Медведчук пытался создать сеть влияния РФ под прикрытием проекта "Промінь", - Баканов
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Служба безопасности Украины расследует проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Промінь".
Об этом заявил на брифинге глава СБУ Иван Баканов, передает Цензор.НЕТ.
Он назвал проект элементом гибридной войны против Украины, в котором участвовали нардепы ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак.
"На первый взгляд, речь идет о создании организации, которая будет тесно заниматься украинцами, которые едут работать и учиться в Россию. Но истинная цель - создание инфраструктуры влияния в пользу РФ. А уже через механизмы этого "Проміня" - собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику нашего государства, распространять пропаганду. То есть, это - антиукраинской проект", - отметил Баканов.
По его словам, рукописные правки на документе с описанием проекта выполнены Медведчуком.
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...Ермака и Татарова просят не беспокоиться...
Где вы муки были раньше?
Или только смачный пинок дяди Сема под вашу наркосраку заставило вас работать?
Или пару дорог кокса?)
агент-бо Соколовський змалу підвішений за всі місця:
з сім'ї колаборанта плюс кримінал плюс контингент "закрєпльонних контактов" плюс...
Мазалтоф.
А може він вже давно тут свою руцкамірску сєть создав і во всю її юзає , нє?
Скорее всего Блинкен пальчиком показал кто бяка. На Ермака показал. Пообещал предоставить доказьі.
Вот и сливают отработанньій и уже бесполезньій материал. Медведчука в смьісле.
А потом "дядя Блинкен, тьі ошибся. Вот кто бяка"
Кар-р-рочє, ржач!