УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4573 відвідувача онлайн
Новини
4 272 16

Данілов про можливість закриття "Інтера": "Розберемося зі структурою власності, тоді подивимося"

Данілов про можливість закриття

Рада національної безпеки і оборони України має намір "розібратися зі структурою власності" телеканалу "Інтер", перш ніж розглядати питання можливого запровадження санкцій щодо каналу.

Про це в інтерв'ю українському виданню Forbes заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання чи закриє РНБО телеканал Дмитра Фірташа "Інтер", Данілов завив: "Крім "Інтера" працює багато каналів, які не всім подобаються, але жодної вибірковості немає. Головне, щоб були докази. Розберемося зі структурою власності "Інтера", тоді подивимося".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До переліку каналів, які транслюватимуть Великодні богослужіння, внесено зміни, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 24 червня затвердив рішення РНБО про запровадження персональних санкцій, зокрема, проти українського бізнесмена Фірташа. За даними українських ЗМІ, в лютому 2013 року компанія GDF MEDIA LIMITED, що входить до групи компаній Дмитра Фірташа Group DF, придбала компанію U.A. Inter Media Group Ltd (об'єднує телеканали Інтер, Інтер+, К1, К2, Мега, НТН, Піксель, Enter-фільм і Zoom).

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Інтер (235) санкції (11868) Фірташ Дмитро (894)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Вы для начала хотя бы "НАШ" закройте.
показати весь коментар
06.07.2021 13:40
+4
дайте ветеринару данилову время разобраться.
показати весь коментар
06.07.2021 13:40
+4
А на 1+1 співвласником олігарха Коломойського,який під санкціями США є Медведчук, який під санкціями РНБО і нічого. Можливо вони цього не знали,
показати весь коментар
06.07.2021 14:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
звідси висновок (за Д. Дондурєєм):
головним засобом управління масами у глобальному світі є телесеріал...
показати весь коментар
06.07.2021 13:40 Відповісти
эт правильно. зебилы заждались Звезду и Киркорова на голубых экранах.
показати весь коментар
06.07.2021 13:40 Відповісти
дайте ветеринару данилову время разобраться.
показати весь коментар
06.07.2021 13:40 Відповісти
лучше 200гр и огурец, пусть отдохнет.
показати весь коментар
06.07.2021 14:46 Відповісти
Вы для начала хотя бы "НАШ" закройте.
показати весь коментар
06.07.2021 13:40 Відповісти
не. его нужно объединить с "ДОМ". контент одинаковый, зато будет звучать лаконичнее - "НАШ ДОМ".
показати весь коментар
06.07.2021 13:43 Відповісти
Тогда и Прямой, 5-ый, и прочие ....Оставить только восхваляющие Зе Вяликого!!!
показати весь коментар
06.07.2021 13:45 Відповісти
Достаточно удалить с экранов прокремлевских "простигосподи " туток, два убрали, по сути нужно убирать было и " НАШ", по "Интеру" нужно будет еще посмотреть. А остальные пускай функционирует. На ТВ не должно быть площадок для ОПЗОпса и компани, прислужников "плешивого х" У нас война 7 лет, а рашен пропагандисты чувствуют себя как в "останкино".
показати весь коментар
06.07.2021 14:05 Відповісти
Подоляк человек Левочкина....Что вы ними сделаете? Офис Зе и левочкин подельники.
показати весь коментар
06.07.2021 13:44 Відповісти
от страха -на "интере" все побежали одевать вышиванки, даже даманский...
показати весь коментар
06.07.2021 13:45 Відповісти
Оце було би добре, а то як не ввімкнеш, то все наших запроданців прославляють типу повалійкі і інших
показати весь коментар
06.07.2021 13:47 Відповісти
А кто уполномочил этого Данилова разбираться???
показати весь коментар
06.07.2021 13:56 Відповісти
при чем тут "структура собственности"???, это филиал ОРТ, лучше со структурой финансирования разберись!
показати весь коментар
06.07.2021 14:01 Відповісти
А на 1+1 співвласником олігарха Коломойського,який під санкціями США є Медведчук, який під санкціями РНБО і нічого. Можливо вони цього не знали,
показати весь коментар
06.07.2021 14:28 Відповісти
Данілов про можливість закриття "Інтера": "Розберемося зі структурою власності, тоді подивимося" - Цензор.НЕТ 748
показати весь коментар
06.07.2021 14:46 Відповісти
не закриють. Бо там до фіга бабла крутиться, і за зе галасують
показати весь коментар
06.07.2021 15:33 Відповісти
 
 