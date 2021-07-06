Крымские татары сами будут распределять построенное Турцией жилье, - замглавы Минреинтеграции Замлинский

Квартиры для крымских татар, которые планирует в Украине построить Турция, будут распределять сами представители коренного народа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в программе "На самом деле" телеканала "Дом" сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

"На следующем пленарном заседании Верховной Рады, то есть на следующей неделе, планируется ратификация Рамочного соглашения между Украиной и Турцией о строительстве жилья. После этого приезжает турецкая сторона, регистрируется представительство. Отводятся земельные участки, они уже сформированы, но формально решение должны принять органы местного самоуправления. Далее идут тендерные процедуры, которые проводят представители Турции, и потом, в установленном порядке идет проектирование, строительство и сдача в эксплуатацию", - рассказал Замлинский.

Он отметил, что Минреинтеграции предлагает, чтобы "распределение жилья проводил непосредственно крымскотатарский народ".

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"Они сами будут определять, какие кому квартиры - и сколько. То есть Минреинтеграции к этому не будет причастно. Образно говоря, будет такое локальное самоуправления в пределах этого коренного народа", - пояснил замминистра.

Как сообщалось, в ходе визита Владимира Зеленского в Турцию было подписано межправительственное соглашение между Украиной и Турцией о строительстве жилья для крымских татар. Для внутренне перемещенных лиц планируется построить около 500 квартир.