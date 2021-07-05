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Украиноязычный аудиогид появился в Венском доме искусств, - ОП

Украиноязычный аудиогид появился в Венском доме искусств, - ОП

В Венском доме искусств в Австрии (Музей Хундертвассера) представили украиноязычный аудиогид. Это уже третий аудиогид в Вене и 22-й в целом, запущенный в рамках проекта культурной дипломатии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

Венский дом искусств - культурный символ столицы Австрии. Его спроектировал один из самых известных австрийских архитекторов XX века - Фриденсрайх Хундертвассер. Здесь представлена единственная в мире постоянная ретроспектива работ художника, а также проходят важные международные выставки.

Здание, построенное в 1892 году, Хундертвассер впоследствии перепроектировал. Сейчас это дом, поверхности в котором отделаны цветной керамикой и мозаикой, окна имеют нестандартную форму и расположены в порядке неровных шахматных клеток. Внутри дома - неровный пол, искривленные линии, а в оформлении комнат присутствуют зеленые растения. В фойе - фонтан, который спроектировал Ганс Мур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аудиогиды и горячая линия на украинском языке для туристов появятся в Египте

Реализация проекта по запуску аудиогида стала возможной благодаря совместным усилиям Посольства Украины в Республике Австрия и Музея Хундертвассера.

Первый аудиогид в рамках проекта культурной дипломатии по инициативе первой леди Елены Зеленской появился в июне 2020 года в венской галерее "Альбертина". Второй - в сентябре того же года в венском Музее истории искусств.

Послушать экскурсии на украинском языке также можно во французском Версале, итальянском Колизее, Лондонском Тауэре в Великобритании, музее Сергея Параджанова в Республике Армения, Музее жертв политических репрессий и тоталитаризма в Казахстане и ряде других музеев и памятников мира. Всего в музеях мира их запущено уже 21, из которых семь - в Турции.

Автор: 

Австрия (812) украинский язык (1189) Вена (110) Офис Президента (1798)


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Це добре,але цікаво як справи на укрТБ з українським контентом ???)))
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05.07.2021 23:01 Ответить
Они скорей очко порвут чем будут делать что-то на пользу стране
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05.07.2021 23:09 Ответить
Селямчик, земляче! А там все чОтко - государственный Украинский канал "Дом" вещает на псевдославанском эсперанто, который дикари с северо-востока называют "языком".
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05.07.2021 23:58 Ответить
хм, просто совершенство. Так держать.
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05.07.2021 23:36 Ответить
30 рочків як ненька незалежна кажете? а що чекали? чи грязьпром грошеняток підкинути за-
був.......
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06.07.2021 05:50 Ответить
УРРРЯЯЯЯ!!! ПЕРЕМОГАаааа
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06.07.2021 07:56 Ответить
 
 