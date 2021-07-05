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Зеленський (22456) росія (63614) Донбас (22348)

Мир на українській землі - моя головна мета як президента, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною його метою на посту глави держави є мир в Україні, протидія російському агресору, забезпечення суверенітету і відновлення територіальної цілісності України.

"Мир не десь, а мир на українській землі - моя головна мета як президента України. Протидія агресору, забезпечення суверенітету, відновлення територіальної цілісності України - найвищий пріоритет нашої роботи", - заявив Зеленський, виступаючи на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика "в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до наступу Росії, - Данілов

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Топ коментарі
+46
За мир воюють. ну тобі цього не зрозуміти
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05.07.2021 11:48
+33
ДОНЕЦКИЕ ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО - https://www.youtube.com/watch?v=nuvUKfOC8KI

«мы никогда не будем враждовать, потому что говорим «на одном языке» и на самом деле украинцы и русские - «один народ».


Мир на украинской земле – моя главная цель как президента, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3880
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05.07.2021 11:49
+24
Знаем знаем, нужно перестать стрелять …
Но это не мир
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05.07.2021 11:48
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это терпеть ещё три года
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05.07.2021 12:33 Відповісти
ой, навешают лапши нашим любителям 95 кв и следующие 5 лет гарантировано
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05.07.2021 14:38 Відповісти
Володенька, мира на етой земле не будет пока по ней будут ходить росийские имперцы и окупанты. В Гулаге и концлагерях тоже можно жить мирно в твоем понимании. Ето ты нам предлогаешь? Сейчас миллионы наших людей живут на окупированной территории по твоему в мире и согласии? Так что не звезди нам о мире, а начинай говорить о освобождении нашей земли, наших людей и наших домов от окупантов, а не о мире с ними. Я не хочу жить в одном доме с окупантами мирно
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05.07.2021 12:29 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__[0]=AZUZA2JB0NigijQ728-wB07_BoF2cwiRMHhgw6QGBi1pLmrpryqSbYAqndls63moNvU8VRZryELbh6GDuvOBYmT4jcfY5kN5QzWeNCr23iza3SrIJrn2TcAWW4EtfHXqUfQ&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Ariev

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4498838180179003?__cft__[0]=AZUZA2JB0NigijQ728-wB07_BoF2cwiRMHhgw6QGBi1pLmrpryqSbYAqndls63moNvU8VRZryELbh6GDuvOBYmT4jcfY5kN5QzWeNCr23iza3SrIJrn2TcAWW4EtfHXqUfQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Сьогодні бойовому генералу Павловському обирають запобіжний захід.
За те, що в найтяжчий час організував і підписав документи на виробництво бойових катерів «Кентавр». Коли всі боялися реакції Росії і ніхто Україні зброю не продавав.
Прокурори вимагають 400 мільйонів (!) гривень застави - абсолютно непідйомні гроші.

А раніше Зеленський піарився на катерах. Фотографувся, красувався перед камерами.
І ні слова про те, що з «Кентаврами» щось не так, хоча його оточення і є замовниками справи проти Павловського.

Шизофренія? Ні. Усе Зеленський усвідомлює. Це його стиль: прикинутись патріотом, а насправді завдавати Україні шкоди. В даному випадку - підірвати довіру до виробництва власної зброї і залякати тих, хто підписуватиме документи в мінобороні.

А генерала Павловського прийшли підтримати військові і добровольці з «Айдару».
они точно знають хто реально воював за Україну, а хто в росії у 2014 знімався в кінострічках окупантів.
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05.07.2021 12:30 Відповісти
Коли вже хтось йому влаштує лікбез по конституції України, щоб не нести всілякі дурниці. Людина поклялася дотримуватися конституції, а потім придумує собі те, чого там нема. Таке враження, що він на заняття по конституційному праву взагалі не ходив, бо якби ходив, то якісь залишкові знання мали б бути.
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05.07.2021 12:37 Відповісти
Та він взагалі ні на які заняття не ходив. Зе - зухвалий, не освічений, брехливий, хамовитий і боягузник. За нього зараз голосують такі, як і він. В очах освіченої, інтелегентної людини він виглядає - нікчемою і підлою істотою.
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05.07.2021 23:11 Відповісти
Ти , су...о, все іньше вже виконав. Зелене лайно! За що не візьметься, тому хана.
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05.07.2021 12:39 Відповісти
А чом тоді процвітає "велике крадійництво"?
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05.07.2021 12:48 Відповісти
Процвітає? Да у три раза дорожче ніж за Пороха....тоді воно дійсно "процвітає "
для зелених, які прибарахлились , що внукам вже хватить...
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05.07.2021 23:01 Відповісти
Не хватить - " в домовині кишені не передбачені".
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05.07.2021 23:33 Відповісти
на украинской земле - мир... есть только оттяпанные территории, на которых бардак в ожидании создания резервационно-карантинной территории особого типа...
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05.07.2021 12:44 Відповісти
Добре вже, що хоть нє мір во всьом мірє...

