Мир на українській землі - моя головна мета як президента, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною його метою на посту глави держави є мир в Україні, протидія російському агресору, забезпечення суверенітету і відновлення територіальної цілісності України.

"Мир не десь, а мир на українській землі - моя головна мета як президента України. Протидія агресору, забезпечення суверенітету, відновлення територіальної цілісності України - найвищий пріоритет нашої роботи", - заявив Зеленський, виступаючи на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика "в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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