, бо я особисто довго цього вимагав, а я не з тих, хто на виконання вимог починає крутити носом.
По-друге, бо це - сигнал. Сигнал внутрішній ваті: звиняйте, хлопці, ви тепер поза законним полем. Киш під віник. Сигнал зовнішній ваті: ми тут поговорили з нашими шановними партнерами, і знаєте що? А пішли ви...
По-третє, я ще кілька місяців тому зауважив, що у Зеленського зараз найбільш логічний шлях - йти на патріотичне поле і починати працювати по його порядку денному. Це найкраще, що він може робити - і для власних перспектив, і для зовнішніх стосунків, і для країни в цілому.
Пішов? От і добре. Пішов бочком, невпевненно, залишаючи шпаринки та намагаючись зберегти Єрмака? Очікувано. Але це все одно в сто разів краще, ніж загравати з ватою, як це робилося в попередні роки.
Тож нехай палає.
Віктор Трегубов
Спасибо, поржал)) Какой сигнал? Идет попытка ЗЕбило подмять олигархат под себя, перераспределить финансовые потоки, контролировать (читай получать с него) весь крупный бизнес. Помню один пытался это сделать, правда не так борзо, звали его...кажется Саша стоматолог)) Чем закончилось, все помнят. Посмотрим
Люди в черном не дали эвакуировать авто Медведчука
Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.
"Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Це - вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську.
Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні. Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.
Крім того, як випливає з розслідування, Холодови у Відні володіють салоном весільних та вечірніх ******.
Водночас, за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
https://www.facebook.com/ilovesumy/posts/1256419271230134/
22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.
Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу.
ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ВИЗИТА БАКАНОВА В США БЫЛА ПОПЫТКА НАЧАТЬ ПРОЦЕДУРУ ОТЗЫВА ИСКА "ПРИВАТ-БАНКА" К ГРУППЕ КОЛОМОЙСКОГО И К.
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять.
Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет.
Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...
Дальше читайте сами
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
Не исключаю вариант того, что сам Медведчук уже находится на территории посольства и вскоре дипломатическим транспортом будет эвакуирован на родину - в Россию.
Вопрос: почему не был задержан 9 мая сразу после того, как проехался с Рабиновичем по Крещатику? И ещё много других вопросов. Очень похоже на многоходовку Зеленского, Ермака и Лёвочкина. Подробный анализ позже.