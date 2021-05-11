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Новини Політика України
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Медведчук (1323) обшук (1343) СБУ (10030)

СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука

У будинку проросійського політика Віктора Медведчука на вулиці Монтажників у Києві відбуваються обшуки.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Обшуки відбуваються. Вичерпні коментарі з цього приводу будуть дані згодом", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ZN.UA, Медведчук разом із сім'єю живе по вулиці Монтажників у Києві, поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук вітає ватажка ОРДО Пушиліна: "Дай нам, Боже, побільше перемог". АУДІО

Джерело повідомило, що зовнішнє оточення території забезпечує спецпідрозділ СБУ "Альфа". Зокрема, на відповідній території розташовані кілька будівель, обнесених одним парканом.

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", "NewsOne" та "Zik".

Новина оновлюється

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Естественно ничего не найдут, потому что предупредили за месяц
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11.05.2021 15:19
+26
В доме Медведчука проходят обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 1350
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11.05.2021 15:21
+21
Після цього обшуку мертветчук, спонсор тероризму, продовжить жити, як йому хочеться, ходити у Верховну Раду, приймати якісь закони.
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11.05.2021 15:24
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Естественно ничего не найдут, потому что предупредили за месяц
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11.05.2021 15:19 Відповісти
Видимо ищут кто продал "Папика" в росию)
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11.05.2021 15:37 Відповісти
А мне сдается ,что визит Блинкена тоже имеет к этому действу прямое отношение ...
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11.05.2021 16:03 Відповісти
Неплохо, только не забудьте потом сообщить, что же нашли в хате кума бункерного сидельца
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11.05.2021 15:19 Відповісти
Головне не забудьте потім попилососити і пил з підвіконників постирати. А в якому саме домі мертвчука проводять обшуки по місцю приписки я так розумію.
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11.05.2021 15:22 Відповісти
как что нашли ? конечно стратегический запас хрумкотывых черепов Оксаны Марченко, из мощей они самые любимые !
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11.05.2021 16:22 Відповісти
В доме Медведчука проходят обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 7878
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11.05.2021 15:20 Відповісти
И чего это Вы на потолок полезли? В том же фильме... СБУ подтвердила, что проводит обыски в доме Медведчука - Цензор.НЕТ 5362
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11.05.2021 15:27 Відповісти
"Надо Вас срочно выдать замуж! Нет-ли у Вас какого-нибудь дурака на примете?" Оттуда-же..
Отличный фильм.
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11.05.2021 19:56 Відповісти
Лучше бы в том доме были похороны.
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11.05.2021 15:20 Відповісти
Забарилися...років на вісім.
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11.05.2021 15:20 Відповісти
2021-1991=22
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11.05.2021 15:34 Відповісти
Дивно, що до нього взагалі прийшли. Хоча чи будуть наслідки? А 2021-1991=30
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11.05.2021 15:37 Відповісти
Чьорд... Точно. Дал маху что-то.
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11.05.2021 15:45 Відповісти
Лучше бы дал Маху...
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11.05.2021 16:04 Відповісти
А это зависит от того, как считать...
СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука - Цензор.НЕТ 4644
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11.05.2021 20:03 Відповісти
В доме Медведчука проходят обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 1350
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11.05.2021 15:21 Відповісти
Надеюсь ректальный досмотр тоже будет! В доме Медведчука проходят обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 4438
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11.05.2021 15:21 Відповісти
Причем с пристрастием. СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука - Цензор.НЕТ 3888
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11.05.2021 15:30 Відповісти
Для шифровок самое место...
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11.05.2021 15:37 Відповісти
Я думаю, что оружие, наркотики, запрещённая литература там должны быть! Ну если правильно проводить обыск.
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11.05.2021 15:21 Відповісти
Тупа показуха.
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11.05.2021 15:22 Відповісти
маскарад для наріда или на самом деле?
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11.05.2021 15:22 Відповісти
_Т. е. ты допускаешь что враги Украины, слуги путлера, вдруг почему-то станут действовать в интересах Украины? Самому не кажется нелепым?
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11.05.2021 15:27 Відповісти
х.з. как ни крути 3 сепарских канала закыли.при порохе о таком и мечтать нельзя было 6 лет круглосуточно на Украину говно лили. посмотрим
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11.05.2021 15:38 Відповісти
МАБУТЬ ДЛЯ ВАСЬ МАСКАРАД.
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11.05.2021 15:28 Відповісти
Після цього обшуку мертветчук, спонсор тероризму, продовжить жити, як йому хочеться, ходити у Верховну Раду, приймати якісь закони.
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11.05.2021 15:24 Відповісти
У нас така поліція, що там вже вкрали на два артдівізіони. СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука - Цензор.НЕТ 5482
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11.05.2021 15:47 Відповісти
звісно що так, адже вони там живуть за своїми, неписаними законами. пригадайте привітання і палкі обійми баклана і мкртвечука після призначення першого очільником СБУ в стінах парламенту на очах всієї країни.
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11.05.2021 15:49 Відповісти
ОЙ вей! Невже нові санкції від бубачкіного снбо?! Воно ж ще від попередніх не отямилось... СБУ подтвердила, что проводит обыски в доме Медведчука - Цензор.НЕТ 6096
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11.05.2021 15:24 Відповісти
а шо мёртвыйчук СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука - Цензор.НЕТ 3872 а нечего после пабедабесия отойти не может
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11.05.2021 15:28 Відповісти
