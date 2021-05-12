РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13395 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Дело Медведчука
22 710 68
Медведчук (1754) обыск (1845) СБУ (18682)

СБУ подтвердила, что проводит обыски в доме Медведчука

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ подтвердила, что проводит обыски в доме Медведчука

В доме пророссийского политика Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве проходят обыски.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Обыски происходят. Исчерпывающие комментарии по этому поводу будут даны впоследствии", - говорится в соощении.

По информации ZN.UA,  Медведчук вместе с семьей живет по улице Монтажников в Киеве пока в основном доме в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведчук поздравляет главаря ОРДО Пушилина: "Дай нам бог побольше побед". АУДИО

Источник сообщил, что внешнее оцепление территории обеспечивает спецподразделение СБУ "Альфа". В частности, на соответствующей территории расположены несколько строений, обнесенных одним забором.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Новость обновляется...
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
Естественно ничего не найдут, потому что предупредили за месяц
показать весь комментарий
11.05.2021 15:19
+26
В доме Медведчука проходят обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 1350
показать весь комментарий
11.05.2021 15:21
+21
Після цього обшуку мертветчук, спонсор тероризму, продовжить жити, як йому хочеться, ходити у Верховну Раду, приймати якісь закони.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Естественно ничего не найдут, потому что предупредили за месяц
показать весь комментарий
11.05.2021 15:19 Ответить
Видимо ищут кто продал "Папика" в росию)
показать весь комментарий
11.05.2021 15:37 Ответить
А мне сдается ,что визит Блинкена тоже имеет к этому действу прямое отношение ...
показать весь комментарий
11.05.2021 16:03 Ответить
Неплохо, только не забудьте потом сообщить, что же нашли в хате кума бункерного сидельца
показать весь комментарий
11.05.2021 15:19 Ответить
Головне не забудьте потім попилососити і пил з підвіконників постирати. А в якому саме домі мертвчука проводять обшуки по місцю приписки я так розумію.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:22 Ответить
как что нашли ? конечно стратегический запас хрумкотывых черепов Оксаны Марченко, из мощей они самые любимые !
показать весь комментарий
11.05.2021 16:22 Ответить
В доме Медведчука проходят обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 7878
показать весь комментарий
11.05.2021 15:20 Ответить
И чего это Вы на потолок полезли? В том же фильме... СБУ подтвердила, что проводит обыски в доме Медведчука - Цензор.НЕТ 5362
показать весь комментарий
11.05.2021 15:27 Ответить
"Надо Вас срочно выдать замуж! Нет-ли у Вас какого-нибудь дурака на примете?" Оттуда-же..
Отличный фильм.
показать весь комментарий
11.05.2021 19:56 Ответить
Лучше бы в том доме были похороны.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:20 Ответить
Забарилися...років на вісім.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:20 Ответить
2021-1991=22
показать весь комментарий
11.05.2021 15:34 Ответить
Дивно, що до нього взагалі прийшли. Хоча чи будуть наслідки? А 2021-1991=30
показать весь комментарий
11.05.2021 15:37 Ответить
Чьорд... Точно. Дал маху что-то.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:45 Ответить
Лучше бы дал Маху...
показать весь комментарий
11.05.2021 16:04 Ответить
А это зависит от того, как считать...
СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука - Цензор.НЕТ 4644
показать весь комментарий
11.05.2021 20:03 Ответить
В доме Медведчука проходят обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 1350
показать весь комментарий
11.05.2021 15:21 Ответить
Надеюсь ректальный досмотр тоже будет! В доме Медведчука проходят обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 4438
показать весь комментарий
11.05.2021 15:21 Ответить
