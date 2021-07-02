Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров российской госкомпании "Зарубежнефть"

Бывший премьер Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров российской государственной компании "Зарубежнефть" как представитель РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Фийон возглавлял французское правительство в 2007-2012 годах при президенте Николя Саркози.

Сообщается, что экс-премьера Франции связывают давние дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. "Во время премьерства Фийона Путин тоже возглавлял правительство. И после этого они также поддерживали контакт и продолжали общение", - заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в декабре 2018 года,

Читайте: Экс-премьер Франции Фийон выдвинут в совет директоров российской госкомпании "Зарубежнефть"

Напоминаем, совет директоров подконтрольной государству "Роснефти" возглавляет бывший канцлер Германии Герхард Шредер. В 2021 году совет "Роснефти" вошла бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль.