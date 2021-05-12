РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16767 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Дело Медведчука
19 792 93
брифинг (50) Медведчук (1754) Козак (134) Баканов Иван (299) Венедиктова (727)

Брифинг генерального прокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Брифинг генерального прокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова. ВИДЕО

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов проводят брифинг, на котором обещают рассказать о подозрениях нардепам ОПЗЖ Медведчуку и Козаку.

Цензор.НЕТ предлагает вам полное видео брифинга.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
Брифинг генерального прокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 3253
показать весь комментарий
11.05.2021 18:15
+15
Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 4288
показать весь комментарий
11.05.2021 19:36
+8
судя по скринам мудачуку шьют перереестрацию имущества в Криму по кацапским законам.
Видимо самая "тяжелая" статья.
И прикольная на фоне по одной квартири в Ялте
показать весь комментарий
11.05.2021 18:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Брифинг генерального прокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 3253
показать весь комментарий
11.05.2021 18:15 Ответить
Ви що. Медведчук приходив вночі до Порошенка щоб просто попити чаю з цукерками "Рошен".
показать весь комментарий
11.05.2021 18:21 Ответить
а для чого ж ще ? ...))
показать весь комментарий
11.05.2021 22:23 Ответить
Завуалированная ответка Путину за последнюю хакерскую атаку на США.
показать весь комментарий
11.05.2021 18:19 Ответить
Не плодите сущности, Оккам негодует.
показать весь комментарий
11.05.2021 18:22 Ответить
Ганс Христиан? Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і глави СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 3866
показать весь комментарий
11.05.2021 18:59 Ответить
xr - (W ) valtriy Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 473/
показать весь комментарий
12.05.2021 10:15 Ответить
судя по скринам мудачуку шьют перереестрацию имущества в Криму по кацапским законам.
Видимо самая "тяжелая" статья.
И прикольная на фоне по одной квартири в Ялте
показать весь комментарий
11.05.2021 18:22 Ответить
А если еще текст будете читать, а не только скрины смотреть то узнаете еще и другую информацию "Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку: нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму"
показать весь комментарий
11.05.2021 18:24 Ответить
єто одно и то же.
показать весь комментарий
11.05.2021 18:29 Ответить
Що одне і теж? Держзрада та розкрадання національних ресурсів це одне і теж саме що перереєстрація майна в Криму?
показать весь комментарий
11.05.2021 18:32 Ответить
Да.
показать весь комментарий
11.05.2021 18:34 Ответить
Після такої відповіді що дерзрада та розкрадання національних ресурсів це тотожні речі з переоформлення майна в Криму у мене виникають сумніви що довашох адекватності
показать весь комментарий
11.05.2021 18:39 Ответить
лять баран) переєєстрація підпрємства, яке платило податки Україні, по окупційним законам і сплата цих податків, які належать Україні, окупантам є злочин. І державна зрада.
показать весь комментарий
11.05.2021 18:44 Ответить
І он, вище вже бенедіктова це підтвердила)
показать весь комментарий
11.05.2021 18:46 Ответить
Даже если поверить, что зе хочет посадить мертвечука, то не получится. мертвечук купит все и вся, то есть любой суд. С такимими как мертвечук только ликвидация!!!!
показать весь комментарий
11.05.2021 18:23 Ответить
Хочу наголосити, що обшуки відбувається у рамках розслідування кримінальної справи, яка була порушена за заявою народного депутата від Європейсько Солідарності Олексія Гончаренка.

