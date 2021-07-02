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Експрем'єр Франції Фійон увійшов до ради директорів російської держкомпанії "Зарубежнефть"

Експрем'єр Франції Фійон увійшов до ради директорів російської держкомпанії

Колишній прем'єр Франції Франсуа Фійон увійшов до ради директорів російської державної компанії "Зарубежнефть" як представник РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Фійон очолював французький уряд у 2007-2012 роках при президенті Ніколя Саркозі.

Повідомляється, що експрем'єра Франції пов'язують давні дружні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним. "Під час прем'єрства Фійона Путін теж очолював уряд. І після цього вони також підтримували контакт і продовжували спілкування", - заявляв прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у грудні 2018 року.

Читайте також: Експрем'єра Франції Фійона висунуто в раду директорів російської держкомпанії "Зарубежнефть"

Нагадуємо, раду директорів підконтрольної державі "Роснефти" очолює колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. У 2021 році у раду "Роснефти" увійшла колишня голова австрійського МЗС Карін Кнайсль.

Автор: 

росія (65223) Франція (3067) Фійон Франсуа (4)


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Топ коментарі
+29
Кто бы сомневался. Ещё одна консерва спалилась. Тоже из штанов вылазил, всё к "диалогу" и пересмотру Вежливых санкций призывал. Теперь вот на заслуженной пенсии
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02.07.2021 18:16
+25
Подержим коррупцию во Франции и Германии!
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02.07.2021 18:18
+24
Мої вітання спец.службам ЄС - ви не даром жерете свої бюджети, ага?
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02.07.2021 18:17
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Кто бы сомневался. Ещё одна консерва спалилась. Тоже из штанов вылазил, всё к "диалогу" и пересмотру Вежливых санкций призывал. Теперь вот на заслуженной пенсии
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02.07.2021 18:16 Відповісти
Ну тоді ми не будемо купляти літаки Рафаль у Франції, хай нас Франція вибачає. А після зміни влади і гелікоптери повернемо назад!
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02.07.2021 18:20 Відповісти
Куплять Рафали, Гриппены, F-35, космолёты, подводные лодки и авианосцы у нас грошей нэма и не будет в обозримом будущем. Солдат бы накормить нормально, одеть прилично и на пехотное вооружение бы хватило. За вертолёты мы ПЛАТИМ ДЕНЬГИ и говорим Спасибо французам за то, что нам кое-что продают всё-таки, но это не отменяет факта работы некоторых французских, и не только, политиков на страну-агрессора
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02.07.2021 18:27 Відповісти
За вертолы мы франции не заплатили ни копейки
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02.07.2021 20:48 Відповісти
так это они через сАбакова бесплатно подарили, а сАбаков еще свои деньги уплатил за перегон в Украину
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02.07.2021 21:08 Відповісти
Чееего!? Шо за бред?
Согласно контракту, в Украину поступят 21 вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125. Стоимость контракта составила 555 млн евро, которая учитывает как закупку вертолетов, так техническую поддержку и обучение пилотов и обслуживающего персонала. Часть средств предоставляет пул французских банков, а также казначейство Франции в форме среднесрочных кредитов.
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02.07.2021 21:15 Відповісти
Мої вітання спец.службам ЄС - ви не даром жерете свої бюджети, ага?
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02.07.2021 18:17 Відповісти
працював гніда на кацапію давно, це неспроста таке призначення...
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02.07.2021 18:26 Відповісти
Подержим коррупцию во Франции и Германии!
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02.07.2021 18:18 Відповісти
Волна шрёдеризма захлеснула политикум ЕС. Может это и есть одной из причин ухода Британии из ЕС.

***** путин целенаправленно продажных, коррумпированных чиновников и министров ищет в Евросоюзе.
всю шваль в Евросоюзе под крыло берет кремль.
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02.07.2021 18:47 Відповісти
ну вооот.... и месье потихоньку прикармливают ))))
ну не только жеж фрау и пардон, херам... радоваться доп.прикормке ))))
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02.07.2021 18:22 Відповісти
А в яку структуру "намилилась" пані Рібентроп? Гадаю осінню отримаєм відповідь.
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02.07.2021 18:22 Відповісти
Путинских собачек будет выгуливать за кругленькую сумму
она собачек любит
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02.07.2021 21:09 Відповісти
Возможно появится и вакансия сиделки "утконоски".
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02.07.2021 21:19 Відповісти
все, що треба знати про французів і німців..... продажні гниди
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02.07.2021 18:22 Відповісти
ще й французький передаст приєднався до шрьодера и австрійської шолудивої сучки...
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02.07.2021 18:23 Відповісти
"За рупь ешь нефть"? Совсем эти политиканы проститутками стали. Прошу прощения у проституток за такое сравнение.
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02.07.2021 18:27 Відповісти
Ще один запроданець на "пенсіоні"...
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02.07.2021 18:32 Відповісти
Це той, який розповідав, що Україну ніяк не можна взяти у ЄС та НАТО, бо в Україні корупція? Чи якийсь другий? Я їх путаю, їх там багато, усі кажуть однаково і всі потім їдуть до РФ за баблом...
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02.07.2021 18:36 Відповісти
Европутанизм
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02.07.2021 18:41 Відповісти
Похоже.Ес приближается к пониманию роли германии и Франции в изЕвросоюзе.ради пары-тройки своих бизнесменов с пророссийскими интересами,эти "официальные лица" готовы игнорировать интересы своих непророссийских бизнесменов.которых большинство.И делается это как видно НЕБЕСКОРЫСТНО...Европа,открой глазки !!!
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02.07.2021 18:45 Відповісти
Это стратегия.Дальше от этих деятелей появятся политики на нефте-газовые гроши в Парламентах Франции и Германии требующие особый статус ГДР и вернуть Нормандию Англии как родины короля Вильгельма Завоевателя.Як вариант.
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02.07.2021 18:53 Відповісти
Цікаво, яке місце путін приготував для Меркель?

