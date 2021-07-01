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кордон (4642) Пєсков (1554) вплив (27)

Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія

Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія

У Кремлі вважають, що Україна нібито є несамостійною державою.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Це червона лінія. Україна - не самостійна держава, це держава, яка перебуває під прямим впливом напруженості по всьому периметру наших кордонів", - сказав Пєсков в ефірі Першого каналу.

"Для президента Путіна це дуже велике, глибоке занепокоєння. Це є, напевно, причиною для вжиття заходів щодо гарантування безпеки наших кордонів, щодо забезпечення того самого паритету на європейському континенті. Ні в кого не повинно бути сумнівів, що президент Путін розуміє всю потенційну небезпеку таких прагнень України, і президент Путін, керівництво Росії заздалегідь займається архітектурою тих заходів безпеки, які застрахують нас на випадок продовження цих провокаційних проявів України", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков про підсумки зустрічі Путіна і Байдена: США не відмовляються від планів щодо стримування Росії
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Топ коментарі
+44
А вот паРашка, хранящая триллионы в американских ценных бумагах - очень самостоятельна...до слез...
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01.07.2021 15:01
+35
Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія - Цензор.НЕТ 7359
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01.07.2021 15:09
+34
В Рашев последнее время прямо эпидемия патриотизма. Иногда встречаются тяжелые обострения. В этих случаях жертвы, как Соловьев или Расторгуев, строят себе дома, замки и виллы в странах НАТО или Гейропе. В крайнем случае покупают там дорогие апартаменты. В особо тяжелых патологических случаях даже переезжают туда сами или переселяют туда свои семьи, детей или родителей. Некоторые их чада, как дочь Лаврова, даже родной язык напрочь забывают.
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01.07.2021 15:04
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Пескова на Гиляку !!!!
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01.07.2021 15:01 Відповісти
Софочка!
Що це ти всіх розвішуєш, то Лукашенка, то Піськова?!
Хоча їх і треба б!😃
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01.07.2021 15:13 Відповісти
Да я миллиард деревьев от Зе пристраиваю в работу 😀😀😀
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01.07.2021 15:16 Відповісти
на коноплях погано вішати
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01.07.2021 15:18 Відповісти
😀
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01.07.2021 15:19 Відповісти
Да ты идиот.
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01.07.2021 20:31 Відповісти
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01.07.2021 20:40 Відповісти
А вот паРашка, хранящая триллионы в американских ценных бумагах - очень самостоятельна...до слез...
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01.07.2021 15:01 Відповісти
В Рашев последнее время прямо эпидемия патриотизма. Иногда встречаются тяжелые обострения. В этих случаях жертвы, как Соловьев или Расторгуев, строят себе дома, замки и виллы в странах НАТО или Гейропе. В крайнем случае покупают там дорогие апартаменты. В особо тяжелых патологических случаях даже переезжают туда сами или переселяют туда свои семьи, детей или родителей. Некоторые их чада, как дочь Лаврова, даже родной язык напрочь забывают.
