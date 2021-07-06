Кримські татари самі розподілятимуть побудоване Туреччиною житло, - заступник голови Мінреінтеграції Замлинський

Квартири для кримських татар, які планує в Україні побудувати Туреччина, розподілятимуть самі представники корінного народу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в програмі "Насправді" телеканалу "Дом" повідомив перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський.

"На наступному пленарному засіданні Верховної Ради, тобто наступного тижня, планується ратифікація Рамкової угоди між Україною та Туреччиною щодо будівництва житла. Після цього приїжджає турецька сторона, реєструється представництво. Відводяться земельні ділянки, вони вже сформовані, але формально рішення мають ухвалити органи місцевого самоврядування. Далі йдуть тендерні процедури, які проводять представники Туреччини, і потім у в становленому порядку йде проєктування, будівництво і здача в експлуатацію", - розповів Замлинський.

Він зазначив, що Мінреінтеграції пропонує, аби "розподіл житла проводив безпосередньо кримськотатарський народ".

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"Вони самі будуть визначати, які кому квартири - та скільки. Тобто Мінреінтеграції до цього не буде причетне. Образно кажучи, буде таке локальне самоврядування в межах цього корінного народу", - пояснив заступник міністра.

Як повідомлялося, під час візиту Володимира Зеленського до Туреччини було підписано міжурядову угоду між Україною і Туреччиною про будівництво житла для кримських татар. Для внутрішньо переміщених осіб планується збудувати приблизно 500 квартир.