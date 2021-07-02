РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5112 посетителей онлайн
Новости
4 382 51

Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров российской госкомпании "Зарубежнефть"

Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров российской госкомпании

Бывший премьер Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров российской государственной компании "Зарубежнефть" как представитель РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Фийон возглавлял французское правительство в 2007-2012 годах при президенте Николя Саркози.

Сообщается, что экс-премьера Франции связывают давние дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. "Во время премьерства Фийона Путин тоже возглавлял правительство. И после этого они также поддерживали контакт и продолжали общение", - заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в декабре 2018 года, 

Читайте: Экс-премьер Франции Фийон выдвинут в совет директоров российской госкомпании "Зарубежнефть"

Напоминаем, совет директоров подконтрольной государству "Роснефти" возглавляет бывший канцлер Германии Герхард Шредер. В 2021 году совет "Роснефти" вошла бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль.

Автор: 

россия (95569) Франция (3512) Фийон Франсуа (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+29
Кто бы сомневался. Ещё одна консерва спалилась. Тоже из штанов вылазил, всё к "диалогу" и пересмотру Вежливых санкций призывал. Теперь вот на заслуженной пенсии
показать весь комментарий
02.07.2021 18:16
+25
Подержим коррупцию во Франции и Германии!
показать весь комментарий
02.07.2021 18:18
+24
Мої вітання спец.службам ЄС - ви не даром жерете свої бюджети, ага?
показать весь комментарий
02.07.2021 18:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто бы сомневался. Ещё одна консерва спалилась. Тоже из штанов вылазил, всё к "диалогу" и пересмотру Вежливых санкций призывал. Теперь вот на заслуженной пенсии
показать весь комментарий
02.07.2021 18:16 Ответить
Ну тоді ми не будемо купляти літаки Рафаль у Франції, хай нас Франція вибачає. А після зміни влади і гелікоптери повернемо назад!
показать весь комментарий
02.07.2021 18:20 Ответить
Куплять Рафали, Гриппены, F-35, космолёты, подводные лодки и авианосцы у нас грошей нэма и не будет в обозримом будущем. Солдат бы накормить нормально, одеть прилично и на пехотное вооружение бы хватило. За вертолёты мы ПЛАТИМ ДЕНЬГИ и говорим Спасибо французам за то, что нам кое-что продают всё-таки, но это не отменяет факта работы некоторых французских, и не только, политиков на страну-агрессора
показать весь комментарий
02.07.2021 18:27 Ответить
За вертолы мы франции не заплатили ни копейки
показать весь комментарий
02.07.2021 20:48 Ответить
так это они через сАбакова бесплатно подарили, а сАбаков еще свои деньги уплатил за перегон в Украину
показать весь комментарий
02.07.2021 21:08 Ответить
Чееего!? Шо за бред?
Согласно контракту, в Украину поступят 21 вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125. Стоимость контракта составила 555 млн евро, которая учитывает как закупку вертолетов, так техническую поддержку и обучение пилотов и обслуживающего персонала. Часть средств предоставляет пул французских банков, а также казначейство Франции в форме среднесрочных кредитов.
показать весь комментарий
02.07.2021 21:15 Ответить
Мої вітання спец.службам ЄС - ви не даром жерете свої бюджети, ага?
показать весь комментарий
02.07.2021 18:17 Ответить
працював гніда на кацапію давно, це неспроста таке призначення...
показать весь комментарий
02.07.2021 18:26 Ответить
Подержим коррупцию во Франции и Германии!
показать весь комментарий
02.07.2021 18:18 Ответить
Волна шрёдеризма захлеснула политикум ЕС. Может это и есть одной из причин ухода Британии из ЕС.

***** путин целенаправленно продажных, коррумпированных чиновников и министров ищет в Евросоюзе.
всю шваль в Евросоюзе под крыло берет кремль.
показать весь комментарий
02.07.2021 18:47 Ответить
ну вооот.... и месье потихоньку прикармливают ))))
ну не только жеж фрау и пардон, херам... радоваться доп.прикормке ))))
показать весь комментарий
02.07.2021 18:22 Ответить
А в яку структуру "намилилась" пані Рібентроп? Гадаю осінню отримаєм відповідь.
показать весь комментарий
02.07.2021 18:22 Ответить
Путинских собачек будет выгуливать за кругленькую сумму
она собачек любит
показать весь комментарий
02.07.2021 21:09 Ответить
Возможно появится и вакансия сиделки "утконоски".
показать весь комментарий
02.07.2021 21:19 Ответить
все, що треба знати про французів і німців..... продажні гниди
показать весь комментарий
02.07.2021 18:22 Ответить
ще й французький передаст приєднався до шрьодера и австрійської шолудивої сучки...
показать весь комментарий
02.07.2021 18:23 Ответить
"За рупь ешь нефть"? Совсем эти политиканы проститутками стали. Прошу прощения у проституток за такое сравнение.
показать весь комментарий
02.07.2021 18:27 Ответить
Ще один запроданець на "пенсіоні"...
показать весь комментарий
02.07.2021 18:32 Ответить
Це той, який розповідав, що Україну ніяк не можна взяти у ЄС та НАТО, бо в Україні корупція? Чи якийсь другий? Я їх путаю, їх там багато, усі кажуть однаково і всі потім їдуть до РФ за баблом...
показать весь комментарий
02.07.2021 18:36 Ответить
Европутанизм
показать весь комментарий
02.07.2021 18:41 Ответить
Похоже.Ес приближается к пониманию роли германии и Франции в изЕвросоюзе.ради пары-тройки своих бизнесменов с пророссийскими интересами,эти "официальные лица" готовы игнорировать интересы своих непророссийских бизнесменов.которых большинство.И делается это как видно НЕБЕСКОРЫСТНО...Европа,открой глазки !!!
показать весь комментарий
02.07.2021 18:45 Ответить
Это стратегия.Дальше от этих деятелей появятся политики на нефте-газовые гроши в Парламентах Франции и Германии требующие особый статус ГДР и вернуть Нормандию Англии как родины короля Вильгельма Завоевателя.Як вариант.
показать весь комментарий
02.07.2021 18:53 Ответить
Цікаво, яке місце путін приготував для Меркель?

