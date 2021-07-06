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РФ уже розмістила в окупованому Криму потенційні носії ядерної зброї, - Джапарова

РФ уже розмістила в окупованому Криму потенційні носії ядерної зброї, - Джапарова

В окупованому Криму Росія вже розмістила потенційні носії ядерної зброї.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час форуму "Україна 30. Міжнародна політика", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Росія активно розбудовує військову інфраструктуру для своєї ядерної зброї. Реконструює інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів. На півострові вже розміщено потенційні носії ядерної зброї", - заявила Джапарова.

Вона додала, що РФ постійно збільшує в Криму кількість своїх військових та воєнної техніки. Заступниця міністра також нагадала, що нещодавно Кремль під виглядом військових навчань закрив на пів року частину Чорного моря, зокрема й в напрямку Керченської протоки для іноземних військових кораблів та державних суден.

"Крім того, російський президент надав росгвардії право блокувати акваторії Чорного та Азовського морів.Це дійсно створює суттєві перешкоди для міжнародної навігації, загрожує безпеці та стабільності України, у світі та Південно-Східній Європі", - додала Джапарова.

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Вона зазначила, що своє панування в Криму РФ намагається закріпити за допомогою перетворення півострова на величезну військову базу. Також РФ у Криму придушує всі можливі форми протидії окупації.

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Крим (14170) ядерна зброя (1155) Джапарова Еміне (179)


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авжеж, у Кизилташі, як за совка
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06.07.2021 11:33 Відповісти
РФ уже разместила в оккупированном Крыму потенциальные носители ядерного оружия, - Джапарова - Цензор.НЕТ 2639
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06.07.2021 11:36 Відповісти
***** удобно так... в случае ответки крым сотрут с земли а это не паРаша, это захваченная база... его как полигон и брала паРАша... Будет зараженная територрия которую Путлер тогда и вернет Украине за ненадобностью... а местные ватники то пушечное мясо
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06.07.2021 11:40 Відповісти
потлер вернет? да скорей патлер вернет, или даже петлер, они то попроще будут.
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06.07.2021 11:52 Відповісти
 
 