СБУ обнародовала доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене ДОКУМЕНТЫ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Документы касаются нескольких эпизодов уголовного дела - переоформления по законам РФ месторождения в оккупированном Крыму, передачи россиянам секретных данных об украинских военных и попытки создать в Украине сеть российского влияния.
Так, принадлежащее Медведчуку ООО "Новые проекты" в 2012 году получило разрешение на разработку находящегося в шельфе Черного моря месторождения "Глубокая". После оккупации Крыма Медведчук переоформил его по законодательству страны-агрессора.
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Рядом с месторождением оккупанты обустроили военный полигон своего Черноморского флота. Это мешало добыче, и Медведчук писал Путину с просьбой изменить границы полигона. Отметки на письме сделаны рукой Медведчука - это подтвердила экспертиза.
Кроме этого, по данным следствия, Медведчук передал россиянам секретные данные об украинских военных.
Также спецслужба опубликовала документы, касающиеся проекта "Промінь". Под прикрытием общественной организации Медведчук пытался создать в Украине сеть российского влияния.
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деякi вже просяться назад, додому...не сподобалось їм на вЯлiкай паРашi. чутки про те, як там добре, виявились сильно перебiльшеними...
Медведчук себе спокойно ужинает на Крещатике.
God bless Ukraine and America+CIA!
и преступление налицо
и преступник на месте
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а охрана Медведчука не пускает в дом контрразведчиков СБУ и плевать хотела на Закони Украини
так может пора самим украинцам ликвидировать этого *********** недоноска
Это чтоб им в суде легче отбиваться было?!
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.
ну и зрада, конечно же, как в глюкозно-фруктозной методичке написано.
За , що хлопці відавали свое життя???????
Кстати, мертвечук тоже таки да - по маме
На сцене - все свои)))
Это бред. (с)
Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.
"Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Це - вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську.
Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні.
Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа
Крім того, як випливає з розслідування, Холодови у Відні володіють салоном весільних та вечірніх ******.
Водночас, за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
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