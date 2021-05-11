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Медведчук видав росіянам секретні дані про українських військових, - Баканов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Медведчук видав росіянам секретні дані про українських військових, - Баканов

У серпні 2020 року нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук передав заступнику адміністрації Путіна Дмитру Козаку дані про розташування прихованого військового підрозділу ЗСУ.

Про це заявив на брифінгу глава СБУ Іван Баканов, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей епізод стався в серпні 2020 року. Пан Медведчук направив Козаку, який тоді перебував на території Росії, секретні дані про розташування прихованого військового підрозділу Збройних Сил України, його особовий склад, бойову підготовку. Інформація призначалася для спецслужб Російської Федерації", - сказав Баканов.

Цей епізод ліг в основу другого епізоду кримінального провадження проти Медведчука.

Медведчук видав росіянам секретні дані про українських військових, - Баканов 01

Читайте також: Медведчук і Козак у 2015 році "переоформили" родовище в окупованому Криму з ресурсами на 38 млрд грн, - Венедіктова

11 травня стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. У цей же день Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вже підписала підозру Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.
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Топ коментарі
+44
отдать упырей секретному подразделению ВСУ на расстрел !!
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11.05.2021 19:02
+43
Вы лучше спросите, откуда Медведчук вообще получил эти данные, не имея доступа к гостайне!
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11.05.2021 19:22
+35
посадять 100%..посадять на літак і в Ростов,це максимум що зроблять
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11.05.2021 19:04
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и, заметьте, что за пасанов взялись резко после визита Блинкина. "простое совпадение - не думаю". вот, что байден животворящий делает .
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11.05.2021 20:04 Відповісти
Не верю что они его арестуют, и посадят
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11.05.2021 20:07 Відповісти
В раші вже б прибрали, а в Україні панькаються.
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11.05.2021 20:13 Відповісти
А шо не за август 44 ?? Давайте уже по порядку.
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11.05.2021 20:16 Відповісти
А что нашим ЗЕлохам только сейчас это дошло? Все таки Байден заставил их наделать в штаны! Запах слышите Медведчук видав росіянам секретні дані про українських військових, - Баканов - Цензор.НЕТ 6526?
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11.05.2021 20:26 Відповісти
Задача Медведчука ,дестабилизации ситуации в Украине . А потом возглавить .....
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11.05.2021 21:45 Відповісти
Психквартал 2021 розпочав новий сезон , з шереметом як фанера над парижом, а тепер лошкам втирають нову кумєдію про зрадників! Медведчук видав росіянам секретні дані про українських військових, - Баканов - Цензор.НЕТ 6765 Медведчук видав росіянам секретні дані про українських військових, - Баканов - Цензор.НЕТ 6765 Медведчук видав росіянам секретні дані про українських військових, - Баканов - Цензор.НЕТ 6765
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11.05.2021 22:03 Відповісти
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.

22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
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11.05.2021 22:37 Відповісти
А США давно нам кричали, что Козак агент Кремля.
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11.05.2021 23:29 Відповісти
Думаю Козак уже свалил в Рашку, бо здесь сядет на долго, а Медведчука не так будет просто засадить.
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11.05.2021 23:31 Відповісти
Венедиктова всё дело может испоганить.
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11.05.2021 23:32 Відповісти
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