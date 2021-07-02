Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров российской госкомпании "Зарубежнефть"
Бывший премьер Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров российской государственной компании "Зарубежнефть" как представитель РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Фийон возглавлял французское правительство в 2007-2012 годах при президенте Николя Саркози.
Сообщается, что экс-премьера Франции связывают давние дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. "Во время премьерства Фийона Путин тоже возглавлял правительство. И после этого они также поддерживали контакт и продолжали общение", - заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в декабре 2018 года,
Напоминаем, совет директоров подконтрольной государству "Роснефти" возглавляет бывший канцлер Германии Герхард Шредер. В 2021 году совет "Роснефти" вошла бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль.
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Согласно контракту, в Украину поступят 21 вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125. Стоимость контракта составила 555 млн евро, которая учитывает как закупку вертолетов, так техническую поддержку и обучение пилотов и обслуживающего персонала. Часть средств предоставляет пул французских банков, а также казначейство Франции в форме среднесрочных кредитов.
***** путин целенаправленно продажных, коррумпированных чиновников и министров ищет в Евросоюзе.
всю шваль в Евросоюзе под крыло берет кремль.
ну не только жеж фрау и пардон, херам... радоваться доп.прикормке ))))
она собачек любит
Маттиас Варниг (Matthias Warnig) - управляющий директор компании Nord Stream AG (Північний потік). Входит в советы директоров ряда российских государственных и частных компаний. Маттиас Варниг - бывший кадровый сотрудник министерства государственной безопасности ГДР ("штази"). В ГДР получил высшее экономическое образование, работал под прикрытием в Западной Германии, занимаясь экономическим шпионажем. С 2003 года по 2015 год - член наблюдательного совета банка "Россия", известного также как "банк друзей Путина".
С 2006 года - управляющий директор компании Nord Stream AG. Считается личным другом президента России Владимира Путина.
https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3/t-47576303
Бензаколонка РФ трудоустроит всех , и бывших и нынешних и будущих.
ЭТо все что нужно знать о коррумпированой "старой Европе" и пресловутом "реал-политик. Мрак. Позор.
Кто следующий?? из проституток ЕС - Орбан, себастьян Курц, меркель, штайнмайер?!!
Есть и нефтьюшка и газ!
Подставляй-ка губки алые
Европейский 3.14дарас!
Слідом за Шредером Проституційною стежкою
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Мозги жиром зпплыли? Ваши страны еще кровью будут харкать от вашей жадности.