Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія
У Кремлі вважають, що Україна нібито є несамостійною державою.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
"Це червона лінія. Україна - не самостійна держава, це держава, яка перебуває під прямим впливом напруженості по всьому периметру наших кордонів", - сказав Пєсков в ефірі Першого каналу.
"Для президента Путіна це дуже велике, глибоке занепокоєння. Це є, напевно, причиною для вжиття заходів щодо гарантування безпеки наших кордонів, щодо забезпечення того самого паритету на європейському континенті. Ні в кого не повинно бути сумнівів, що президент Путін розуміє всю потенційну небезпеку таких прагнень України, і президент Путін, керівництво Росії заздалегідь займається архітектурою тих заходів безпеки, які застрахують нас на випадок продовження цих провокаційних проявів України", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Що це ти всіх розвішуєш, то Лукашенка, то Піськова?!
Хоча їх і треба б!😃
Она приперта к стенке или загнана в угол.
А то, что угол и пугала она сотворила сама,
Ей простительно: тронулась или сошла с ума.
Сколько страхов вокруг. Сколько кошмарных видений.
Сколько злых голосов и навязчивых наваждений,
Сколько бреда вместится в птичьей одной голове,
А если птичьих голов не одна, а две?
Над полем чужим летает наша ворона,
На голове у вороны просто для рифмы - корона.
Во поле стоит неподвижно несчетная рать.
Пугала или солдаты? Сверху не разобрать.
Борис ХЕРСОНСКИЙ
Из ноздри перламутром свисает сопля,
Запекается кровь у глазного белка,
Я не вижу почти, но всё слышу пока...
В голове-перекур, изо рта - перегар,
У подъезда «гав-гав», над домами «кар-кар»,
Вот Петрович прошёл, пнул ногою в живот...
Бросил пить, говорят, и с козою живёт...
Этот двор мне до каждой песчинки знаком:
Там у клёна впервые курил я тайком,
Здесь попробовал водки добавить в ситро,
Тут сломал, *********** с качели, бедро...
Кто там ссыт мне на голову? Вечный вопрос!
Это дети мальчишек, с которыми рос...
Пусть резвятся, я слаб и в ***** не дам...
Я ведь тоже устраивал ихним дедам...
Вот молочная бочка, в ней та же *****,
Что галлонами в школе вливалась в меня,
Тот же дворник орудует той же метлой,
Тот же слесарь у ЖЭКа опухший и злой...
И пускай я давно тут уже не живу,
Но всегда прихожу, зарываюсь в листву,
Люди смотрят с упрёком - не знают они:
Здесь прошли мои самые лучшие дни...
Верховцев
Хотят ли "русские" войны?
И вам ответит Сатана ;
- Везде где "русские", война.
Так вот, как говорит тётя Тома: пошел вон!
Украина - не самостоятельное государство, это государство, которое находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру наших границ"
что он хотел сказть ?
теперь у них Украина по всему периметру ихних границ?
тогда хенде хох!
и выходить по одному.
а первый - БУНКЕННЫЙ !
Я СКАЗАЛ БУНКЕРНЫЙ !!!!
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Если читаешь это, не трать время, езжай в Ствол или Ибис за патронами. Пару лишних пачек в б/к лишними не будут.
А я сейчас на что смотрю?
А смотрю на раскрытый чехол с карабином.
А прямо по курсу (за компом) - сейф. А в сейфе еще две единицы.
А так да. Запрещено.
Запрещено таким олухам как ты ))
Для президента Путина это является очень большой, глубокой обеспокоенностью: Это коричневая линия
причем здесь красная?
Недофашики лапотные обыкновенные (philyra calceamenta, Ordinarius nedofashiki)...
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Президент России Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда «несет пургу». Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу https://www.nbcnews.com/news/world/putin-u-s-election-interference-i-couldn-t-care-less-n855151 NBC News . «Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» - сказал Путин.
https://youtu.be/pJjQz-grdHM Путин рассказал, что иногда Песков "несет пургу"
https://anecdot.d3.ru/2169224/
https://www.youtube.com/watch?v=I5BY0wyHNxQ
Спортсмены без знамён, солдаты без погон, могилы без имен. Угадайте страну.
Пытаюсь представить себе картину: Вашингтон, Белый Дом, Овальный кабинет. Телефон разрывается.
«Господин президент? Из Кентукки мы! Тут крыша в детском саду прохудилась, а местные власти чинить не хотят! Вы уж…»
- «Разберемся, не волнуйтесь!»
«Господин президент? Из Майами беспокоят! У нас тут коммуналку подняли до невозможности!»
- «Выясним!»
«Господин президент, я из Алабамы! Газ обещали, третий год никак не дотянут!»
- «Поможем!»
«Господин президент…»
Изо всех сил пытаюсь представить. Никак не получается.
Андрей Макаревич, музыкант
https://www.rosbalt.ru/posts/2021/06/30/1909233.html источник
эти кремлядские шизофреники совсем й@бнулись
Тому його не те що не треба цитувати, його не потрібно згадувати як особу. Є позиція царя і треба говорити що така позиція царя. а не якогось пісьхуна. Хай царь виправдовується або бере на себе відповідальність . але він так і сам говорить такнах нам ще інсинуації пісьхуна
Сказочные долбо...бы.