Мир на украинской земле – моя главная цель как президента, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной его целью на посту главы государства является мир в Украине, противодействие российскому агрессору, обеспечение суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины.
"Мир не где-то, а мир на украинской земле – моя главная цель как президента Украины. Противодействие агрессору, обеспечение суверенитета, восстановление территориальной целостности Украины – наивысший приоритет нашей работы", - заявил Зеленский, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина сделала достаточно для получения подтвержденных сроков членства в ЕС и НАТО, - Зеленский
Пожалуйста, подождите...
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4498838180179003?__cft__[0]=AZUZA2JB0NigijQ728-wB07_BoF2cwiRMHhgw6QGBi1pLmrpryqSbYAqndls63moNvU8VRZryELbh6GDuvOBYmT4jcfY5kN5QzWeNCr23iza3SrIJrn2TcAWW4EtfHXqUfQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Сьогодні бойовому генералу Павловському обирають запобіжний захід.
За те, що в найтяжчий час організував і підписав документи на виробництво бойових катерів «Кентавр». Коли всі боялися реакції Росії і ніхто Україні зброю не продавав.
Прокурори вимагають 400 мільйонів (!) гривень застави - абсолютно непідйомні гроші.
А раніше Зеленський піарився на катерах. Фотографувся, красувався перед камерами.
І ні слова про те, що з «Кентаврами» щось не так, хоча його оточення і є замовниками справи проти Павловського.
Шизофренія? Ні. Усе Зеленський усвідомлює. Це його стиль: прикинутись патріотом, а насправді завдавати Україні шкоди. В даному випадку - підірвати довіру до виробництва власної зброї і залякати тих, хто підписуватиме документи в мінобороні.
А генерала Павловського прийшли підтримати військові і добровольці з «Айдару».
они точно знають хто реально воював за Україну, а хто в росії у 2014 знімався в кінострічках окупантів.
для зелених, які прибарахлились , що внукам вже хватить...
Зрештою, як відомо, мир є ціллю будь-якої війни,
Однак, тільки на умовах, вигідних переможцю.
А нашим гібридним переможцям корисно було б дізнатися, що ціллю війни "гібридної" є такий же "гібридний мир".
_________
Зєлю геть. Дострокові.
https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV
Наші ж невпинні перемоги почалися ще "під Будапештом".
А як казав колись один британський Черчилль: хто між війною та ганьбою з гідністю обирає мир - той отримує все. Ну, чи якось так...
"Если бы у нас был такой путин, я бы за него голосовала. Он делает для россии хорошо ... Он действует в интересах своей страны. Чтобы каждый президент так свою страну защищал. Вот натурально"
****...😡
Украиныпианино ничего не останется!
Вы за Свободную Украину или капитуляцию?
Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
Або ж воно дійсно так почало думати... Цікаво?!%-0, дивиться в дзеркало і уявляє своє відображення... Порошенком?... %-0
https://www.youtube.com/watch?v=VOZkEPHoC0o
А мир без победы - это временное перемирие...
Сегодня, 5 июля, стало известно, что государственный телеканал "ДОМ" во время передачи "Русский дневник" показал карту России с Крымом, после чего было заявлено, что СБУ начала проверку. Отмечается, что карта была показана на заставке программы, а на телеканале пояснили, что СБУ занимается данным вопросом. Подчеркивается, что телеканал "Дом", созданный в Украине для жителей неподконтрольных территорий. Однако в его эфире показали карту РФ с Крымом, который находится в оккупации с 2014 года.
Дебільне "просто перєстать стрєлять" - казка для ідіотів!
Можно списочек "международных экспертов" прибывших на это шоу?
9 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе ГОД на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
В интервью The Guardian Зеленский подтвердил, что на достижение результатов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе отводит ГОД с момента встречи «нормандской четверки» в декабре 2019. «Если это будет продолжаться дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию».
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/07/volodymyr-zelenskiy-tv-comic-who-became-ukraine-president-trump-putin?fbclid=IwAR1-rBQp4T5UAPAAGBr9HCV68-gSAX9Wt6jI_33_ape7_2uq2yuV_DzgWnI
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью «Би-би-си», что уйдет с поста главы государства, если не сможет закончить войну в Донбассе. По его словам, такой исход будет означать, что должен прийти другой человек. 12 октября. 2020 г