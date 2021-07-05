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Україномовний аудіогід з'явився у Віденському будинку мистецтв, - ОП

Україномовний аудіогід з'явився у Віденському будинку мистецтв, - ОП

У Віденському будинку мистецтв в Австрії (Музей Хундертвассера) представили україномовний аудіогід. Це вже третій аудіогід у Відні і 22-й загалом, запущений в межах проєкту культурної дипломатії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

Віденський будинок мистецтв - культурний символ австрійської столиці. Його спроектував один із найвідоміших австрійських архітекторів ХХ століття – Фріденсрайх Гундертвассер. Тут представлена єдина у світі постійна ретроспектива робіт цього митця, а також відбуваються важливі міжнародні виставки.

Будівлю, споруджену 1892 року, Гундертвассер згодом перепроектував. Зараз це будинок, поверхні в якому оздоблені кольоровою керамікою та мозаїкою, вікна мають нестандартну форму й розташовані в порядку нерівних шахових клітинок. Всередині будинку – нерівна підлога, викривлені лінії, а в оформленні кімнат наявні зелені рослини. У фойє – фонтан, який спроектував Ганс Мур.

Реалізація проекту із запуску аудіогіда стала можливою завдяки спільним зусиллям Посольства України в Республіці Австрія та Музею Гундертвассера.

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Перший аудіогід у межах проекту культурної дипломатії з ініціативи першої леді Олени Зеленської з’явився в червні 2020 року у віденській галереї Альбертіна. Другий – у вересні того ж року у віденському Музеї історії мистецтв.

Послухати екскурсії українською мовою також можна у французькому Версалі, італійському Колізеї, Лондонському Тауері у Великій Британії, музеї Сергія Параджанова в Республіці Вірменія, Музеї жертв політичних репресій і тоталітаризму в Казахстані та низці інших музеїв і пам'яток світу. Всього в музеях світу їх запущено вже 21, з яких сім - у Туреччині.

Автор: 

Австрія (965) українська мова (833) Відень (119) Офіс Президента (2024)


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Це добре,але цікаво як справи на укрТБ з українським контентом ???)))
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05.07.2021 23:01 Відповісти
Они скорей очко порвут чем будут делать что-то на пользу стране
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05.07.2021 23:09 Відповісти
Селямчик, земляче! А там все чОтко - государственный Украинский канал "Дом" вещает на псевдославанском эсперанто, который дикари с северо-востока называют "языком".
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05.07.2021 23:58 Відповісти
хм, просто совершенство. Так держать.
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05.07.2021 23:36 Відповісти
30 рочків як ненька незалежна кажете? а що чекали? чи грязьпром грошеняток підкинути за-
був.......
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06.07.2021 05:50 Відповісти
УРРРЯЯЯЯ!!! ПЕРЕМОГАаааа
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06.07.2021 07:56 Відповісти
 
 