СБУ подтвердила, что проводит обыски в доме Медведчука
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В доме пророссийского политика Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве проходят обыски.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Обыски происходят. Исчерпывающие комментарии по этому поводу будут даны впоследствии", - говорится в соощении.
По информации ZN.UA, Медведчук вместе с семьей живет по улице Монтажников в Киеве пока в основном доме в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.
Источник сообщил, что внешнее оцепление территории обеспечивает спецподразделение СБУ "Альфа". В частности, на соответствующей территории расположены несколько строений, обнесенных одним забором.
Напомним, 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
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Отличный фильм.
Как говорится, - валет бьет десятку.
Что они собираются там найти?
Листовки с подписью ***** о свержении зелёного ?
Или кто то думает что люди такого уровня держат при себе компроматы ?
Концерты для верующих в колобородько
Оружие, привезенное руССкими фашистами - ихтамнетами из оккупированных ним частей Украины, начало стрелять и убивать отпрысков руССких в глубинке роССии: В Татарском городе Казань, 11.10.2021 года, «неизвестные» террористы открыли стрельбу в гимназии. По предварительным данным, стрельбу устроили два человека. По разным данным, погибли до 20 ти человек, раненых уже больше 50 ти.
На него не один десяток юристов работает, и то что на первый взгляд осушительной, то юридически не наказуемо, он не совсем же идиот .
Тут другой подход нужен …,
ни при одном папередника тагоко не было.