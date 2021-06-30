13 предприятий, работающих с медотходами, закроют из-за нарушений, - Госэкоинспекция

Госэкоинспекция готовит исковые заявления в суд с требованиями прекратить деятельность 13 субъектов хозяйствования, занимающихся обращением с медицинскими отходами на Киевщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

"Так, на 13 объектах Киевской области были выявлены нарушения законодательства в сфере обращения с отходами и сейчас готовятся материалы для исков в суд относительно их закрытия. Еще 8 предприятиям аннулированы лицензии на осуществление деятельности в том числе и по предписаниям ГЭИ", - объяснил Малеваный.

На сегодня Госэкоинспекция завершила проверки 26 объектов на территории Киевской области.

"В целом внеплановые мероприятия контроля проводятся на 65 субъектах хозяйствования по всей Украине. Инспекторы контролируют соблюдение законодательных требований по сортировке, перевозке и утилизации медицинского мусора согласно законодательству. А уже с 1 июля Госэкоинспекция начнет проверки на территории Одесской области, где меры контроля пройдут на 5 предприятиях", - добавил глава Госэкоинспекции.

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