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01.07.2021 15:04 Відповісти
https://censor.net/ru/user/427783. А где живет Расторгуев?))) А дочь Лаврова?))) Винокурова (Лаврова) в Подмосковье живет, в США, 20 лет не была.
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01.07.2021 19:05 Відповісти
Ценные бумаги потому и ценные, что приносят прибыль. Иметь триллионы в американских бумагах, это как раз признак самостоятельности. Правда, насчет триллионов Вы сильно ошибаетесь. Нет там никаких триллионов.
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01.07.2021 17:13 Відповісти
Вкладати трлн в американські папери, це кредитувати США і НАТО.
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01.07.2021 17:33 Відповісти
Ну и что? На Московской бирже торги проводятся в российских рублях. Дивиденды по акциям начисляются в валюте в долларах США. Их покупают ради дивидендов потому, что у них стабильный рост. Так кто в выигрыше? Тут товарищь выше, почему то капсом кричит, что это не самостоятельно до слёз. Может я не понимаю чего то? Что плохого в том, что Россия имеет возможность вкладывать свои деньги в американские бумаги? В чем фишка, что вас удивляет?
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01.07.2021 18:08 Відповісти
https://censor.net/ru/user/108318))) Не всегда желаемое - действительное.Было время, Раша в США 240 млрд. $ держала, а сейчас 12 (двенадцать), и кредиты уже 8 лет не берет.
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01.07.2021 18:59 Відповісти
"Он иногда такую пургу несёт, что я сам удивляюсь". А кто это, говорящий попка?!
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01.07.2021 15:05 Відповісти
Та никто ,холуй ***** ,завтра прикажут будет рассказывать ,что его мать,жена и дочь конченные твари и проститутки ..
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01.07.2021 15:23 Відповісти
Обсуждать "заявления" усатого пургомёта - это как со стеной спорить. Даже и внимания на это чудо не надо обращать
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01.07.2021 15:02 Відповісти
Только современные армия и флот могут заткнуть рот кацапам. Источник гафна там неисчерпаемый, откачивать смысла нет.
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01.07.2021 17:29 Відповісти
Так какого и с кем тогда Зеля рассказывает сказки и подготовке прямых переговоров? Если ***** его считает марионеткой то о какой встрече может вообще идти речь?
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01.07.2021 15:02 Відповісти
Нужно понимать, что мир имеет дело с охамевшими гопниками
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01.07.2021 15:03 Відповісти
Фрау рібеннтроп і нація німців зрозуміють це коли касапські танки будуть біля рейхстагу, і комісар буде поіменно зачитувати загинувших у війні людей(в німецьких.радянських лагерях) а німці кожного разу будуть бити чолом. От тоді дойче фольк і все зрозуміє. Але все буде вже в руїнах . пізно
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01.07.2021 19:03 Відповісти
від застрахуя чуєм
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01.07.2021 15:03 Відповісти
а шо за "напряженность по всему периметру ваших границ"? откуда она?
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01.07.2021 15:03 Відповісти
Неголена зона бікіні Навки.
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01.07.2021 15:03 Відповісти
Пєсков гавкає, а караван йде.
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01.07.2021 15:04 Відповісти
Эта страна напугана. Она живет среди пугал.
Она приперта к стенке или загнана в угол.
А то, что угол и пугала она сотворила сама,
Ей простительно: тронулась или сошла с ума.