тобто, не тероризм и гучни заяви зелених уй... а за заявою від Гончаренка
показать весь комментарий
11.05.2021 18:24 Ответить
До чого тут Гончаренко? Обшуки проводяться в рамках підписання підозр генпрокурором. Ви бачили скільки записів є з Медведчуком, ви дійсно вважаєте що це Гончаренко його записував, чи що Медведчука почали записувати після заяви Гончаренка. Докази по Медведчуку почали збирати задовго до заяви Гончаренка.
показать весь комментарий
11.05.2021 18:30 Ответить
А на основании чего вы решили, что писали медведчука, и попросили Гончаренко написать заявление, не одни и те же структуры?)))
показать весь комментарий
11.05.2021 19:23 Ответить
я до того були що гучни заяви про тероризм, а за фактом - завсім інше
крім того підозру прокурорка підпісала в рамка КС, котра була створена (заведена) на підставі заяви
показать весь комментарий
11.05.2021 20:13 Ответить
Саме так і є - це не перша ініціатива Гончаренка у цььому питання! Але найголовніша сама суть того, що айсберг безакрності здвинули і нарешті хоча б щось зробили щодо колаборанта, українофоб Медведчука, який просто люто ненавидить Україну і все українське!
показать весь комментарий
11.05.2021 21:46 Ответить
Брифинг генерального прокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 6170 Все на брифинг !!! И не позволим клоунам превратить свинарник в цирк !!!
показать весь комментарий
11.05.2021 18:24 Ответить
"Весьма неправы были те сотрудники СБУ, которые называли Баканова «Алешей Карамазовым на мрачной гей-тусовке». Не такой уж он и «алеша». Просто лицо такое "наивное" и "честное". А на самом деле весьма прожженный мошенник и казнокрад. Впрочем, для некоторых сотрудников это не было неожиданностью, так как в 2011 году Баканов был фигурантом расследования уголовного дела о разворовывании 3,888 миллионов бюджетных гривен подконтрольными Баканову кампаниями."Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 2843
показать весь комментарий
11.05.2021 20:25 Ответить
Знову черговийй цирк для лохторату, а ви поки за ним спостерігаєте, вас продовжують обкрадати, а державу знищувати з середини.
показать весь комментарий
12.05.2021 09:28 Ответить
Якби було більше таких, як Гончаренко, і менше всяких баканових, то й жилося б легше.
показать весь комментарий
12.05.2021 11:44 Ответить
Локшина для лохів.
показать весь комментарий
11.05.2021 18:26 Ответить
Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і глави СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 8342

...
показать весь комментарий
11.05.2021 18:44 Ответить
А говорили, шо праздники закончились. С Праздничком нас, граждане Украины !
показать весь комментарий
11.05.2021 18:28 Ответить
Да каждый концерт 95-го квартала теперь будет праздником, но только для зелеботов.
показать весь комментарий
11.05.2021 20:27 Ответить
Мені, наприклад, байдуже, де правоохоронці одягнуть в кайданки колаборантів та зрадників країни - на виставі 95-го кварталу, чи в магазині ROSHEN. А Вам, бачу, ні.
показать весь комментарий
11.05.2021 21:29 Ответить
Шоу маст гоу он!!! Є-і-є-е!
показать весь комментарий
11.05.2021 18:29 Ответить
как оказалось "дядя Сэм" пишет все и давно Брифинг генерального прокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 7711 и теперь "зеленым" ничего не остается, как это все публиковать...
показать весь комментарий
11.05.2021 18:29 Ответить
якісний медвегейт 95кв. який нахер може бути Х.Грозєв...
показать весь комментарий
11.05.2021 18:32 Ответить
зельоная гнусь заглаживает свой факап с Ветеранами.
показать весь комментарий
11.05.2021 18:34 Ответить
Сьогодні по всім телеканалам мАцкаліі буде: - "Как махровый Жидо-Бандеровець Зеленський напал на беззащитного мальчика в трусиках Медвейчука"
показать весь комментарий
11.05.2021 18:39 Ответить
Ні нажаль. Сьогодні у кацапоїдів на всіх каналах буде таки скрепець, який у поцесі ініціації в дорослого скрепця перестріляв малолітніх скрепишів...
показать весь комментарий
11.05.2021 18:51 Ответить
Слухаю ...
Конкретно!
Але чи це- робота СБУ , чи від ЦРУ "подарочки привезли"
З відповідними "виховними вказівками"
Чи дані були відомі ще при Баризі , але і з ним Медведчук - так само болтал по телефону ?
показать весь комментарий
11.05.2021 18:46 Ответить
главное есть Действия, а не просто слова.
и я знаю одно: барыга только словоблудил и нечего не делал.
показать весь комментарий
11.05.2021 19:01 Ответить
Шош это за служба ,которая не знает где подозреваемый?
показать весь комментарий
11.05.2021 18:43 Ответить
Это часть плана...
показать весь комментарий
11.05.2021 19:08 Ответить
Да они не знают где Мертветчук. Поому кина не будет.
показать весь комментарий
11.05.2021 20:28 Ответить
Та вони й не знають, що єрмак -- це "Козир"... ворожа воша в серці України...
показать весь комментарий
12.05.2021 11:56 Ответить
Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і глави СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 113

