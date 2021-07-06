Данилов о возможности закрытия "Интера": "Разберемся со структурой собственности, тогда посмотрим"
Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен "разобраться со структурой собственности" телеканала "Интер", прежде чем рассматривать вопрос возможного введения санкций в отношении канала.
Об этом в интервью украинскому изданию "Forbes" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос закроет ли СНБО телеканал Дмитрия Фирташа "Интер", Данилов завил: "Кроме "Интера" работает много каналов, которые не всем нравятся, но никакой избирательности нет. Главное, чтобы были доказательства. Разберемся со структурой собственности "Интера", тогда посмотрим".
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский указом от 24 июня утвердил решение СНБО о введении персональных санкций, в частности, против украинского бизнесмена Фирташа. По данным украинских СМИ, в феврале 2013 года компания GDF MEDIA LIMITED, входящая в группу компаний Дмитрия Фирташа Group DF, приобрела компанию U.A. Inter Media Group Ltd (объединяющую телеканалы Интер, Интер+, К1, К2, Мега, НТН, Пиксель, Enter-фильм и Zoom).
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