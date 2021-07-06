Данилов о возможности закрытия "Интера": "Разберемся со структурой собственности, тогда посмотрим"

Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен "разобраться со структурой собственности" телеканала "Интер", прежде чем рассматривать вопрос возможного введения санкций в отношении канала.

Об этом в интервью украинскому изданию "Forbes" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос закроет ли СНБО телеканал Дмитрия Фирташа "Интер", Данилов завил: "Кроме "Интера" работает много каналов, которые не всем нравятся, но никакой избирательности нет. Главное, чтобы были доказательства. Разберемся со структурой собственности "Интера", тогда посмотрим".

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский указом от 24 июня утвердил решение СНБО о введении персональных санкций, в частности, против украинского бизнесмена Фирташа. По данным украинских СМИ, в феврале 2013 года компания GDF MEDIA LIMITED, входящая в группу компаний Дмитрия Фирташа Group DF, приобрела компанию U.A. Inter Media Group Ltd (объединяющую телеканалы Интер, Интер+, К1, К2, Мега, НТН, Пиксель, Enter-фильм и Zoom).