Маттиас Варниг (Matthias Warnig) - управляющий директор компании Nord Stream AG (Північний потік). Входит в советы директоров ряда российских государственных и частных компаний. Маттиас Варниг - бывший кадровый сотрудник министерства государственной безопасности ГДР ("штази"). В ГДР получил высшее экономическое образование, работал под прикрытием в Западной Германии, занимаясь экономическим шпионажем. С 2003 года по 2015 год - член наблюдательного совета банка "Россия", известного также как "банк друзей Путина".
С 2006 года - управляющий директор компании Nord Stream AG. Считается личным другом президента России Владимира Путина.
https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3/t-47576303
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02.07.2021 18:48 Відповісти
Рядом с Члениным положит. Мечта комсомолки!
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02.07.2021 18:51 Відповісти
Жабоедам тоже нужно что-то кушать.
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02.07.2021 18:49 Відповісти
Это всё, что нужно знать о злобной украинской коррупции и добром ЕСовском торговом сотрудничестве и коммерческих отношениях
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02.07.2021 18:52 Відповісти
Только мне одному , это напоминает коррупцию
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02.07.2021 18:56 Відповісти
Нет, еще Дубилету-старшему, заплатившему за лечение Сары Натаньяху от шизы в германской клинике
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03.07.2021 00:01 Відповісти
Всю грязь, сброд коррумпированый, и продажный... Рашка заберет к себе.

Бензаколонка РФ трудоустроит всех , и бывших и нынешних и будущих.

ЭТо все что нужно знать о коррумпированой "старой Европе" и пресловутом "реал-политик. Мрак. Позор.
Кто следующий?? из проституток ЕС - Орбан, себастьян Курц, меркель, штайнмайер?!!
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02.07.2021 19:00 Відповісти
Штйнмайер пристроен ..... Габриель где-то там крутился возле нефти и газа
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02.07.2021 19:05 Відповісти
Имя им - легион.
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02.07.2021 19:11 Відповісти
Нафига ему порить себе биографию ?
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02.07.2021 19:03 Відповісти
Эх полным-полна коробушка,
Есть и нефтьюшка и газ!
Подставляй-ка губки алые
Европейский 3.14дарас!
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02.07.2021 19:04 Відповісти
Шоб оно сдохло, падла! Пирует с людоедами.
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02.07.2021 19:10 Відповісти
Живий товар Путіна з Європи. Хто наступний? Може Меркель? Так старається догодити диктатору.
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02.07.2021 19:15 Відповісти
грязьпром як і ростов у ***** резиновий чі що
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02.07.2021 19:44 Відповісти
грязьпрЁм
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02.07.2021 20:24 Відповісти
так отмываются деньги
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02.07.2021 19:52 Відповісти
ЧЕРГОВА ЕВРО-ШЛЬОНДРА.

Експрем'єр Франції Фійон увійшов до ради директорів російської держкомпанії "Зарубежнефть" - Цензор.НЕТ 8046
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02.07.2021 20:14 Відповісти
Почем дровишки продаются? Свободная свободная Европка. Любящая трындеть про коррупцию в Украине.
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02.07.2021 20:24 Відповісти
Вони називають це бізнесом, крупним бізнесом.
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02.07.2021 21:31 Відповісти
Это понятно. Ничего личного. Этот пан даже осуждает убийства мирных жителей кацапскими ракетами. Где-то в душе. Глубоко. Очень глубоко.
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03.07.2021 01:13 Відповісти
"впрочем, ничего нового" (с)
Експрем'єр Франції Фійон увійшов до ради директорів російської держкомпанії "Зарубежнефть" - Цензор.НЕТ 7945
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02.07.2021 20:51 Відповісти
Бывший премьер Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров российской государственной компании "Зарубежнефть" как представитель РФ. Источник: https://censor.net/ru/n3274827

Слідом за Шредером Проституційною стежкою
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02.07.2021 21:30 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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02.07.2021 21:34 Відповісти
Ай,маладес,****.
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02.07.2021 21:46 Відповісти
Это всё, что нужно знать о франции, германии, австрии и (нужное добавить).
Мозги жиром зпплыли? Ваши страны еще кровью будут харкать от вашей жадности.
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02.07.2021 22:10 Відповісти
Не зря Путин разрешает Украине только Нормандский формат с Францией и Германией.
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02.07.2021 22:15 Відповісти
нагрей там стульчик для макарона, он уже морально готов
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03.07.2021 13:16 Відповісти
Повальная французкая -_дерастія!!!
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03.07.2021 13:23 Відповісти
Це не Європа, а бордель старих та дешевих шлюх , кожний непотріб мріє лягти під пуйла за легкі гроші .... Огидно .... Тільки зміцнення армії та нарощування власних сил врятує Україну ....
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03.07.2021 22:03 Відповісти
 
 