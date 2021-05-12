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СБУ обнародовала доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене ДОКУМЕНТЫ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ обнародовала доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене ДОКУМЕНТЫ

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Документы касаются нескольких эпизодов уголовного дела - переоформления по законам РФ месторождения в оккупированном Крыму, передачи россиянам секретных данных об украинских военных и попытки создать в Украине сеть российского влияния.

СБУ обнародовала доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене 01

Так, принадлежащее Медведчуку ООО "Новые проекты" в 2012 году получило разрешение на разработку находящегося в шельфе Черного моря месторождения "Глубокая". После оккупации Крыма Медведчук переоформил его по законодательству страны-агрессора.

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Слушайте на Цензор.НЕТ: СБУ обнародовала аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ. АУДИО

Рядом с месторождением оккупанты обустроили военный полигон своего Черноморского флота. Это мешало добыче, и Медведчук писал Путину с просьбой изменить границы полигона. Отметки на письме сделаны рукой Медведчука - это подтвердила экспертиза.

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Кроме этого, по данным следствия, Медведчук передал россиянам секретные данные об украинских военных.

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Также спецслужба опубликовала документы, касающиеся проекта "Промінь". Под прикрытием общественной организации Медведчук пытался создать в Украине сеть российского влияния.

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Также на Цензор.НЕТ: Козак находится в РФ, Медведчук - в Украине, - глава СБУ Баканов

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+41
СБУ обнародовала документы, доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене - Цензор.НЕТ 5170 СБУ обнародовала документы, доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене - Цензор.НЕТ 9599
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11.05.2021 20:00
+29
СБУ обнародовала документы, доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене - Цензор.НЕТ 3850 СБУ обнародовала документы, доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене - Цензор.НЕТ 9878 СБУ обнародовала документы, доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене - Цензор.НЕТ 7839
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11.05.2021 20:03
+26
СБУ обнародовала документы, доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене - Цензор.НЕТ 3949 СБУ обнародовала документы, доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене - Цензор.НЕТ 8198
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11.05.2021 20:00
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Страница 2 из 2
Клоунада в дії !!
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11.05.2021 20:20 Ответить
Пока не увижу их за решоткой и отнятые все активы , дешевым трюком не проведешь!
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11.05.2021 20:23 Ответить
Особенно понравилось про привлечение в РФ талантливой молодежи Украины и использование их для развития экономики РФ. Явно видна острая нехватка мокшей, таджиков и узбеков. И ведь найдется много таких, которые мечтают развить экономику вора и агрессора. Ничего не поделаешь, "мудрий нАрід".
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11.05.2021 20:27 Ответить
привлечение в РФ талантливой молодежи Украины и использование их для развития экономики РФ.




деякi вже просяться назад, додому...не сподобалось їм на вЯлiкай паРашi. чутки про те, як там добре, виявились сильно перебiльшеними...
СБУ оприлюднила матеріали, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді - Цензор.НЕТ 1452
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12.05.2021 19:29 Ответить
вечером, похоже, будет зарево на эрэфийских телеканалах
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11.05.2021 20:28 Ответить
Понты для приезжих и выхлоп в лужу.
Медведчук себе спокойно ужинает на Крещатике.
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11.05.2021 20:30 Ответить
Так при такой густой жаре нужно брать.Сегодня он ужинает на Крещатике,а завтра,глядишь,будет завтракать в "Останкино". Его корешу Козаку Украина может уже только свистнуть в пятую точку,так хоть этого дядю нужно своевременно "прищучить".
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12.05.2021 16:09 Ответить
И?
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11.05.2021 20:32 Ответить
Вопрос, как объяснить зебилам, что респект нужно выдвигать Байдену и Блинкену..?
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11.05.2021 20:34 Ответить
им бы ещё объяснить,что с мертвечука даже неприкосновенность депутатскую никто снимать пока ещё не собирался)
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11.05.2021 20:38 Ответить
Я так понимаю, что Петюне Байдена с Блинкеном не хватало?
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12.05.2021 10:46 Ответить
Началась так сказать "карточная игра", подготовка к возможной встрече Байдена и *****. Каждая сторона сейчас будет разыгрывать имеющиеся "карты", что бы выйти на переговоры с более выгодной позиции. Думаю нас ждет интересный и насыщенный на события месяц...
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11.05.2021 20:37 Ответить
ПИАР!ПИАР!ПИАР!
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11.05.2021 20:38 Ответить
где посадка мертвечука ?теперь будут козу водить пару лет -для пиара
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11.05.2021 20:39 Ответить
коли ми побачимо голови медведчука, козака, шуфричів, мураєва, тупіцького, дубінського та інших адептів руSSкого міра на Майдані, тоді це буде Величезне Свято в Украіні!
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11.05.2021 20:38 Ответить
У нас немає смертної кари.
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11.05.2021 20:50 Ответить
А дарма.
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11.05.2021 20:59 Ответить
Коли французам знадобилась гільйотина - вони не транділи на цензорі.
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12.05.2021 11:59 Ответить
а льотчик-касманавт ригіАнал чечетов...??
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11.05.2021 22:54 Ответить
Відрізати собі голову та виставити її на Майдані трохи складніше, ніж викинутися з вікна.
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11.05.2021 23:04 Ответить
я думаю, коли руSSкій мір буде прибирати сліди....його адепти не тільки будуть "викидуватись" з вікон і "подихати" від інфарктів(чуркін...)