Мир на українській землі - моя головна мета як президента, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6556

Зрештою, як відомо, мир є ціллю будь-якої війни,
Однак, тільки на умовах, вигідних переможцю.
А нашим гібридним переможцям корисно було б дізнатися, що ціллю війни "гібридної" є такий же "гібридний мир".
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05.07.2021 12:46 Відповісти
Воно сказало: "один язик -- один народ". Оце зброя окупанта в великих містах, бо решта території -- це Україна.
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06.07.2021 03:30 Відповісти
Україну - продуктивне село?

Мир на українській землі - моя головна мета як президента, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7248
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06.07.2021 14:29 Відповісти
Мир у рабстві росіян? Та ні, Вовчік, сам їж. А ми знадемо нормального лідера.
_________
Зєлю геть. Дострокові.
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05.07.2021 13:01 Відповісти
У кожного свій мир.

https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV
Мир на українській землі - моя головна мета як президента, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8137
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05.07.2021 13:56 Відповісти
ЗЕ а чому йде війна ? Ну зрозуміло Барига- Марадьор-наживався на війні -ну а тобі що заважає так легко й невимушено припинити війну? Пиз дабол квартальний!
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05.07.2021 14:04 Відповісти
До війни краще не доводити, бо якщо вона вже почалася "припинити" її можна лише щдобувши перемогу, Або ж зазнавши поразки, якщо кому так більше подобається...
Наші ж невпинні перемоги почалися ще "під Будапештом".
А як казав колись один британський Черчилль: хто між війною та ганьбою з гідністю обирає мир - той отримує все. Ну, чи якось так...
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06.07.2021 00:21 Відповісти
Врать и воровать - вот то, что у гринпоца действительно получается, но лучше всего - гадить Украине во всем
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05.07.2021 14:04 Відповісти
Уму не постижимо -- вибрали президентом людину, яка всіма фібрами душі ненавидить цю країну і народ...
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06.07.2021 03:35 Відповісти
Да? а что так можно?
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05.07.2021 14:41 Відповісти
Верещучка про рф та про диктатора:
"Если бы у нас был такой путин, я бы за него голосовала. Он делает для россии хорошо ... Он действует в интересах своей страны. Чтобы каждый президент так свою страну защищал. Вот натурально"
****...😡
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05.07.2021 14:45 Відповісти
хера он для рф делает. он для своих из рф делает. а не для народа.
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05.07.2021 23:50 Відповісти
та ти це вже третій рік розповідаєш, сраний клоун.
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05.07.2021 14:54 Відповісти
Танк захватили, молодцы. Ну-ну.
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05.07.2021 15:23 Відповісти
Мы будем бороться за мир так, что от Украины Мир на українській землі - моя головна мета як президента, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6747 пианино ничего не останется!