Причем с пристрастием. СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука - Цензор.НЕТ 3888
показать весь комментарий
11.05.2021 15:30 Ответить
Для шифровок самое место...
показать весь комментарий
11.05.2021 15:37 Ответить
Я думаю, что оружие, наркотики, запрещённая литература там должны быть! Ну если правильно проводить обыск.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:21 Ответить
Тупа показуха.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:22 Ответить
маскарад для наріда или на самом деле?
показать весь комментарий
11.05.2021 15:22 Ответить
_Т. е. ты допускаешь что враги Украины, слуги путлера, вдруг почему-то станут действовать в интересах Украины? Самому не кажется нелепым?
показать весь комментарий
11.05.2021 15:27 Ответить
х.з. как ни крути 3 сепарских канала закыли.при порохе о таком и мечтать нельзя было 6 лет круглосуточно на Украину говно лили. посмотрим
показать весь комментарий
11.05.2021 15:38 Ответить
МАБУТЬ ДЛЯ ВАСЬ МАСКАРАД.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:28 Ответить
Після цього обшуку мертветчук, спонсор тероризму, продовжить жити, як йому хочеться, ходити у Верховну Раду, приймати якісь закони.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:24 Ответить
У нас така поліція, що там вже вкрали на два артдівізіони. СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука - Цензор.НЕТ 5482
показать весь комментарий
11.05.2021 15:47 Ответить
звісно що так, адже вони там живуть за своїми, неписаними законами. пригадайте привітання і палкі обійми баклана і мкртвечука після призначення першого очільником СБУ в стінах парламенту на очах всієї країни.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:49 Ответить
ОЙ вей! Невже нові санкції від бубачкіного снбо?! Воно ж ще від попередніх не отямилось... СБУ подтвердила, что проводит обыски в доме Медведчука - Цензор.НЕТ 6096
показать весь комментарий
11.05.2021 15:24 Ответить
а шо мёртвыйчук СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука - Цензор.НЕТ 3872 а нечего после пабедабесия отойти не может
показать весь комментарий
11.05.2021 15:28 Ответить
Вот что животворящий визит Блинкена делает! СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука - Цензор.НЕТ 2895
показать весь комментарий
11.05.2021 15:29 Ответить
в бізнес центрі бєні теж типу проходили. результати как всєгда сєкрєтні СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука - Цензор.НЕТ 8648
показать весь комментарий
11.05.2021 15:29 Ответить
Судью чауса ищу.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:31 Ответить
А для чого щось шукати, коли й так все зрозуміло? Чи бояться кума?
показать весь комментарий
11.05.2021 15:32 Ответить
І що, хочав б 505 діб посидить у буцигарні?
показать весь комментарий
11.05.2021 15:33 Ответить
С какого бы это хера? Разве он враг путлера, патриот Украины?
показать весь комментарий
11.05.2021 15:35 Ответить
Як на мене, то це робота як воду решетом носити. (((
показать весь комментарий
11.05.2021 15:36 Ответить
Лучше бы его кто то всадил ногой по рылу как когда то Парасюк такую же гниду засандалил... то хоть какая то была бы польза!!!!
показать весь комментарий
11.05.2021 15:41 Ответить
Толко вчера не знали кто продавал в росию Папика, хоп, - и сегоди обыск у у мудачука.
Как говорится, - валет бьет десятку. СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука - Цензор.НЕТ 7451
показать весь комментарий
11.05.2021 15:41 Ответить
Такими темпами, за місяць до виборів, Зеля завішає Медведчука, Рабіновича на смереці. СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука - Цензор.НЕТ 3676
показать весь комментарий
11.05.2021 15:45 Ответить
Главное факт давления на пророссийского пособника терроризму, конечно там ничего не найдут, но то, что его обыскивают, уже хорошо
показать весь комментарий
11.05.2021 15:46 Ответить
Показуха скорее всего .Не поверю ,пока мертвечук не получит реальный срок и не окажется за решёткой за финансирование терроризма
показать весь комментарий
11.05.2021 15:51 Ответить
Не показуха. Там якісь внутрякові тьорки.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:55 Ответить