God bless Ukraine and America+CIA!
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11.05.2021 23:14 Ответить
всем , кроме мертвечука, выдвигают подозрения и лишают свободы до выяснения всех обстоятельств.
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11.05.2021 20:38 Ответить
Tоварищ Байдин рекомендовал Зе срочно прищемить ***** хвост накануне "переговоров". Что-то подсказало Зе, что связаться с воспитанником YMCA будет выгоднее чем с недомерком из дворца пионэров.
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11.05.2021 20:47 Ответить
и документы есть
и преступление налицо
и преступник на месте
-------
а охрана Медведчука не пускает в дом контрразведчиков СБУ и плевать хотела на Закони Украини
так может пора самим украинцам ликвидировать этого *********** недоноска
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11.05.2021 20:51 Ответить
Це дурдом веселка.....що так бояться ???може їм видати памперси ....? Хлопці відають життя , згадайте Іловайськ ..., Рашка , щось не була настільки нерішуча.
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12.05.2021 00:53 Ответить
Мабуть носки не тієї системи їи купили.
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12.05.2021 12:00 Ответить
СБУ оприлюднила документи, які доводять вину Медведчука і Козака у державній зраді - Цензор.НЕТ 9041
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11.05.2021 20:52 Ответить
Чогось п'ятий мовчить, його ж кума за яйця хапають....
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11.05.2021 21:02 Ответить
Больше він не п'ятий, а другий.
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11.05.2021 21:32 Ответить
ещё тупее можешь что то высрать,зедегенерат?
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11.05.2021 22:07 Ответить
Мабуть сцить, що кум його здасть... СБУ оприлюднила матеріали, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді - Цензор.НЕТ 2440
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12.05.2021 10:13 Ответить
И шо ???!!! сывочолый ворюга этого типа не знал и в курсах не был??? И Господин Кололмойский кукловод Зешоблы тоже этого не знал ни в 14 ни сейчас...вспомнили когда вопрос о корыте встал...????
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11.05.2021 21:04 Ответить
мимо,шарийоп -дело ,за госизмену ,на мертвечука заведено ещё в феврале 2019го
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11.05.2021 22:09 Ответить
22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
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11.05.2021 21:10 Ответить
Вже казав і не раз. З таким звинуваченнями Мертвечина не може просто так гуляти на свободі. Це все одно що звинуваченого у вбивстві покарати конфіскацією автівки. Тому у Вави є два путя. 1. Кримінальна справа-суд-буцигарня для Мертвечини. 2. Обісратися як завжди. І шо характрена, обидва варіанти порохоботів влаштовують.
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11.05.2021 21:12 Ответить
Значицца, что Ваван ЗЕленомордый постоянно обсирается, это мы признаем. Так и запишем, гражданин непорохобот
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12.05.2021 11:25 Ответить
СБУ обнародовала доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене.... а доказывающие госизмену зеленского и ермака не обнародовала... Удивительно, да ?
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11.05.2021 21:15 Ответить
Это как это можно обнародовать до суда документы, подтверждающие вину фигурантов?!
Это чтоб им в суде легче отбиваться было?!
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11.05.2021 21:35 Ответить
Боже, храни Америку!
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11.05.2021 21:41 Ответить
На Бога надейся, а в Америку верь!
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11.05.2021 21:49 Ответить
Ну не в ***** же твоего верить, чмошника
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11.05.2021 22:07 Ответить
Я ху(д)ею от этой зельоной санта-барбары! СБУ оприлюднила документи, які доводять вину Медведчука і Козака у державній зраді - Цензор.НЕТ 46 Они точно не знают, что они -идиоты?! СБУ оприлюднила документи, які доводять вину Медведчука і Козака у державній зраді - Цензор.НЕТ 7849
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11.05.2021 21:43 Ответить
Боюсь что нашему президенту и многим другим не доходит простая истина .Сценарий Израиля по закону физическое устранение таких как Медведчук Бойко и прочих выродков врагов и предателей страны.Там бы не церемонились у нас то суды до цирки то ещё что то.А эта падаль шатает ситуацию в стране.Вместо того что бы закрыть вопрос мы усугубляем его в разы..
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11.05.2021 22:27 Ответить
Яркий пример Добкина эта падаль в один голос орали прийди рашка а сейчас метит в мера Харькова.Это уму непостижимо на 8 год войны.Он уже как минимум нары должен с братухой полировать давно и на всю жизнь.А эта падаль землю топчет.Вот почему у нас война вот почему сепаратизм цветёт и пахнет.Мы его создаём своими руками !
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11.05.2021 22:28 Ответить
Партию ОПЗЖ закроют 100%, в этом заинтересованы Разумков и Ермак, они создадут свою партию и к ним должен подтянутся электорат ОПЗЖ, а это не плохой процент голосов.
