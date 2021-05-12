Брифинг генерального прокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова. ВИДЕО

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов проводят брифинг, на котором обещают рассказать о подозрениях нардепам ОПЗЖ Медведчуку и Козаку.

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Напомним, 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.