Мир на українській землі - моя головна мета як президента, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2238
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05.07.2021 15:31 Відповісти
Хіба він булавою барабанив?
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05.07.2021 21:12 Відповісти
Мир на українській землі - моя головна мета як президента, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5784
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05.07.2021 15:35 Відповісти
Тогда главный вопрос " Какой ценой?"
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05.07.2021 15:37 Відповісти
На каких условиях.
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05.07.2021 18:03 Відповісти
Условия и есть ЦЕНА!
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06.07.2021 02:53 Відповісти
Цена єто то, что платят. А путлер скажет, что Украина ничего не платит, а только приобретает. И зебил будет согласно гундосить.
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06.07.2021 03:55 Відповісти
ЦЕНА свободы для вас тоже выражаеться в денежном эквиваленте?
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06.07.2021 11:11 Відповісти
Я про деньги ничего не говорил, деньги єто самое малое, чем можно заплатить. Україна обично платила свободой и жизнями.
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06.07.2021 13:47 Відповісти
Тогда конкретно!
Вы за Свободную Украину или капитуляцию?
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07.07.2021 11:15 Відповісти
Мир,видимо,это спасти шкуру любой ценой,потому что души там нет давно.
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05.07.2021 16:11 Відповісти
"мир на українській землі - моя головна мета як президента України" - хана миру в Україні, якщо за нього взялася професіональна аматорка-завушниця Зеля Уклоністка-Зрадниця
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05.07.2021 16:12 Відповісти
Зе открыл рот - значит Зе бреше
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05.07.2021 16:17 Відповісти
А когда вы слышали от него правду???
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05.07.2021 22:35 Відповісти
Мир в Україні в стилі "Квартал-95"? Та запросто! Віддати русскім Лівобережну Україну і ось вам мир. На 5 років...
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05.07.2021 16:30 Відповісти
Его главная цель это дерибан земли. Что здесь не ясно.
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05.07.2021 17:16 Відповісти
твоя основная задача пилить видосики, и быдлу (73) свой бред вдалбивать....недоразумение в кресле президента
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05.07.2021 17:16 Відповісти
на земле нет хуже пархатого наркомана, рожденного и воспитанного в сесесере......
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05.07.2021 17:36 Відповісти
Мир на чьих условиях? Или какая разница?
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05.07.2021 18:02 Відповісти
Перший маніфест "рашизму по-українськи" - відкритий заклик до політичного ідіотизму - нам виголосив Володимир Зеленський, у тому самому епохальному президентському вітанні з Новим 2020-м. Характерно, що Україна тоді все-таки ще вибухла обуренням (дуже цікаво було бачити, як різнились українська й російська рецепції: росіяни, навіть ліберального-антипутінського стану, щиро не розуміли, що́ з цим вітанням "не так", і навіть вважали його, на контрасті з путінським, "людяним"!). Саме після того скандалу мем "какаяразніца" остаточно закріпився в українському політичному дискурсі на познаку "внутрішньої Росії". Але за минулі звідтоді півтора роки апологія ідіотизму стала в Україні повсякденням.
Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
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05.07.2021 18:17 Відповісти
И для этого я предал опреацию по вагнеровцам и ещё много чего но об этом никто не узнает . А начиналось всё в Омане с патрушевым
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05.07.2021 18:31 Відповісти
Він тоді вже здав операцію, а не в останній момент.
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06.07.2021 03:44 Відповісти
главное - это спокойно и без потрясений досидеть на троне до конца каденции... и не двй Бог воевать.... а обедневшие и обкраденые твоими корешами олигархами украинцы тебе по йух... вот мне интересно как бы ты прожил на пенсию в 2 тыс. гривен , как живет моя мама??? короче, ...... ты зельц!
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05.07.2021 18:57 Відповісти
...Зе не розуміє, що він за порадами свого оточення вже стільки ухвалив рішень, які мають ознаки особливо тяжких злочинів (узурпація влади, перевищення та зловживання службовими повноваженнями, це ще без урахування підстав вважати його причетним до корупційних злочинів), що колись за все це неминуче доведеться відповідати. Інша справа, що його тотально корумповане оточення, до того ж пов'язане з російськими спецслужбами, буде вкрай не зацікавлене у тому, щоби він дожив до суду. Бо немає людини - і все можна звалити саме на нього. Тому припускаю, воно намагатиметься, щоби він, після втрати президентського крісла, завершив життя самогубством. І щоб надійніше - двома пострілами в голову або вистрибнув з багатоповерхівки. Такі приклади в ******** українській історії, як пам'ятаємо, вже були. Але наш президент, схоже, досі не усвідомлює, кого він справді має остерігатися і чому. - https://gazeta.ua/blog/55344/u-zelenskogo-ne-bude-drugogo-terminu-prezidentstva
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05.07.2021 19:06 Відповісти
Ні слово про "ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО"
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05.07.2021 20:03 Відповісти
кожна епоха в СРСР мала свої крилаті вислови. Так земляк грінпоца бровастий і дорогий леонід Ілліч проголошував - я за мир во всем мире, а грінпоц поки що за мир не десь там, а в Україні. А он як стане вселенським "гравцем в три,сім, туз" от тоді буде за мир во всем мире.
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05.07.2021 20:24 Відповісти
Хіба його ти ще не досягнув? Вжеж перестали стрілять, і контрснайперські групи розформував, і відповідать на обстріли заборонив, і мир в очах Пупіна побачив, і ми ,,единый народ и на одном языку разговаруем", то чого ще бракує?
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05.07.2021 20:24 Відповісти
а може пора вже йти наХ.. недоколиханий жидомиротворець?
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05.07.2021 20:40 Відповісти
Або то такий тупий піар, перед 60% виборців (загалом, хто голосує)... Бо, що не кажіть а 35% з 73, вони таки вважають себе патріотами...
Або ж воно дійсно так почало думати... Цікаво?!%-0, дивиться в дзеркало і уявляє своє відображення... Порошенком?... %-0
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05.07.2021 20:57 Відповісти
А потім бореться з тінню
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05.07.2021 20:58 Відповісти
Для этого нужно всего лишь сдаться.
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05.07.2021 21:57 Відповісти
" Донецькі плівки зеленського. Бігус, прокоментуй! "
https://www.youtube.com/watch?v=VOZkEPHoC0o
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05.07.2021 22:21 Відповісти
Твоя главная цель, как можно больше грабануть Украину, а потом дрыснуть в расею иль в Израиль.
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05.07.2021 22:54 Відповісти
💯 %
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05.07.2021 22:58 Відповісти
Миром после войны, как правило, наслаждаются лишь победители. (Б. Тойшибеков)