Сколько страхов вокруг. Сколько кошмарных видений.
Сколько злых голосов и навязчивых наваждений,
Сколько бреда вместится в птичьей одной голове,
А если птичьих голов не одна, а две?


Над полем чужим летает наша ворона,
На голове у вороны просто для рифмы - корона.
Во поле стоит неподвижно несчетная рать.
Пугала или солдаты? Сверху не разобрать.


Борис ХЕРСОНСКИЙ
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01.07.2021 15:05 Відповісти
Ничего удивительного слышать такое от этих питоров, представителей фашистско-бандитского государства Козломордия (россия). Так же в конце тридцатых гитлеровской Германии мешали Чехословакия и Польша. Они же тогда были виноваты во всех бедах Германии....
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01.07.2021 15:05 Відповісти
Я лежу на земле... На планете Земля...
Из ноздри перламутром свисает сопля,
Запекается кровь у глазного белка,
Я не вижу почти, но всё слышу пока...
В голове-перекур, изо рта - перегар,
У подъезда «гав-гав», над домами «кар-кар»,
Вот Петрович прошёл, пнул ногою в живот...
Бросил пить, говорят, и с козою живёт...
Этот двор мне до каждой песчинки знаком:
Там у клёна впервые курил я тайком,
Здесь попробовал водки добавить в ситро,
Тут сломал, *********** с качели, бедро...
Кто там ссыт мне на голову? Вечный вопрос!
Это дети мальчишек, с которыми рос...
Пусть резвятся, я слаб и в ***** не дам...
Я ведь тоже устраивал ихним дедам...
Вот молочная бочка, в ней та же *****,
Что галлонами в школе вливалась в меня,
Тот же дворник орудует той же метлой,
Тот же слесарь у ЖЭКа опухший и злой...
И пускай я давно тут уже не живу,
Но всегда прихожу, зарываюсь в листву,
Люди смотрят с упрёком - не знают они:
Здесь прошли мои самые лучшие дни...
Верховцев
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01.07.2021 15:06 Відповісти
Спросите вы у Сатаны.
Хотят ли "русские" войны?
И вам ответит Сатана ;
- Везде где "русские", война.Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія - Цензор.НЕТ 7213
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01.07.2021 15:06 Відповісти
С каких это пор вякание лопающихся пузырей на куче говна имеет какое-то значение ???
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01.07.2021 15:08 Відповісти
"Застрахуй братуху, застрахуй !" ©
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01.07.2021 15:09 Відповісти
Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія - Цензор.НЕТ 7359
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01.07.2021 15:09 Відповісти
Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія - Цензор.НЕТ 5714Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія - Цензор.НЕТ 301
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01.07.2021 15:11 Відповісти
А чем думал Воова когда Крым воровал? Он думал, что линии вокруг границ с РФ станут цветочными и радужными? А утырки которые это поддерживали что себе думали?
Так вот, как говорит тётя Тома: пошел вон!
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01.07.2021 15:13 Відповісти
кремлевский КОКСОхим:
Украина - не самостоятельное государство, это государство, которое находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру наших границ"

что он хотел сказть ?

теперь у них Украина по всему периметру ихних границ?

тогда хенде хох!

и выходить по одному.
а первый - БУНКЕННЫЙ !
Я СКАЗАЛ БУНКЕРНЫЙ !!!!
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01.07.2021 15:14 Відповісти
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01.07.2021 15:48 Відповісти
До 2014 года так и было, когда у нас в силовых органах и СБУ агенты-кацапы сидели
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01.07.2021 15:14 Відповісти
Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія - Цензор.НЕТ 2562
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01.07.2021 15:14 Відповісти
Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія - Цензор.НЕТ 2115
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01.07.2021 15:19 Відповісти
Эти суки таким макаром готовятся к масштабному вторжению.
*******************
Если читаешь это, не трать время, езжай в Ствол или Ибис за патронами. Пару лишних пачек в б/к лишними не будут.
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01.07.2021 15:22 Відповісти
В Украине оружие запрещено порядочным гражданам, кроме бандитов, мусоров и депутатов. Так что вся надежда на них. Остальные безоружные чуть что ноги в руки детей под мышки и на Запад.
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01.07.2021 15:30 Відповісти
Серьезно? В ближайший оружейный магазин не пробовали зайти?
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01.07.2021 15:39 Відповісти
еще раз - оружие гражданам запрещено.
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01.07.2021 15:50 Відповісти
Сурьезно? )))))))))))
А я сейчас на что смотрю?
А смотрю на раскрытый чехол с карабином.
А прямо по курсу (за компом) - сейф. А в сейфе еще две единицы.
А так да. Запрещено.
Запрещено таким олухам как ты ))
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01.07.2021 18:29 Відповісти
несамостоятельное государство: Это желтая линия
Для президента Путина это является очень большой, глубокой обеспокоенностью: Это коричневая линия
причем здесь красная?
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01.07.2021 15:22 Відповісти
Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія - Цензор.НЕТ 370
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01.07.2021 15:25 Відповісти
Геббельс от зависти в могиле переворачивается!
Недофашики лапотные обыкновенные (philyra calceamenta, Ordinarius nedofashiki)...
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01.07.2021 15:28 Відповісти
Письков, твое Х***ло которого ты называешь президентом нелегитимный по международным законом, захвативший власть диктатор в результате поддельного и незаконного референдума, в том числе голосованием на окупированных территориях.
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01.07.2021 15:29 Відповісти
Как вообще можно на полном серьезе воспринимать и комментировать выссеры этой путинской подстилк? Фу!
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01.07.2021 15:29 Відповісти
https://youtu.be/XvJ1TCkzLMI «Прямая линия с Владимиром Путиным» 15 июня 2017 года ))))))
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01.07.2021 15:31 Відповісти
Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія - Цензор.НЕТ 127
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01.07.2021 15:36 Відповісти
"Это красная линия. Украина - не самостоятельное государство, это государство, которое находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру наших границ", - сказал Песков в эфире Первого канала.

-------------------------------------------------------------
Президент России Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда «несет пургу». Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу https://www.nbcnews.com/news/world/putin-u-s-election-interference-i-couldn-t-care-less-n855151 NBC News . «Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» - сказал Путин.

https://youtu.be/pJjQz-grdHM Путин рассказал, что иногда Песков "несет пургу"
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01.07.2021 15:41 Відповісти
Да у них там просто припадок какой то ! Очевидно начинает доходить что потеряли нас на всегда ! И это не красная линия ,а Божья благодать !
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01.07.2021 15:42 Відповісти
Рашка это уже давно несамостоятельное и зависимое от Китая и западного капитала государство.
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01.07.2021 15:44 Відповісти
Полностью поддерживаю Пескова (сарказм). Нужно чтобы у власти были Кучмы,Януковичи, Медведчуки, Ахметовы, Пинчуки и другая мерзость. Вот тогда это самостоятельное государство. Грабить вволю можно. И выводить деньги в Россию. А так кормушка прикрылась и взвыли...
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01.07.2021 15:45 Відповісти
Значит готовят вторжение. И сейчас идут меседжи будущего его оправдания. В том же духе Лукашенко сегодня говорил.
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01.07.2021 15:47 Відповісти
если бы Украина была под внешним управлением, то такого бардака как при зеленых рагулях, тут бы не было.
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01.07.2021 15:51 Відповісти
Готовятся силовым методом сместить верхушку украины и поставить гауляйтеров 4го рейха, то есть кремля.
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01.07.2021 15:57 Відповісти
кто нагнал военной техники на границе? Мы или рашка?
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01.07.2021 15:58 Відповісти
Люди целый год ждут «Прямую линию», чтобы сортир в сельской школе починить, а он им про Украину и НАТО рассказывает. Ну, и кто он после этого?
Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія - Цензор.НЕТ 9352

https://anecdot.d3.ru/2169224/
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01.07.2021 15:59 Відповісти
Илья Яшин задает Путину жесткий вопрос https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F #ПрямаяЛиния
https://www.youtube.com/watch?v=I5BY0wyHNxQ
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01.07.2021 16:04 Відповісти
Страна 404 (рашка) кого-то чему-то учит...

Спортсмены без знамён, солдаты без погон, могилы без имен. Угадайте страну.
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01.07.2021 16:05 Відповісти
кацапию ждет развал.дело времени
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01.07.2021 16:09 Відповісти
https://bombay.d3.ru/v-nekotorom-tsarstve-2169148/ В некотором царстве

Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія - Цензор.НЕТ 208

Пытаюсь представить себе картину: Вашингтон, Белый Дом, Овальный кабинет. Телефон разрывается.

«Господин президент? Из Кентукки мы! Тут крыша в детском саду прохудилась, а местные власти чинить не хотят! Вы уж…»
- «Разберемся, не волнуйтесь!»

«Господин президент? Из Майами беспокоят! У нас тут коммуналку подняли до невозможности!»
- «Выясним!»

«Господин президент, я из Алабамы! Газ обещали, третий год никак не дотянут!»
- «Поможем!»

