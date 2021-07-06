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Крымские татары сами будут распределять построенное Турцией жилье, - замглавы Минреинтеграции Замлинский

Крымские татары сами будут распределять построенное Турцией жилье, - замглавы Минреинтеграции Замлинский

Квартиры для крымских татар, которые планирует в Украине построить Турция, будут распределять сами представители коренного народа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в программе "На самом деле" телеканала "Дом" сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

"На следующем пленарном заседании Верховной Рады, то есть на следующей неделе, планируется ратификация Рамочного соглашения между Украиной и Турцией о строительстве жилья. После этого приезжает турецкая сторона, регистрируется представительство. Отводятся земельные участки, они уже сформированы, но формально решение должны принять органы местного самоуправления. Далее идут тендерные процедуры, которые проводят представители Турции, и потом, в установленном порядке идет проектирование, строительство и сдача в эксплуатацию", - рассказал Замлинский.

Он отметил, что Минреинтеграции предлагает, чтобы "распределение жилья проводил непосредственно крымскотатарский народ".

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"Они сами будут определять, какие кому квартиры - и сколько. То есть Минреинтеграции к этому не будет причастно. Образно говоря, будет такое локальное самоуправления в пределах этого коренного народа", - пояснил замминистра.

Как сообщалось, в ходе визита Владимира Зеленского в Турцию было подписано межправительственное соглашение между Украиной и Турцией о строительстве жилья для крымских татар. Для внутренне перемещенных лиц планируется построить около 500 квартир.

жилье (909) крымские татары (2718) Министерство реинтеграции (278)


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Яким ти боком до цього, пісюн?
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06.07.2021 07:08 Ответить
Оно сидит у кремле дайтэ йому підсрачніка .
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06.07.2021 07:14 Ответить
Це ще дивлячись про який відкат домовляться.
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06.07.2021 07:45 Ответить
Блин, этот Замлинский как БЕДНАЯ ЭЛЬЗА - ещё не построили , а он уже делит 😀😀😀
Сплошной пистеж с экранов .
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06.07.2021 07:51 Ответить
Ну, пусть татары начинают освобождать Крым. Уже можно.
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06.07.2021 08:14 Ответить
Правильно зробили турки, н.х. довіряти ЗЕчиновникам, а то половина ЗЕслуг завтра рєзко стануть кримськими татарами. Приклад є : мільйонери депутати стали безхатченками і вишикувались в чергу за компенсаціями і службовим житлом та дачами.
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06.07.2021 08:32 Ответить
Швидше за все, це була умова влади Турції, яка дала кошти на будівництво житла для кримських татар.
Розумні бачать і враховують регулярні вояжі зеленських, єрмаків, авакових в офшори під брехливі обіцянки про грандіозні інвестиції в Україну.
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06.07.2021 09:02 Ответить
Какую еще область сделают татарской автономией?
Или татар специально "размазывают" по другим территориям?
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06.07.2021 10:01 Ответить
 
 