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Новости Политика УкраиныПроисшествия Дело Медведчука
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Медведчук (1754) Баканов Иван (299)

Медведчук пытался создать сеть влияния РФ под прикрытием проекта "Промінь", - Баканов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Служба безопасности Украины расследует проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Промінь".

Об этом заявил на брифинге глава СБУ Иван Баканов, передает Цензор.НЕТ.

Он назвал проект элементом гибридной войны против Украины, в котором участвовали нардепы ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак.

"На первый взгляд, речь идет о создании организации, которая будет тесно заниматься украинцами, которые едут работать и учиться в Россию. Но истинная цель - создание инфраструктуры влияния в пользу РФ. А уже через механизмы этого "Проміня" - собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику нашего государства, распространять пропаганду. То есть, это - антиукраинской проект", - отметил Баканов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ обнародовала аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ. АУДИО

Медведчук пытался создать сеть влияния РФ под прикрытием проекта Промінь, - Баканов 01
Медведчук пытался создать сеть влияния РФ под прикрытием проекта Промінь, - Баканов 02

По его словам, рукописные правки на документе с описанием проекта выполнены Медведчуком.

Также читайте: Медведчук выдал россиянам секретные данные об украинских военных, - Баканов

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
Ось що блінкен животворчий робить... Медведчук пытался создать сеть влияния РФ под прикрытием проекта "Промінь", - Баканов - Цензор.НЕТ 7532
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11.05.2021 19:17
+10
Один вопрос,...
Где вы муки были раньше?
Или только смачный пинок дяди Сема под вашу наркосраку заставило вас работать?
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11.05.2021 19:16
+7
Ну, понеслась!

...Ермака и Татарова просят не беспокоиться...
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11.05.2021 19:14
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Ну, понеслась!

...Ермака и Татарова просят не беспокоиться...
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11.05.2021 19:14 Ответить
А їм то чого? 😲 Навпаки - хлопаки п'ють шампанське! Тепер бабло, призначене агентурній мережі Медведука переплив до агентурної мережі Козира. 😊
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11.05.2021 19:21 Ответить
этот плятский зеленый цирк закончится?
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11.05.2021 19:50 Ответить
Как правило -- цирк уезжает, а клоуны остаются...
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11.05.2021 22:22 Ответить
Один вопрос,...
Где вы муки были раньше?
Или только смачный пинок дяди Сема под вашу наркосраку заставило вас работать?
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11.05.2021 19:16 Ответить
ти до петі звертаєшся???
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11.05.2021 19:17 Ответить
А бубке ще нужно было дать 100...500 дней?
Или пару дорог кокса?)
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11.05.2021 19:19 Ответить
Я не очень разбираюсь в сортах говна. Подскажите Вы путентролль ил зелетролль?
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11.05.2021 19:21 Ответить
до скомороха и звертаюся
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11.05.2021 19:23 Ответить
шота мне кажется,что это под ****** (или над,хрен там разберешь,кто кем управляет) шота меняется.подковерные разборки,бо средств на пропитание всех не хватает Медведчук пытался создать сеть влияния РФ под прикрытием проекта "Промінь", - Баканов - Цензор.НЕТ 3501
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11.05.2021 19:24 Ответить
Какой ты грозный, ворвался во все темы, боюсь порвешь Медведчука до суда. Пришел значит с дядей Семом и Алексеевичем и распинал тут всех. Щас с Алексеевичем будешь наказывать всех кого СБУ попрятало за два года.
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11.05.2021 20:33 Ответить
Ось що блінкен животворчий робить... Медведчук пытался создать сеть влияния РФ под прикрытием проекта "Промінь", - Баканов - Цензор.НЕТ 7532
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11.05.2021 19:17 Ответить
Це й так всі знають. Без документів.
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11.05.2021 19:18 Ответить
от і роздуплилися, бггг...
агент-бо Соколовський змалу підвішений за всі місця:
з сім'ї колаборанта плюс кримінал плюс контингент "закрєпльонних контактов" плюс...
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11.05.2021 19:22 Ответить
абсолютно все имущество отобрать,продать на аукционе,а деньги передать в больницы,для тежелобольных детей!
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11.05.2021 19:22 Ответить
дерьмаки всі свої зашквари повісили на медведчука і відправили його на родіну, а самі тепер білопухнасті патріоти.
Мазалтоф. Медведчук пытался создать сеть влияния РФ под прикрытием проекта "Промінь", - Баканов - Цензор.НЕТ 8289
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11.05.2021 19:24 Ответить
Мудачук ''пытался''??? Та невже?
А може він вже давно тут свою руцкамірску сєть создав і во всю її юзає , нє?
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11.05.2021 19:26 Ответить
Медведчука почали пресувати лише зараз, при потужному патріотові Петі згаяли 5 років. Маємо те що маємо.
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11.05.2021 19:26 Ответить
Hi, fellow American! What state are you from?
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11.05.2021 19:33 Ответить
Давайте, давите гниду москальскую!
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11.05.2021 19:27 Ответить
https://youtu.be/Oat_jgBsRaI
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11.05.2021 19:28 Ответить
Залишається жалкувати, що він не Антоненко, "посадили" би вже після брифінгу, а так без арешту всі звинувачення чи підозри пуста балаканина і нагадує "бурю в стакані води".
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11.05.2021 19:44 Ответить
це зараз ведмедчук буде за усіх віддуватися. а де наїзд на бойка, шухріча, рабіновіча, мураєва, малхасяна-новінського ?
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11.05.2021 19:48 Ответить
Пля, не верю ни единому слову етого баканова.
Скорее всего Блинкен пальчиком показал кто бяка. На Ермака показал. Пообещал предоставить доказьі.
Вот и сливают отработанньій и уже бесполезньій материал. Медведчука в смьісле.
А потом "дядя Блинкен, тьі ошибся. Вот кто бяка"
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11.05.2021 20:19 Ответить
Каталізатор "блінкен" спонукав "своїх" валити "своїх". Ну, щоб "свої-95" не постраждали...
Кар-р-рочє, ржач!
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11.05.2021 20:29 Ответить
було б доречно вставити фотку, де баканов ручкається з медведчуком у вр
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12.05.2021 08:30 Ответить
пане Баканов, можливе для вас це новина, а от в Україні кожен знає, що у Мертвячука УСІ, УСІ бе винятку проекти антиукраїнські.
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12.05.2021 20:53 Ответить
 
 