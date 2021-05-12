Медведчук выдал россиянам секретные данные об украинских военных, - Баканов
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В августе 2020 года нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук передал заместителю администрации Путина Дмитрию Козаку данные о расположении скрытого военного подразделения ВСУ.
Об этом заявил на брифинге глава СБУ Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории России, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных Сил Украины, его личный состав, боевую подготовку. Информация предназначалась для спецслужб Российской Федерации", - сказал Баканов.
Этот эпизод лег в основу второго эпизода уголовного производства против Медведчука.
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11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.
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22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.