...
показать весь комментарий
11.05.2021 18:43 Ответить
Жаль ,что Блинкин не мог заставить борцунов взяться за зеленого, но и за Мертветчука ему спасибо!
показать весь комментарий
11.05.2021 18:46 Ответить
Ничего они не сделают Медведчуку. Он же кум самого Путлера.
показать весь комментарий
11.05.2021 20:20 Ответить
Сделают, і їм також зроблять.
показать весь комментарий
12.05.2021 12:00 Ответить
Поверю когда посадят. А так это может спецом открывают чтобы наверняка оправдать или дать сбежать
показать весь комментарий
11.05.2021 18:50 Ответить
Козак уже сбежал, где Медведчук они не знают, зато пресконференцию провели...
показать весь комментарий
11.05.2021 19:07 Ответить
В поміч СБУ: є варіант, що Медведчук з Марченко не сидять в маєтку, а перебувають геть в іншому місці. Принаймні, 7 годин тому Марченко писала, що вони в Хорватії. Примітивна програма порівняння з базою даних за обрисами берега вирахує точні координати за кілька хвилин.О.Голобуцький(фб)
показать весь комментарий
11.05.2021 20:39 Ответить
Можеш не вірити, брифінг то без участі президента як було по справі Шеремета, та і Аваков щось в "тіні".
показать весь комментарий
11.05.2021 19:52 Ответить
Вірю, сподіваюся на "особистий контроль", ну а міністр видно відчуває, що може "жареним запахнути" та і не його відомства "парафія".
показать весь комментарий
12.05.2021 06:27 Ответить
какое же оно жалкая рашистская шавка...как лебезит и вылизывает...какой подобострастный тон перед другим манкуртом-малороссом кОзаком.
жалкий, убогий халдей у рашистской срани...

мертвечук, выслуживаясь у своих кремлевских хозяев, наверняка и маму родную бы продал...
тьфу, какая же он мразь и гнида.
показать весь комментарий
11.05.2021 19:18 Ответить
Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 4288
показать весь комментарий
11.05.2021 19:36 Ответить
Светская хроника ближайшего будущего:
«В этот солнечный день хозяева и гости, отдыхающие на фешенебельной красавице-яхте "Royal Romance", целый день развлекались рыбной ловлей. Поделившиеся впечатлениями участники VIP-рыбалки констатировали, что сегодня акулы клевали лучше на Венедиктову, чем на Баканова».
показать весь комментарий
11.05.2021 19:47 Ответить
Бред это всё. Боюсь этот брифинг даже Ведмедчук не слушает.
показать весь комментарий
11.05.2021 20:21 Ответить
А вчера Илларионов Васе бормотал что толку от приезда главы госдепа нет.
показать весь комментарий
11.05.2021 22:00 Ответить
Пыль в глаза для США после порки от Блинкена, типа "батя, я стараюсь!"
показать весь комментарий
11.05.2021 22:07 Ответить
"галимый пиаар, вы фсё вретиии..."
показать весь комментарий
12.05.2021 01:22 Ответить
Най жаби жеруть гадюк

Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 5757
показать весь комментарий
12.05.2021 09:40 Ответить
Щодо кримінальної справи проти Медведчука.