Значит порешают и всё с мертвечуком будет впорядке если это только внутренние разборки
показать весь комментарий
11.05.2021 15:57 Ответить
Занятное шоу. бубочка и его ******* только на этот цирк и способны. А то, что арестуют Мертведчука, я глубоко сомневаюсь. Бубочка сцытся, что путин нападьоть
показать весь комментарий
11.05.2021 15:56 Ответить
Мертвечуком нужно ***** шантажировать. Не будете послушными, будем ломать вашу шестерку - Мервечука. На этом выродке клейма негде ставить, так что, повод искать долго не придется.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:57 Ответить
Очередная показуха .
Что они собираются там найти?
Листовки с подписью ***** о свержении зелёного ?
Или кто то думает что люди такого уровня держат при себе компроматы ?
Концерты для верующих в колобородько
показать весь комментарий
11.05.2021 16:11 Ответить
ну не только показуха, а еще негативный пиар для самого Мертвечука, было бы не плохо, чтобы всех ОПЗЖопцев так троллили, да еще в СБУ мариновали после каждого их посещения Мордора
показать весь комментарий
11.05.2021 16:26 Ответить
Негативный пиар скорее для СБУ, а для него это будет плюс, так как он теперь смело может хвастать что ни чего не нашли, и все нападки это политические гонения.
показать весь комментарий
11.05.2021 17:12 Ответить
У него что только один дом? Где ж он теперь харчеваться будет
показать весь комментарий
11.05.2021 16:15 Ответить
Прабачце, браты, але мне здаецца, што Мертвейчук не зусім украінец ..
показать весь комментарий
11.05.2021 16:23 Ответить
Посеешь ветер - пожнешь бурю.
Оружие, привезенное руССкими фашистами - ихтамнетами из оккупированных ним частей Украины, начало стрелять и убивать отпрысков руССких в глубинке роССии: В Татарском городе Казань, 11.10.2021 года, «неизвестные» террористы открыли стрельбу в гимназии. По предварительным данным, стрельбу устроили два человека. По разным данным, погибли до 20 ти человек, раненых уже больше 50 ти.
показать весь комментарий
11.05.2021 16:23 Ответить
Поступило сообщение, что менты начали шить руССким фашистам невменяемость, мол, это исключение, холопы царя законопослушные и добрые.
показать весь комментарий
11.05.2021 16:30 Ответить
За шихвонером смотрели
показать весь комментарий
11.05.2021 16:35 Ответить
Так там вся партия - это организованная преступная группа работающая на спецслужбы врага, которая занимается подрывной деятельностью против Украины. Вся их партия должна быть за решеткой!!! Эрдоган посадил после попытки переворота 37 тысяч гос служащих предателей, а у нас этих мразей тоже дофига и 2 посадить - это считай ничего не сделать. Нужно и партийцев арестовать и в армии их море и в спецслужбах кишит русской агентурой и т.д. И они все работают на врага и на уничтожение Украины. За это нужно нести ответственность уголовную и срок должен даваться пожизненный и без права на досрочное освобождение и с полной конфискацией!!! Всю гниль нужно вычистить с Украины, чтобы они не разлагали Украину!
показать весь комментарий
11.05.2021 16:36 Ответить
Чуть что сразу "Єрдоган" . А что Ердоган? У него спецслужбы работают. А наше СБУ сепаратиста Медведчука тронуть боится.
показать весь комментарий
11.05.2021 16:53 Ответить
Тронуть могут, был бы толк.
На него не один десяток юристов работает, и то что на первый взгляд осушительной, то юридически не наказуемо, он не совсем же идиот .
Тут другой подход нужен …,
показать весь комментарий
11.05.2021 17:15 Ответить
СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука - Цензор.НЕТ 8692
показать весь комментарий
11.05.2021 17:25 Ответить
Пока в Украине не будет уничтожена пятая колонна Кремля ( по крайней мере ее высшее и среднее руководство) Украина будет обречена на проигрыш с более сильным в военно - экономическом плане противником, при чем без всяких шансов.
показать весь комментарий
11.05.2021 18:08 Ответить
Постановочних вертольотів не буде? Тоді як колись наче податківців ловили
показать весь комментарий
11.05.2021 18:32 Ответить
ой какая зрада зрадная.
ни при одном папередника тагоко не было.
показать весь комментарий
11.05.2021 23:49 Ответить
 
 