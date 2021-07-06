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Новини
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Кримські татари самі розподілятимуть побудоване Туреччиною житло, - заступник голови Мінреінтеграції Замлинський

Кримські татари самі розподілятимуть побудоване Туреччиною житло, - заступник голови Мінреінтеграції Замлинський

Квартири для кримських татар, які планує в Україні побудувати Туреччина, розподілятимуть самі представники корінного народу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в програмі "Насправді" телеканалу "Дом" повідомив перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський.

"На наступному пленарному засіданні Верховної Ради, тобто наступного тижня, планується ратифікація Рамкової угоди між Україною та Туреччиною щодо будівництва житла. Після цього приїжджає турецька сторона, реєструється представництво. Відводяться земельні ділянки, вони вже сформовані, але формально рішення мають ухвалити органи місцевого самоврядування. Далі йдуть тендерні процедури, які проводять представники Туреччини, і потім у в становленому порядку йде проєктування, будівництво і здача в експлуатацію", - розповів Замлинський.

Він зазначив, що Мінреінтеграції пропонує, аби "розподіл житла проводив безпосередньо кримськотатарський народ".

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"Вони самі будуть визначати, які кому квартири - та скільки. Тобто Мінреінтеграції до цього не буде причетне. Образно кажучи, буде таке локальне самоврядування в межах цього корінного народу", - пояснив заступник міністра.

Як повідомлялося, під час візиту Володимира Зеленського до Туреччини було підписано міжурядову угоду між Україною і Туреччиною про будівництво житла для кримських татар. Для внутрішньо переміщених осіб планується збудувати приблизно 500 квартир.

Автор: 

житло (1071) кримські татари (2005) Міністерство реінтеграції (500)


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Яким ти боком до цього, пісюн?
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06.07.2021 07:08 Відповісти
Оно сидит у кремле дайтэ йому підсрачніка .
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06.07.2021 07:14 Відповісти
Це ще дивлячись про який відкат домовляться.
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06.07.2021 07:45 Відповісти
Блин, этот Замлинский как БЕДНАЯ ЭЛЬЗА - ещё не построили , а он уже делит 😀😀😀
Сплошной пистеж с экранов .
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06.07.2021 07:51 Відповісти
Ну, пусть татары начинают освобождать Крым. Уже можно.
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06.07.2021 08:14 Відповісти
Правильно зробили турки, н.х. довіряти ЗЕчиновникам, а то половина ЗЕслуг завтра рєзко стануть кримськими татарами. Приклад є : мільйонери депутати стали безхатченками і вишикувались в чергу за компенсаціями і службовим житлом та дачами.
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06.07.2021 08:32 Відповісти
Швидше за все, це була умова влади Турції, яка дала кошти на будівництво житла для кримських татар.
Розумні бачать і враховують регулярні вояжі зеленських, єрмаків, авакових в офшори під брехливі обіцянки про грандіозні інвестиції в Україну.
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06.07.2021 09:02 Відповісти
Какую еще область сделают татарской автономией?
Или татар специально "размазывают" по другим территориям?
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06.07.2021 10:01 Відповісти
 
 