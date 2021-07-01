Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям і співробітникам Росгвардії "блокувати території та акваторії охоронюваних об'єктів для припинення спроб незаконного проникнення".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, відповідний документ був опублікований 1 липня.
Згідно з пояснювальною запискою до закону, під охороною Росгвардії перебувають у тому числі акваторії Керченської протоки і побудованого Росією моста через нього, а також акваторії російського енергомоста з Кримом.
Внесені доповнення в закон "Про війська національної гвардії Росії" дозволяють проводити оточення даних акваторій при спробі як "незаконного перетину і проникнення" в дану акваторію, так і при спробі покинути її.
Будь ласка, зачекайте...
А.. Ну да... В уже два года ДАЖЕ НЕ СОСТАВЛЕННОМ ВОЕННОМ БЮДЖЕТЕ ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЫ!!!!!
Від кого він збирається охороняти Український Крим і Українську Керченську протоку ?
Цікаве питання.
Перекрой Босфор суке рашистской !
Чи ермак думає шо напад відібьють силами відпочиваючих та мешканці цих населених пунктів?!
весь турбизнес в Сталинграде
конкретно ?
Запомните этот коммент
Але першими хто повинні на такий недружній акт відреагувати це українці .
Чи дасть згоду на це віцепрезидент "Козир"
Чи буде скликано засідання РНБО України
Чи буде проведено позачергове засідання ВР.
Чи бубочка у черговий раз поїде і буде заглядати в оч.о Ху... лалала.
ВР повинна вимагати проведення засідання ООН та Европейської ассоціації з цього приводу.
Хотя это маловероятно...
Логичнее построить вторую колею ж/д и заказать на украинских заводах дополнительные вагоны.
Надо быть реалистами.
Но предложенное и вами и мной, это только фантазии, пока при власти Зеленский и "Слуги народа", которые ежедневно проводят в Украине Геноцид украинской нации!
Надо требовать немедленных перевыборов ВР и очень, очень думать, кого туда выбрать, ну а уже новый состав ВР может за первую же неделю отменить все гадости против украинской нации, сделанные Зеленским и ограничить его власть строго рамками Конституции Украины. Ну и далее по логике и СПРАВЕДЛИВОСТИ!!!
Червоний карлик.
не менш здатних, для спротиву, суден.