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11.05.2021 23:15 Ответить
Разумков и Ермак ватники не хуже ОПЗЖ и думаю Киву они к себе подтянут.
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11.05.2021 23:18 Ответить
неужели наше СБУ умеет не только мышей ловить? поверить не могу
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11.05.2021 23:23 Ответить
Молодцы сбу.
ну и зрада, конечно же, как в глюкозно-фруктозной методичке написано.
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12.05.2021 00:46 Ответить
Це вже давно було відомо , що вони здають державу..Дивуе те, що вони не в тюрмі, а Козаку дали можливість змитися в Рашку...позор ...
За , що хлопці відавали свое життя???????
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12.05.2021 00:48 Ответить
Путін , щось не друкував документи про Навального , а тут чуть не прошусь пробачення , це так державу під час війни захищають ??...
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12.05.2021 00:57 Ответить
И?!
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12.05.2021 01:50 Ответить
Як і чому ці і їм подібні мерзоти ще живі ?
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12.05.2021 02:21 Ответить
и что посадите?или сами в лужу садите?
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12.05.2021 05:59 Ответить
а коли щось пред'являть ахмету?
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12.05.2021 06:59 Ответить
Там і без документів все зрозуміло. Висновок тільки один - намазати гниді лоба зеленкою.
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12.05.2021 07:12 Ответить
СБУ оприлюднила документи, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді - Цензор.НЕТ 6158
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12.05.2021 07:50 Ответить
Та фігня, почався передвиборний марафон, держзрадник и його партійка найближчий конкурент. Пороха вони вже змішали. Слідуючий хто? Бойко чи ЮВТ? Готуйтесь!
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12.05.2021 08:26 Ответить
ОН ЖЕ РЕАЛЬНО РАБОТАЛ НА ОКУПАНТОВ,А УКРАИНА -ПОБОКУ!
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12.05.2021 08:37 Ответить
Кто о чем а зеленосракое ватьё о Порошенко скавчит.
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12.05.2021 09:03 Ответить
Хитрожопая комедия-95 для лохов-гоев
Кстати, мертвечук тоже таки да - по маме
На сцене - все свои)))
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12.05.2021 09:13 Ответить
Клоунада. С врагом Украины враг, сидящий на Банковой, бороться не собирается, разумеется. Хороший враг - мертвый враг! Другого не дано. Пока что Украина оккупирована этническими ОПГ с каганатом во главе.
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12.05.2021 09:41 Ответить
Тайна следствия перешла в стадию всенародного референдума...*)
Это бред. (с)
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12.05.2021 10:28 Ответить
Я же правильно понимаю, что любой гражданин Украины, который проживает в оккупированном Крыму, и переоформил свою собственность и бизнес под законы РФ - так же претендует на подобное обвинение в госизмене?
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12.05.2021 11:03 Ответить
Коли Барига арештовував-був Корбана (клічка Спрут), ціла опєрація знадобилася, - спєцназ, хілікОптЕри, ЧАУС... а тута що? - уліца мантажнікаф, три каліки й жодного Мівідчука (клічка Сакаловській). Лажа-с
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12.05.2021 11:14 Ответить
вот что Блинкен животворящий делает
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12.05.2021 11:24 Ответить
АНДРІЙ ХОЛОДОВ, ПІД НОМЕРОМ 22 У СПИСКУ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", має у власності елітний маєток у Відніі Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - за життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА
Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.

"Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Це - вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську.
Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні.
Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа
Крім того, як випливає з розслідування, Холодови у Відні володіють салоном весільних та вечірніх ******.
Водночас, ​за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
https://www.facebook.com/ilovesumy/posts/1256419271230134/
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12.05.2021 11:38 Ответить
Я Медведчука хоць нашли?
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12.05.2021 13:47 Ответить
Не хочешь жить как при Майдане?Так будешь жить при Магадане.И лес валить и злато брать.Простая жизнь и-Биомать.
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12.05.2021 18:25 Ответить
Может Зеленский и не сцыкло.
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12.05.2021 19:28 Ответить
Побачимо,чим це все закінчиться.Тоді й будемо робити висновки.
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12.05.2021 19:29 Ответить
Начали громкое дело с невиданной помпой и фанфарами. Результат уже известен многим, кто в курсе.
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12.05.2021 20:05 Ответить
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