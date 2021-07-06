Данілов про можливість закриття "Інтера": "Розберемося зі структурою власності, тоді подивимося"
Рада національної безпеки і оборони України має намір "розібратися зі структурою власності" телеканалу "Інтер", перш ніж розглядати питання можливого запровадження санкцій щодо каналу.
Про це в інтерв'ю українському виданню Forbes заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання чи закриє РНБО телеканал Дмитра Фірташа "Інтер", Данілов завив: "Крім "Інтера" працює багато каналів, які не всім подобаються, але жодної вибірковості немає. Головне, щоб були докази. Розберемося зі структурою власності "Інтера", тоді подивимося".
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 24 червня затвердив рішення РНБО про запровадження персональних санкцій, зокрема, проти українського бізнесмена Фірташа. За даними українських ЗМІ, в лютому 2013 року компанія GDF MEDIA LIMITED, що входить до групи компаній Дмитра Фірташа Group DF, придбала компанію U.A. Inter Media Group Ltd (об'єднує телеканали Інтер, Інтер+, К1, К2, Мега, НТН, Піксель, Enter-фільм і Zoom).
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