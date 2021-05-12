ФДМ просить суд повернути "трубу Медведчука" у власність України

Фонд держмайна просить суд повернути ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" у власність України. Йдеться про так звану "трубу Медведчука".

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна, передає Цензор.НЕТ.

Суд просять скасувати державну реєстрацію права власності ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс" та Пд-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на цю ділянку нафтопродуктопроводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У власність України повернуто нафтопровід "Самара-Західний напрямок", 400 км якого знищено, - Зеленський

Так, Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура завершили розслідування дій експерта, на підставі недостовірного висновку якої суд у 2017 році відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів "Самара-Західний напрямок" за державою.

Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

19 лютого Рада національної безпеки України підтримала санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок". Територією України пролягає 1433 км нафтопродуктопроводу. Ділянку нафтопродуктопроводу експлуатує компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують із Медведчуком.

У відомстві переконані, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України, проте жодної приватизації не було. Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці мають з'ясувати, як державна власність опинилася в приватних руках.

У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Деякі ЗМІ називали політика і бізнесмена Віктора Медведчука одним із бенефіціарів СЗН. Водночас партія "Опозиційна платформа - за життя" заявила, що Медведчук і члени його сім'ї не мали і не мають стосунку до нафтопродуктопроводу.

Українська ділянка СЗН належить "ПрикарпатЗахідтранс" (Рівне), яке до 2016 року було структурним підрозділом "Транснафтопродукт" російської "Транснафти". У лютому 2016 року "Транснефть" продала "ПрикарпатЗахідтранс" швейцарській International Trading Partners AG. У березні 2019 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив виробничому унітарному підприємству "нафтобітумних завод", що належить великому приватному білоруському нафтотрейдерові "Інтерсервіс", отримати контроль над ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс".

"ПрикарпатЗахідтранс" експлуатує ділянку СЗН протяжністю близько 1,1 тис. км, призначену для прокачування дизельного пального з РФ і Білорусі як для внутрішніх потреб України, так і для транзиту в Європу, зокрема в Угорщину. Проєктна потужність магістралі - 3,5 млн тонн на рік.