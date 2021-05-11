СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука
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У будинку проросійського політика Віктора Медведчука на вулиці Монтажників у Києві відбуваються обшуки.
Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
"Обшуки відбуваються. Вичерпні коментарі з цього приводу будуть дані згодом", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ZN.UA, Медведчук разом із сім'єю живе по вулиці Монтажників у Києві, поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт
Джерело повідомило, що зовнішнє оточення території забезпечує спецпідрозділ СБУ "Альфа". Зокрема, на відповідній території розташовані кілька будівель, обнесених одним парканом.
Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", "NewsOne" та "Zik".
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Отличный фильм.
Как говорится, - валет бьет десятку.
Что они собираются там найти?
Листовки с подписью ***** о свержении зелёного ?
Или кто то думает что люди такого уровня держат при себе компроматы ?
Концерты для верующих в колобородько
Оружие, привезенное руССкими фашистами - ихтамнетами из оккупированных ним частей Украины, начало стрелять и убивать отпрысков руССких в глубинке роССии: В Татарском городе Казань, 11.10.2021 года, «неизвестные» террористы открыли стрельбу в гимназии. По предварительным данным, стрельбу устроили два человека. По разным данным, погибли до 20 ти человек, раненых уже больше 50 ти.
На него не один десяток юристов работает, и то что на первый взгляд осушительной, то юридически не наказуемо, он не совсем же идиот .
Тут другой подход нужен …,
ни при одном папередника тагоко не было.