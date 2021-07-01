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Новини Агресія Росії проти України
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армія рф (16200) Керченська протока (355) Крим (14082) путін (23325) Росгвардія (97)

Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку

Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям і співробітникам Росгвардії "блокувати території та акваторії охоронюваних об'єктів для припинення спроб незаконного проникнення".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, відповідний документ був опублікований 1 липня.

Згідно з пояснювальною запискою до закону, під охороною Росгвардії перебувають у тому числі акваторії Керченської протоки і побудованого Росією моста через нього, а також акваторії російського енергомоста з Кримом.

Внесені доповнення в закон "Про війська національної гвардії Росії" дозволяють проводити оточення даних акваторій при спробі як "незаконного перетину і проникнення" в дану акваторію, так і при спробі покинути її.

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Топ коментарі
+111
Он подписал прямое нарушение международного морского права, одного из самых старых сводов правил на земле. Свободный проход проливами --одно из основополагающих правил для мировой торговли. Теперь согласно этому прецеденту маленькая Дания может запереть Рашу в Балтийском море.Хуйло уже совсем кукухой поехал.
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01.07.2021 12:06
+55
Путин разрешил российским военным блокировать Керченский пролив - Цензор.НЕТ 3453
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01.07.2021 12:06
+46
Логично было бы всему остальному миру закрыть проливы для кацапских лоханок. Раз кацапы не уважают международное право.
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01.07.2021 12:05
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І Вальдемар Косовороткович заборонив нашим не те, що туди йти, а і дивитися в бік протоки, а то дядьо Ху@ло погрожувало забрати квартиру в Ялті.
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01.07.2021 12:17 Відповісти
А особисто Вам хотілося б, щоб наші бойові кораблі постійно б робили спроби пройти "під мостом" і щоб їх там постійно обстрілювали та морків брали у полон? Ви, шановний, на кого працюєте? А може самі одягнете військову форму ВМС України, сядете у човник, піднімете прапор ВМС України, можете ще й наш гімн заспівати для хоробрості та спробуєте під цим мостиком до Азовського моря пройти? Що, лячно?
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01.07.2021 13:57 Відповісти
А Ви шановний на кого працюєте? Чи правильно була порушена справу по відношенню до Порошенко, за президенства якого проходили наші катери через Керченкьку, нашу протоку? А як рішення міжнародного суду-(трибуналу)? Чи краще віддати все Азовське і Чоре море кацапам, як це з Азовським зробив Зеля? Ви хоч дивилися на міжнародне право - через всі протоки проходять судна всіх країн. А Косоворотка зробив послугу ворогу, коли порушив справу проти 5 президента і не дав можливості заборонити проходити кацапським суднам через інші протоки. То на кого ви разом із Косовороткою працюєте?
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01.07.2021 14:57 Відповісти
ждем озабоченности от высших рас ?
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01.07.2021 12:17 Відповісти
Зелені не гальмуйте! Це пряме порушення діючого Договору про спільне Азовське море і Керченський пролив. Те що "змінились умови" нас не колишить. Починайте чмирити рашку на міжнародном рівні. Чи вам за Великим Крадівництвом і підвищенням тарифів не має часу?
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01.07.2021 12:18 Відповісти
І що зелені можуть зробити ??? ******* на Європу насрати ,що хоче і де хоче там й робить , він злякається зелених ?
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01.07.2021 19:47 Відповісти
Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку - Цензор.НЕТ 423
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01.07.2021 12:18 Відповісти
НАТО перекрыть кацапам Босфор
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01.07.2021 12:25 Відповісти
ОК. И Где наш "Гром 2", "Сапсан", "Нептун" где?..
А.. Ну да... В уже два года ДАЖЕ НЕ СОСТАВЛЕННОМ ВОЕННОМ БЮДЖЕТЕ ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЫ!!!!!
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01.07.2021 12:26 Відповісти
Где обращение Украины в международный морской суд?
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01.07.2021 12:28 Відповісти
КРЕМЛЯДСЬКА КРИСА АГОНІЗІРУЄ
Від кого він збирається охороняти Український Крим і Українську Керченську протоку ?
Цікаве питання.
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01.07.2021 12:32 Відповісти
Та від українців звісно ж.
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01.07.2021 15:34 Відповісти
Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку - Цензор.НЕТ 1047
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01.07.2021 12:36 Відповісти
росгвардия - это же типа личные отморозки Х#йла? армии уже не доверяет? типа, "на всякий случай" или чтобы потом сказать - ихтамнебыло, все утонули.
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01.07.2021 12:43 Відповісти
Перекрыть кацапам Босфор
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01.07.2021 12:48 Відповісти
Украине нужно под водой отправить дронов и взорвать на дне опоры моста.
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01.07.2021 13:00 Відповісти
Чтобы в Мариуполь и Бердянск точно нельзя было попасть по морю?
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01.07.2021 13:05 Відповісти
С чего вдруг? Он просто опустится на дно.
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01.07.2021 19:20 Відповісти
Санкции надо на РФ еще накладывать!
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01.07.2021 13:00 Відповісти
согласен! ето отличный повод ожесточить ***** санкции!
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01.07.2021 22:15 Відповісти
Европа - не бзди !
Перекрой Босфор суке рашистской !
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01.07.2021 13:03 Відповісти
дозволяю абсолютно будь-яким військовим розблокувати керченську протоку!
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01.07.2021 13:05 Відповісти
Пригадую як на цьому всратому 1+1 перед виборами у 2019 року кожен день на токшоу зі сльозами розповідали про те, що дуже повільно пропускають суда і там навіть утворилась черга і це все задає збитків Україні. А коли Порошенко спробував перегнати з Одеси в Марік пару човнів його на тих же плюсах усі звинувачували в провокації і бажанні розв'язати війну. Одразу після перемоги Зеленського на виборах Порошенка навіть намагались за це засудити, але справа навіть не дійшла до суду, а про те що росіяни блокують протоку зелені вже не згадували. Ось наразі маємо результат ху№ло фактично надало наказ взагалі закрити прохід. Вангую шо від зелених чи 1+1 і слова на цю тему ніхто не скаже.
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01.07.2021 13:08 Відповісти
скажите спасибо тем, кто сделал азовское море совместного пользования.
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01.07.2021 13:14 Відповісти
А еще тому, при ком Крым стал автономной республикой. А на тот момент у Украины были и силы и возможности и любой ватный бунт подавить, и рашке нормально ответить, если бы туда сунулась.
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01.07.2021 14:05 Відповісти
Уродище
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01.07.2021 13:21 Відповісти
Надо договориться с Турцией что бы она ришистские корабли через Босфор не пускала , ну и Гибралтар ,там ,например ,каналы всякие !
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01.07.2021 13:25 Відповісти
Ху***ло в очередной раз показал какой он беспредельщик, мол смотрите что я могу и мне за ето ничего не будет. С беспредельщиками нужно разговаривать только дубиной по спине, а не садиться с ним за один стол переговоров. Вот вам и результат что вы сами натворили.
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01.07.2021 13:56 Відповісти
І що на це скаже найвеличніший?!
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01.07.2021 13:58 Відповісти
Служу россии!(с)
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01.07.2021 16:39 Відповісти
То вже потрібно готуватися до висадки російського десанту на узбережжі Маріуполя, Бердянську, Кирилівки та Генічеська?
Чи ермак думає шо напад відібьють силами відпочиваючих та мешканці цих населених пунктів?!
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01.07.2021 13:59 Відповісти
туристам по сотке и автомату. отобьемся, не нагнетай
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01.07.2021 14:17 Відповісти
в Широкино отбились