Вот что животворящий визит Блинкена делает! СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука - Цензор.НЕТ 2895
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11.05.2021 15:29 Відповісти
в бізнес центрі бєні теж типу проходили. результати как всєгда сєкрєтні СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука - Цензор.НЕТ 8648
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11.05.2021 15:29 Відповісти
Судью чауса ищу.
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11.05.2021 15:31 Відповісти
А для чого щось шукати, коли й так все зрозуміло? Чи бояться кума?
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11.05.2021 15:32 Відповісти
І що, хочав б 505 діб посидить у буцигарні?
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11.05.2021 15:33 Відповісти
С какого бы это хера? Разве он враг путлера, патриот Украины?
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11.05.2021 15:35 Відповісти
Як на мене, то це робота як воду решетом носити. (((
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11.05.2021 15:36 Відповісти
Лучше бы его кто то всадил ногой по рылу как когда то Парасюк такую же гниду засандалил... то хоть какая то была бы польза!!!!
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11.05.2021 15:41 Відповісти
Толко вчера не знали кто продавал в росию Папика, хоп, - и сегоди обыск у у мудачука.
Как говорится, - валет бьет десятку. СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука - Цензор.НЕТ 7451
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11.05.2021 15:41 Відповісти
Такими темпами, за місяць до виборів, Зеля завішає Медведчука, Рабіновича на смереці. СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука - Цензор.НЕТ 3676
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11.05.2021 15:45 Відповісти
Главное факт давления на пророссийского пособника терроризму, конечно там ничего не найдут, но то, что его обыскивают, уже хорошо
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11.05.2021 15:46 Відповісти
Показуха скорее всего .Не поверю ,пока мертвечук не получит реальный срок и не окажется за решёткой за финансирование терроризма
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11.05.2021 15:51 Відповісти
Не показуха. Там якісь внутрякові тьорки.
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11.05.2021 15:55 Відповісти
Значит порешают и всё с мертвечуком будет впорядке если это только внутренние разборки
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11.05.2021 15:57 Відповісти
Занятное шоу. бубочка и его ******* только на этот цирк и способны. А то, что арестуют Мертведчука, я глубоко сомневаюсь. Бубочка сцытся, что путин нападьоть
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11.05.2021 15:56 Відповісти
Мертвечуком нужно ***** шантажировать. Не будете послушными, будем ломать вашу шестерку - Мервечука. На этом выродке клейма негде ставить, так что, повод искать долго не придется.
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11.05.2021 15:57 Відповісти
Очередная показуха .
Что они собираются там найти?
Листовки с подписью ***** о свержении зелёного ?
Или кто то думает что люди такого уровня держат при себе компроматы ?
Концерты для верующих в колобородько
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11.05.2021 16:11 Відповісти
ну не только показуха, а еще негативный пиар для самого Мертвечука, было бы не плохо, чтобы всех ОПЗЖопцев так троллили, да еще в СБУ мариновали после каждого их посещения Мордора
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11.05.2021 16:26 Відповісти
Негативный пиар скорее для СБУ, а для него это будет плюс, так как он теперь смело может хвастать что ни чего не нашли, и все нападки это политические гонения.
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11.05.2021 17:12 Відповісти
У него что только один дом? Где ж он теперь харчеваться будет
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11.05.2021 16:15 Відповісти
Прабачце, браты, але мне здаецца, што Мертвейчук не зусім украінец ..
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11.05.2021 16:23 Відповісти
Посеешь ветер - пожнешь бурю.
Оружие, привезенное руССкими фашистами - ихтамнетами из оккупированных ним частей Украины, начало стрелять и убивать отпрысков руССких в глубинке роССии: В Татарском городе Казань, 11.10.2021 года, «неизвестные» террористы открыли стрельбу в гимназии. По предварительным данным, стрельбу устроили два человека. По разным данным, погибли до 20 ти человек, раненых уже больше 50 ти.
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11.05.2021 16:23 Відповісти
Поступило сообщение, что менты начали шить руССким фашистам невменяемость, мол, это исключение, холопы царя законопослушные и добрые.
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11.05.2021 16:30 Відповісти
За шихвонером смотрели
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11.05.2021 16:35 Відповісти
Так там вся партия - это организованная преступная группа работающая на спецслужбы врага, которая занимается подрывной деятельностью против Украины. Вся их партия должна быть за решеткой!!! Эрдоган посадил после попытки переворота 37 тысяч гос служащих предателей, а у нас этих мразей тоже дофига и 2 посадить - это считай ничего не сделать. Нужно и партийцев арестовать и в армии их море и в спецслужбах кишит русской агентурой и т.д. И они все работают на врага и на уничтожение Украины. За это нужно нести ответственность уголовную и срок должен даваться пожизненный и без права на досрочное освобождение и с полной конфискацией!!! Всю гниль нужно вычистить с Украины, чтобы они не разлагали Украину!
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11.05.2021 16:36 Відповісти
Чуть что сразу "Єрдоган" . А что Ердоган? У него спецслужбы работают. А наше СБУ сепаратиста Медведчука тронуть боится.
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11.05.2021 16:53 Відповісти
Тронуть могут, был бы толк.
На него не один десяток юристов работает, и то что на первый взгляд осушительной, то юридически не наказуемо, он не совсем же идиот .
Тут другой подход нужен …,
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11.05.2021 17:15 Відповісти
СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука - Цензор.НЕТ 8692
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11.05.2021 17:25 Відповісти
Пока в Украине не будет уничтожена пятая колонна Кремля ( по крайней мере ее высшее и среднее руководство) Украина будет обречена на проигрыш с более сильным в военно - экономическом плане противником, при чем без всяких шансов.
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11.05.2021 18:08 Відповісти
Постановочних вертольотів не буде? Тоді як колись наче податківців ловили
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11.05.2021 18:32 Відповісти
ой какая зрада зрадная.
ни при одном папередника тагоко не было.
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11.05.2021 23:49 Відповісти
 
 