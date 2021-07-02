Експрем'єр Франції Фійон увійшов до ради директорів російської держкомпанії "Зарубежнефть"
Колишній прем'єр Франції Франсуа Фійон увійшов до ради директорів російської державної компанії "Зарубежнефть" як представник РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Фійон очолював французький уряд у 2007-2012 роках при президенті Ніколя Саркозі.
Повідомляється, що експрем'єра Франції пов'язують давні дружні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним. "Під час прем'єрства Фійона Путін теж очолював уряд. І після цього вони також підтримували контакт і продовжували спілкування", - заявляв прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у грудні 2018 року.
Нагадуємо, раду директорів підконтрольної державі "Роснефти" очолює колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. У 2021 році у раду "Роснефти" увійшла колишня голова австрійського МЗС Карін Кнайсль.
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Согласно контракту, в Украину поступят 21 вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125. Стоимость контракта составила 555 млн евро, которая учитывает как закупку вертолетов, так техническую поддержку и обучение пилотов и обслуживающего персонала. Часть средств предоставляет пул французских банков, а также казначейство Франции в форме среднесрочных кредитов.
***** путин целенаправленно продажных, коррумпированных чиновников и министров ищет в Евросоюзе.
всю шваль в Евросоюзе под крыло берет кремль.
ну не только жеж фрау и пардон, херам... радоваться доп.прикормке ))))
она собачек любит
Маттиас Варниг (Matthias Warnig) - управляющий директор компании Nord Stream AG (Північний потік). Входит в советы директоров ряда российских государственных и частных компаний. Маттиас Варниг - бывший кадровый сотрудник министерства государственной безопасности ГДР ("штази"). В ГДР получил высшее экономическое образование, работал под прикрытием в Западной Германии, занимаясь экономическим шпионажем. С 2003 года по 2015 год - член наблюдательного совета банка "Россия", известного также как "банк друзей Путина".
С 2006 года - управляющий директор компании Nord Stream AG. Считается личным другом президента России Владимира Путина.
https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3/t-47576303
Бензаколонка РФ трудоустроит всех , и бывших и нынешних и будущих.
ЭТо все что нужно знать о коррумпированой "старой Европе" и пресловутом "реал-политик. Мрак. Позор.
Кто следующий?? из проституток ЕС - Орбан, себастьян Курц, меркель, штайнмайер?!!
Есть и нефтьюшка и газ!
Подставляй-ка губки алые
Европейский 3.14дарас!
Слідом за Шредером Проституційною стежкою
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Мозги жиром зпплыли? Ваши страны еще кровью будут харкать от вашей жадности.