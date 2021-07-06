Данілов про можливість закриття "Інтера": "Розберемося зі структурою власності, тоді подивимося"

Рада національної безпеки і оборони України має намір "розібратися зі структурою власності" телеканалу "Інтер", перш ніж розглядати питання можливого запровадження санкцій щодо каналу.

Про це в інтерв'ю українському виданню Forbes заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання чи закриє РНБО телеканал Дмитра Фірташа "Інтер", Данілов завив: "Крім "Інтера" працює багато каналів, які не всім подобаються, але жодної вибірковості немає. Головне, щоб були докази. Розберемося зі структурою власності "Інтера", тоді подивимося".

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 24 червня затвердив рішення РНБО про запровадження персональних санкцій, зокрема, проти українського бізнесмена Фірташа. За даними українських ЗМІ, в лютому 2013 року компанія GDF MEDIA LIMITED, що входить до групи компаній Дмитра Фірташа Group DF, придбала компанію U.A. Inter Media Group Ltd (об'єднує телеканали Інтер, Інтер+, К1, К2, Мега, НТН, Піксель, Enter-фільм і Zoom).