Чи вірю я, що він сяде?
Не дуже. За таких умов це більше схоже на "чорну мітку", а не на перспективу посадки. Коли дають можливість втекти та не повертатися.

Чи вважаю я, що це добре?
Безперечно.

По-перше, бо я особисто довго цього вимагав, а я не з тих, хто на виконання вимог починає крутити носом.

По-друге, бо це - сигнал. Сигнал внутрішній ваті: звиняйте, хлопці, ви тепер поза законним полем. Киш під віник. Сигнал зовнішній ваті: ми тут поговорили з нашими шановними партнерами, і знаєте що? А пішли ви...

По-третє, я ще кілька місяців тому зауважив, що у Зеленського зараз найбільш логічний шлях - йти на патріотичне поле і починати працювати по його порядку денному. Це найкраще, що він може робити - і для власних перспектив, і для зовнішніх стосунків, і для країни в цілому.

Пішов? От і добре. Пішов бочком, невпевненно, залишаючи шпаринки та намагаючись зберегти Єрмака? Очікувано. Але це все одно в сто разів краще, ніж загравати з ватою, як це робилося в попередні роки.

Тож нехай палає.
Віктор Трегубов
показать весь комментарий
12.05.2021 09:40 Ответить
По-друге, бо це - сигнал. Сигнал внутрішній ваті: звиняйте, хлопці, ви тепер поза законним полем. Киш під віник.

Спасибо, поржал)) Какой сигнал? Идет попытка ЗЕбило подмять олигархат под себя, перераспределить финансовые потоки, контролировать (читай получать с него) весь крупный бизнес. Помню один пытался это сделать, правда не так борзо, звали его...кажется Саша стоматолог)) Чем закончилось, все помнят. Посмотрим Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 1970
показать весь комментарий
12.05.2021 09:45 Ответить
Это всё противозаконно! -- но специально -- шо б без юридических последствий...
показать весь комментарий
12.05.2021 10:31 Ответить
Непрофессионализм наших спецслужб просто зашкаливает. Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 9211
Люди в черном не дали эвакуировать авто Медведчука
показать весь комментарий
12.05.2021 12:17 Ответить
АНДРІЙ ХОЛОДОВ, ПІД НОМЕРОМ 22 У СПИСКУ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", має у власності елітний маєток у Відніі Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - за життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА
Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.

"Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Це - вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську.

Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні. Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.
Крім того, як випливає з розслідування, Холодови у Відні володіють салоном весільних та вечірніх ******.
Водночас, ​за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
https://www.facebook.com/ilovesumy/posts/1256419271230134/
показать весь комментарий
12.05.2021 12:20 Ответить
БАКАНОВ В США. ПАНИКА И ОШИБКИ.

22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.
Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу.
ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ВИЗИТА БАКАНОВА В США БЫЛА ПОПЫТКА НАЧАТЬ ПРОЦЕДУРУ ОТЗЫВА ИСКА "ПРИВАТ-БАНКА" К ГРУППЕ КОЛОМОЙСКОГО И К.



Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять.
Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет.
Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...
Дальше читайте сами
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
показать весь комментарий
12.05.2021 12:31 Ответить
🍁 Живу недалеко от российского посольства в Киеве. Утром видел, как из его внутренних ворот выезжала машина, которая принадлежит охране Оксаны Марченко.

Не исключаю вариант того, что сам Медведчук уже находится на территории посольства и вскоре дипломатическим транспортом будет эвакуирован на родину - в Россию.

Вопрос: почему не был задержан 9 мая сразу после того, как проехался с Рабиновичем по Крещатику? И ещё много других вопросов. Очень похоже на многоходовку Зеленского, Ермака и Лёвочкина. Подробный анализ позже.
показать весь комментарий
12.05.2021 12:45 Ответить
Як і очікувалось : шоу для вишивати
показать весь комментарий
12.05.2021 12:46 Ответить
 
 