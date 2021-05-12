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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Дело Медведчука
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Медведчук выдал россиянам секретные данные об украинских военных, - Баканов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Медведчук выдал россиянам секретные данные об украинских военных, - Баканов

В августе 2020 года нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук передал заместителю администрации Путина Дмитрию Козаку данные о расположении скрытого военного подразделения ВСУ.

Об этом заявил на брифинге глава СБУ Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории России, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных Сил Украины, его личный состав, боевую подготовку. Информация предназначалась для спецслужб Российской Федерации", - сказал Баканов.

Этот эпизод лег в основу второго эпизода уголовного производства против Медведчука.

Также на Цензор.НЕТ: Медведчук и Козак в 2015 году "переоформили" месторождение в оккупированном Крыму с ресурсами на 38 млрд грн, - Венедиктова

11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+44
отдать упырей секретному подразделению ВСУ на расстрел !!
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11.05.2021 19:02
+43
Вы лучше спросите, откуда Медведчук вообще получил эти данные, не имея доступа к гостайне!
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11.05.2021 19:22
+35
посадять 100%..посадять на літак і в Ростов,це максимум що зроблять
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11.05.2021 19:04
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и, заметьте, что за пасанов взялись резко после визита Блинкина. "простое совпадение - не думаю". вот, что байден животворящий делает .
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11.05.2021 20:04 Ответить
Не верю что они его арестуют, и посадят
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11.05.2021 20:07 Ответить
В раші вже б прибрали, а в Україні панькаються.
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11.05.2021 20:13 Ответить
А шо не за август 44 ?? Давайте уже по порядку.
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11.05.2021 20:16 Ответить
А что нашим ЗЕлохам только сейчас это дошло? Все таки Байден заставил их наделать в штаны! Запах слышите Медведчук видав росіянам секретні дані про українських військових, - Баканов - Цензор.НЕТ 6526?
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11.05.2021 20:26 Ответить
Задача Медведчука ,дестабилизации ситуации в Украине . А потом возглавить .....
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11.05.2021 21:45 Ответить
Психквартал 2021 розпочав новий сезон , з шереметом як фанера над парижом, а тепер лошкам втирають нову кумєдію про зрадників! Медведчук видав росіянам секретні дані про українських військових, - Баканов - Цензор.НЕТ 6765 Медведчук видав росіянам секретні дані про українських військових, - Баканов - Цензор.НЕТ 6765 Медведчук видав росіянам секретні дані про українських військових, - Баканов - Цензор.НЕТ 6765
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11.05.2021 22:03 Ответить
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.

22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
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11.05.2021 22:37 Ответить
А США давно нам кричали, что Козак агент Кремля.
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11.05.2021 23:29 Ответить
Думаю Козак уже свалил в Рашку, бо здесь сядет на долго, а Медведчука не так будет просто засадить.
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11.05.2021 23:31 Ответить
Венедиктова всё дело может испоганить.
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11.05.2021 23:32 Ответить
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