весь турбизнес в Сталинграде
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01.07.2021 14:22 Відповісти
попробуй купить билет на Одессу на пятницу.
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01.07.2021 14:40 Відповісти
Кто то там еще хотел полностью отдать дамбас включая Мариуполь под Свободнуюе Економическую Зону, как крым чтобы отрезать Украину полностью от Азовского моря.
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01.07.2021 14:02 Відповісти
год. проложить вторую колею на жд ветке мариуполь - федоровка - херсон и электрифицировать.
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01.07.2021 14:41 Відповісти
Хмырь Мавзолейный превратил за 20 лет озеро Байкал в дерьмо,тоже будет и с Азоавским болотом и Черным...все к чему прикасается рюсскае Мавзолейное быдло имеет свойство ДОХНУТЬ...
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01.07.2021 14:09 Відповісти
и когда мы разорвем договор "про внутреннее море"???
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01.07.2021 14:11 Відповісти
провокаторе, скажу тобі коротко - Ніколи
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01.07.2021 14:18 Відповісти
чем это грозит Украине?
конкретно ?
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01.07.2021 14:20 Відповісти
да будет беспредел!!!
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01.07.2021 14:25 Відповісти
ото немцы вчитайтесь внимательно, что вас ждет в Балтике в безразмерной охранной зоне СП-1 и 2!))... Украина естественно перекроет свой транзит убыточный и финита ля комедиа! ...длб вы редкостные!.... после включения этих заманушек в эксплуатацию, фюрер вам напомнит, как в Украине в 09м накануне Нового года, кто в Балтике и в Европе хозяин!))...в море без разрешения московитов, вы хрен выйдете и за газ станете платить по пиццот или больше и за транзит сколько назначат!)).... ...занавес!..
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01.07.2021 14:34 Відповісти
немцы внимательно вчитались и чтобы не провоцировать путина решили запустить сп-2
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01.07.2021 14:50 Відповісти
ВОТ ТАК И С БАЛТИЙСКИМ МОРЕМ БУДЕТ - хутин будет « охранять» северный поток 2
Запомните этот коммент
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01.07.2021 15:14 Відповісти

Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку - Цензор.НЕТ 5999
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01.07.2021 16:04 Відповісти
можно этим же законом закрыть рашиста в Черном море запретив проход через Босфор и куй с ним
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01.07.2021 16:15 Відповісти
Турция на это не пойдет, увы.
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01.07.2021 16:41 Відповісти
Это тебе Эрдоган сказал?
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01.07.2021 20:18 Відповісти
Якщо світова спільнота адекватно не відреагує на блокаду Керченської протоки це означатиме що міжнародне морське право не існує.
Але першими хто повинні на такий недружній акт відреагувати це українці .
Чи дасть згоду на це віцепрезидент "Козир"
Чи буде скликано засідання РНБО України
Чи буде проведено позачергове засідання ВР.
Чи бубочка у черговий раз поїде і буде заглядати в оч.о Ху... лалала.
ВР повинна вимагати проведення засідання ООН та Европейської ассоціації з цього приводу.
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01.07.2021 16:30 Відповісти
Международное право растоптано фашистской расией ещё в 2008! Проснись, что ли...
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01.07.2021 19:24 Відповісти
Ты хоть иззаседайся весь, сотрись от зада до ушей на тех заседаниях ***** похер, так же как и нашим "гарантам" по Будапештскому меморандуму.
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01.07.2021 22:04 Відповісти
Нє ці дибіли думають "воно саме пройде".
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02.07.2021 04:40 Відповісти
Аналогичный закон в протоках ввести для авторов нового морского права
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01.07.2021 16:47 Відповісти
Ну теперь нужна ответочка от НАТО, чтоб все возможные корабли прошли через Керченский пролив...
Хотя это маловероятно...
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01.07.2021 16:48 Відповісти
Президент Турции начал строительство канала и Украине стоило бы прорыть канал из Черного в Азовское море.
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01.07.2021 17:18 Відповісти
Зачем? Чтобы потом закапывать?
Логичнее построить вторую колею ж/д и заказать на украинских заводах дополнительные вагоны.
Надо быть реалистами.
Но предложенное и вами и мной, это только фантазии, пока при власти Зеленский и "Слуги народа", которые ежедневно проводят в Украине Геноцид украинской нации!
Надо требовать немедленных перевыборов ВР и очень, очень думать, кого туда выбрать, ну а уже новый состав ВР может за первую же неделю отменить все гадости против украинской нации, сделанные Зеленским и ограничить его власть строго рамками Конституции Украины. Ну и далее по логике и СПРАВЕДЛИВОСТИ!!!
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01.07.2021 18:32 Відповісти
Ну да, старая кремле петушиная пестня, типа сами отмежевались от крыма, да петушок?
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01.07.2021 20:19 Відповісти
Дорастили евро*ляди нового фюрера-неадеквата?
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01.07.2021 17:18 Відповісти
Краще перекрив би доступ повітря до своїх легенів, президентьським наказом.
Червоний карлик.
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01.07.2021 17:34 Відповісти
Я придумал новый маршрут для Дефендера - в Мариуполь.
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01.07.2021 18:53 Відповісти
меркель и макрон горячо поддерживают!!!
Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку - Цензор.НЕТ 2330
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01.07.2021 19:26 Відповісти
Та да. Есть такое мнение.
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01.07.2021 20:11 Відповісти
Хотілось би побачити, як російські кораблі блокують кораблі США, Британії і інших,
не менш здатних, для спротиву, суден.
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01.07.2021 20:05 Відповісти
Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку - Цензор.НЕТ 8448
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01.07.2021 20:58 Відповісти
Неужели кремлёвская крыса решила взорвать свой никчемный, недолговечный и опасный для использования керченский мост?
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01.07.2021 22:39 Відповісти
всем адекватным странам запретить рашистким корытам заходить в порты под предлогом недопущения рапростанения эпидемии пу-ху-ло
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01.07.2021 22:53 Відповісти
ЕСЛИ ТУРЦИЯ С УКРАИНОЙ И НАТО НЕОБХОДИМО БЛОКИРОВАТЬ ДЛЯ РОССИИ ПРОЛИВ БОСФОР !!! А ТАК ЖЕ БЛОКИРОВАТЬ ГИБРАЛТАРСКИЙ ПРОЛИВ ЗА ГИБРИДНУЮ ВОЙНУ С ЕС !!!
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01.07.2021 23:04 Відповісти
Путин убил столько людей только из за своей имперской хотелки.
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01.07.2021 23:27 Відповісти
А могли вже й канал за сім років побудувати і перетворити Крим на острів... Це можна зробити за 1 рік і мати вільний шлях на Маріуполь.
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01.07.2021 23:35 Відповісти
У нас був вільний шлях до окупації Криму, але кацапам це не заважало час від часу обстрілювати цивільні кораблі.
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02.07.2021 00:51 Відповісти
Цій новині майже 30 років.
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02.07.2021 00:36 Відповісти
Двери в Концлагерь закрыты,все Мавзолейные бараны в Крыму,сдерживают НАТО от агрессии против рюсскава быдла)))
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02.07.2021 05:31 Відповісти
давно було потрібно окремий судноплавний канал будувати (Крим перетворити на острів)
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02.07.2021 10:44 Відповісти
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