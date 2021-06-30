13 підприємств, що працюють з медвідходами, закриють через порушення, - Держекоінспекція

Держекоінспекція готує позовні заяви до суду з вимогами припинити діяльність 13 суб'єктів господарювання, що займаються поводженням з медичними відходами на Київщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив глава Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

"Так, на 13 об’єктах Київської області були виявлені порушення законодавства у сфері поводження з відходами та наразі готуються матеріали для позовів до суду щодо їхнього закриття. Ще 8 підприємствам анульовано ліцензії на провадження діяльності, зокрема, і за приписами ДЕІ", - пояснив Мальований.

На сьогодні Держекоінспекція завершила перевірки 26 об'єктів на території Київської області.

"Загалом позапланові заходи контролю проводяться на 65 суб’єктах господарювання по всій Україні. Інспектори контролюють дотримання законодавчих вимог щодо сортування, перевезення та утилізації медичного сміття згідно з природоохоронним законодавством. А вже з 1 липня Держекоінспекція розпочне перевірки на території Одеської області, де заходи контролю пройдуть на 5 підприємствах", - додав глава Держекоінспекції.

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