Маттиас Варниг (Matthias Warnig) - управляющий директор компании Nord Stream AG (Північний потік). Входит в советы директоров ряда российских государственных и частных компаний. Маттиас Варниг - бывший кадровый сотрудник министерства государственной безопасности ГДР ("штази"). В ГДР получил высшее экономическое образование, работал под прикрытием в Западной Германии, занимаясь экономическим шпионажем. С 2003 года по 2015 год - член наблюдательного совета банка "Россия", известного также как "банк друзей Путина".
С 2006 года - управляющий директор компании Nord Stream AG. Считается личным другом президента России Владимира Путина.
https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3/t-47576303
показать весь комментарий
02.07.2021 18:48 Ответить
Рядом с Члениным положит. Мечта комсомолки!
показать весь комментарий
02.07.2021 18:51 Ответить
Жабоедам тоже нужно что-то кушать.
показать весь комментарий
02.07.2021 18:49 Ответить
Это всё, что нужно знать о злобной украинской коррупции и добром ЕСовском торговом сотрудничестве и коммерческих отношениях
показать весь комментарий
02.07.2021 18:52 Ответить
Только мне одному , это напоминает коррупцию
показать весь комментарий
02.07.2021 18:56 Ответить
Нет, еще Дубилету-старшему, заплатившему за лечение Сары Натаньяху от шизы в германской клинике
показать весь комментарий
03.07.2021 00:01 Ответить
Всю грязь, сброд коррумпированый, и продажный... Рашка заберет к себе.

Бензаколонка РФ трудоустроит всех , и бывших и нынешних и будущих.

ЭТо все что нужно знать о коррумпированой "старой Европе" и пресловутом "реал-политик. Мрак. Позор.
Кто следующий?? из проституток ЕС - Орбан, себастьян Курц, меркель, штайнмайер?!!
показать весь комментарий
02.07.2021 19:00 Ответить
Штйнмайер пристроен ..... Габриель где-то там крутился возле нефти и газа
показать весь комментарий
02.07.2021 19:05 Ответить
Имя им - легион.
показать весь комментарий
02.07.2021 19:11 Ответить
Нафига ему порить себе биографию ?
показать весь комментарий
02.07.2021 19:03 Ответить
Эх полным-полна коробушка,
Есть и нефтьюшка и газ!
Подставляй-ка губки алые
Европейский 3.14дарас!
показать весь комментарий
02.07.2021 19:04 Ответить
Шоб оно сдохло, падла! Пирует с людоедами.
показать весь комментарий
02.07.2021 19:10 Ответить
Живий товар Путіна з Європи. Хто наступний? Може Меркель? Так старається догодити диктатору.
показать весь комментарий
02.07.2021 19:15 Ответить
грязьпром як і ростов у ***** резиновий чі що
показать весь комментарий
02.07.2021 19:44 Ответить
грязьпрЁм
показать весь комментарий
02.07.2021 20:24 Ответить
так отмываются деньги
показать весь комментарий
02.07.2021 19:52 Ответить
ЧЕРГОВА ЕВРО-ШЛЬОНДРА.

Експрем'єр Франції Фійон увійшов до ради директорів російської держкомпанії "Зарубежнефть" - Цензор.НЕТ 8046
показать весь комментарий
02.07.2021 20:14 Ответить
Почем дровишки продаются? Свободная свободная Европка. Любящая трындеть про коррупцию в Украине.
показать весь комментарий
02.07.2021 20:24 Ответить
Вони називають це бізнесом, крупним бізнесом.
показать весь комментарий
02.07.2021 21:31 Ответить
Это понятно. Ничего личного. Этот пан даже осуждает убийства мирных жителей кацапскими ракетами. Где-то в душе. Глубоко. Очень глубоко.
показать весь комментарий
03.07.2021 01:13 Ответить
"впрочем, ничего нового" (с)
Експрем'єр Франції Фійон увійшов до ради директорів російської держкомпанії "Зарубежнефть" - Цензор.НЕТ 7945
показать весь комментарий
02.07.2021 20:51 Ответить
Бывший премьер Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров российской государственной компании "Зарубежнефть" как представитель РФ. Источник: https://censor.net/ru/n3274827

Слідом за Шредером Проституційною стежкою
показать весь комментарий
02.07.2021 21:30 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
показать весь комментарий
02.07.2021 21:34 Ответить
Ай,маладес,****.
показать весь комментарий
02.07.2021 21:46 Ответить
Это всё, что нужно знать о франции, германии, австрии и (нужное добавить).
Мозги жиром зпплыли? Ваши страны еще кровью будут харкать от вашей жадности.
показать весь комментарий
02.07.2021 22:10 Ответить
Не зря Путин разрешает Украине только Нормандский формат с Францией и Германией.
показать весь комментарий
02.07.2021 22:15 Ответить
нагрей там стульчик для макарона, он уже морально готов
показать весь комментарий
03.07.2021 13:16 Ответить
Повальная французкая -_дерастія!!!
показать весь комментарий
03.07.2021 13:23 Ответить
Це не Європа, а бордель старих та дешевих шлюх , кожний непотріб мріє лягти під пуйла за легкі гроші .... Огидно .... Тільки зміцнення армії та нарощування власних сил врятує Україну ....
показать весь комментарий
03.07.2021 22:03 Ответить
 
 