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Держекоінспекція (246) сміття (477) звалище (165) Мальований (28)

Держекоінспекція виявила 80 нелегальних сміттєзвалищ на Київщині. Їхня загальна площа - 900 га

Держекоінспекція виявила 80 нелегальних сміттєзвалищ на Київщині. Їхня загальна площа - 900 га

Державна екологічна інспекція України (ДЕІ) за допомогою супутникових знімків виявила в Київській області 80 несанкціонованих сміттєзвалищ загальною площею понад 900 га.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в пресслужбі відомства.

Як повідомив керівник ДЕІ Андрій Мальований, на підставі цих знімків за дорученням прем'єр-міністра України здійснено контроль на п'яти суб'єктах господарювання і в органах місцевого самоврядування з 57 запланованих.

"Під час перевірок було виявлено низку екологічних порушень, у тому числі поховання відходів на звалищах без відповідних проєктів та дозвільних документів. Крім того, ДЕІ направила позовну заяву до суду про бездіяльність Баришівської сільради Київської області в сфері поводження з відходами та зняття з вимогою вжити заходів щодо усунення несанкціонованих звалищ", - зазначив він.

Чиновник додав, що сміття з нелегальних звалищ, у тому числі з токсичними і небезпечними речовинами, забруднює ґрунти, підземні водоносні горизонти, стає причиною пожеж, а також потрапляє в річки, які розносять відходи по всій Україні.

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і що, і де влада!???
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01.07.2021 14:47 Відповісти
Садовой опять разошелся!)
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01.07.2021 14:52 Відповісти
Держекоінспекція виявила, як вже сталося. А як починали утворюватися ті звалища їй було пофіг.
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01.07.2021 14:59 Відповісти
вопрос к Венедиктовой - прокуроры где? почему ни один председатель сельсовета и громады не в тюрьме? что, прокуроры земелькой взяли? в Киевской области она дорогая! или им глаза дерьмом замазали? Так пора или подчиненных поменять или признаться всенародно, что заняла чужое место чтоб бабла срубить и никакой тебе экологии с грузинскими ворами в законе
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01.07.2021 15:19 Відповісти
 
 