«Господин президент…»

Изо всех сил пытаюсь представить. Никак не получается.
Андрей Макаревич, музыкант
https://www.rosbalt.ru/posts/2021/06/30/1909233.html источник
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01.07.2021 16:12 Відповісти
Ага,а ещё морковка в супермаркете дороже бананов.Путен записал и разберётся с морковкой,а скорей всего с бананами,теперь бананы будут стоить дороже.
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01.07.2021 20:39 Відповісти
Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія - Цензор.НЕТ 750
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01.07.2021 16:13 Відповісти
Это говорит что кремле*ляди уже начали считаться с Украиной Это очень хорошо для нас. Чем мощнее будут становиться ВСУ тем больше будут скулить в кремлёвских палат ...
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01.07.2021 16:15 Відповісти
острый приступ параноидального синдрома под воздействием свежепривезенного кокса
эти кремлядские шизофреники совсем й@бнулись
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01.07.2021 16:19 Відповісти
Шо оно несёт
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01.07.2021 16:39 Відповісти
***** та уся лаптенога наволочь розуміє що Україна все послала їх накуй....
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01.07.2021 16:48 Відповісти
пісьхун для нас взагалі немає слова. Він хай своїм лохам вставляє.

Тому його не те що не треба цитувати, його не потрібно згадувати як особу. Є позиція царя і треба говорити що така позиція царя. а не якогось пісьхуна. Хай царь виправдовується або бере на себе відповідальність . але він так і сам говорить такнах нам ще інсинуації пісьхуна
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01.07.2021 17:17 Відповісти
Бункерного влаштовує тільки московське керування, все інше зовнішне.
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01.07.2021 17:32 Відповісти
Єдина розумнЙй захист та вбивча відповідь усілякій антиукраїнській гидоті-це розбудова української УКраїни.і як писав класік -нам своє робить .але краще виходить з цією владою не робить а курить бамбук, та якщо не гірше,(да нущоб зовсім чесно ....і з цим населе н и е м.) Ну а щоб зовсім, зовсім чесно -поки що промовчу.
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01.07.2021 17:33 Відповісти
Ничего нового, большинство арабесок не признает, или не признавало существование государства Израиль. И как то живут там у моря 70 лет.
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01.07.2021 17:34 Відповісти
Да, штырит орков солнышко летнее не по-децки...
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01.07.2021 19:28 Відповісти
Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія - Цензор.НЕТ 6140Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія - Цензор.НЕТ 229
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01.07.2021 20:12 Відповісти
Читаем: "...Украина - ... это государство, которое находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру наших границ", - сказал Песков". Пескова, как и путина понять здесь сложно недосконалому уму, лишенному превилегий принадлежать к среде руцкего мiра. Украина в ее выснаженном состоянии 7летнего отражения агрессии "миролюбивой" РФ оказывается по ВСЕМУ ЕЕ ПЕРИМЕТРУ способна создавать напряженность, а если вспомнить слова улыбающегося путина о том, что у России НЕТ ГРАНИЦ(!), то все это в том же ключе "180град".
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01.07.2021 20:25 Відповісти
Злобная Украина точит зубы на рассейскую территорию.Поэтому,"президент Путин понимает всю потенциальную опасность таких устремлений Украины, и президент Путин, руководство России заранее занимается архитектурой тех мер безопасности, которые застрахуют нас на случай продолжения этих провокационных проявлений Украины"
Сказочные долбо...бы.
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01.07.2021 20:42 Відповісти
Ну как бы корректнее ( мы же не расейский скот) на сей опус отреагировать? Среди вещей, которые Украинцев действительно интересуют в жизни, мнение рыжего таракана находится где-то между проблемами миграции ушастой совы, и особенностями налогообложения в Конго.
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01.07.2021 21:15 Відповісти
Значить кацапы попрут. Это не дурачок, который говорит, что думает-ему дали это озвучить и ждут реакции межд. сообщества, если ноль, то нас ждет обострение.
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01.07.2021 21:38 Відповісти
А зачем здесь эта новость? Кто такой песков, а нехера он на украинском новостийном сайте?
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01.07.2021 22:32 Відповісти
У Пескова морда красная, а не линия.
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01.07.2021 22:58 Відповісти
 
 