А мир без победы - это временное перемирие...
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05.07.2021 22:57 Відповісти
Гостелеканал "ДОМ" показал карту России с Крымом: СБУ начала проверку Государственный телеканал "ДОМ" показал карту России с Крымом, после чего было заявлено, что СБУ начала проверку.

Сегодня, 5 июля, стало известно, что государственный телеканал "ДОМ" во время передачи "Русский дневник" показал карту России с Крымом, после чего было заявлено, что СБУ начала проверку. Отмечается, что карта была показана на заставке программы, а на телеканале пояснили, что СБУ занимается данным вопросом. Подчеркивается, что телеканал "Дом", созданный в Украине для жителей неподконтрольных территорий. Однако в его эфире показали карту РФ с Крымом, который находится в оккупации с 2014 года.

Мир на українській землі - моя головна мета як президента, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8693
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05.07.2021 23:18 Відповісти
Мир (капітуляція), можливо прийде, але УКРАЇНСЬКОЇ землі не буде.
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05.07.2021 23:22 Відповісти
долбодятель зелений
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05.07.2021 23:24 Відповісти
на видео добавить кучеряшки и получится лицо Пороха...
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05.07.2021 23:49 Відповісти
У нього при згадці про Пороха морду перекошує з ненависті, а очі робляться, як у маніяка.
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06.07.2021 03:51 Відповісти
Твоя главная зеленая цель---наворовать по-максимуму себе и своему моносброду, продержаться у власти подольше и сбежать, чтобы не сесть! Это ВСЕ твои цели...
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06.07.2021 00:03 Відповісти
Да не скажите, он бы рад сделать ноги , но марионетка ничего не решает, даже насчет своей безопасности.
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06.07.2021 04:16 Відповісти
Миру можна досягти або перемогою, або капітуляцією.
Дебільне "просто перєстать стрєлять" - казка для ідіотів!
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06.07.2021 00:29 Відповісти
Уставший, хмурый, раздраженный, с красными глазами - Вова на форуме "Ей 30"

Можно списочек "международных экспертов" прибывших на это шоу?
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06.07.2021 00:31 Відповісти
«Я говорил, что готов ждать один год, готов работать ОДИН ГОД. Если «минский процесс» не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы, год еще не прошел», - заявил он в фильме «Год президента Зеленского», который показали по телеканалу «Украина».


9 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе ГОД на то, чтобы закончить войну на Донбассе.

В интервью The Guardian Зеленский подтвердил, что на достижение результатов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе отводит ГОД с момента встречи «нормандской четверки» в декабре 2019. «Если это будет продолжаться дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию».
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/07/volodymyr-zelenskiy-tv-comic-who-became-ukraine-president-trump-putin?fbclid=IwAR1-rBQp4T5UAPAAGBr9HCV68-gSAX9Wt6jI_33_ape7_2uq2yuV_DzgWnI

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью «Би-би-си», что уйдет с поста главы государства, если не сможет закончить войну в Донбассе. По его словам, такой исход будет означать, что должен прийти другой человек. 12 октября. 2020 г
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06.07.2021 01:51 Відповісти
Зачекайте, він ще не все знищив, а боргів ще не повісив на три покоління вперед.
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06.07.2021 03:55 Відповісти
Во-первых он не сказал в каком году! Во-вторых, уже более двух лет слышим блеянья о мире, получается только хуже. https://war-ato.blogspot.com/2016/08/blog-post.html?spref=fb&fbclid=IwAR0XfGAI3s4t6LfhxeGWmjzy-OZVhW0ABcBCuOtvfa9t8yP4EUbkdtMwcPU Вот вариант как завершить войну в зоне АТО (ООС) за пару месяцев.
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06.07.2021 09:47 Відповісти
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