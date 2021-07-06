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Данилов о возможности закрытия "Интера": "Разберемся со структурой собственности, тогда посмотрим"

Данилов о возможности закрытия

Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен "разобраться со структурой собственности" телеканала "Интер", прежде чем рассматривать вопрос возможного введения санкций в отношении канала.

Об этом в интервью украинскому изданию "Forbes" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос закроет ли СНБО телеканал Дмитрия Фирташа "Интер", Данилов завил: "Кроме "Интера" работает много каналов, которые не всем нравятся, но никакой избирательности нет. Главное, чтобы были доказательства. Разберемся со структурой собственности "Интера", тогда посмотрим".

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский указом от 24 июня утвердил решение СНБО о введении персональных санкций, в частности, против украинского бизнесмена Фирташа. По данным украинских СМИ, в феврале 2013 года компания GDF MEDIA LIMITED, входящая в группу компаний Дмитрия Фирташа Group DF, приобрела компанию U.A. Inter Media Group Ltd (объединяющую телеканалы Интер, Интер+, К1, К2, Мега, НТН, Пиксель, Enter-фильм и Zoom).

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Интер (481) санкции (11312) Фирташ Дмитрий (1057)


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Топ комментарии
+5
Вы для начала хотя бы "НАШ" закройте.
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06.07.2021 13:40
+4
дайте ветеринару данилову время разобраться.
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06.07.2021 13:40
+4
А на 1+1 співвласником олігарха Коломойського,який під санкціями США є Медведчук, який під санкціями РНБО і нічого. Можливо вони цього не знали,
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06.07.2021 14:28
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звідси висновок (за Д. Дондурєєм):
головним засобом управління масами у глобальному світі є телесеріал...
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06.07.2021 13:40 Ответить
эт правильно. зебилы заждались Звезду и Киркорова на голубых экранах.
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06.07.2021 13:40 Ответить
дайте ветеринару данилову время разобраться.
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06.07.2021 13:40 Ответить
лучше 200гр и огурец, пусть отдохнет.
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06.07.2021 14:46 Ответить
Вы для начала хотя бы "НАШ" закройте.
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06.07.2021 13:40 Ответить
не. его нужно объединить с "ДОМ". контент одинаковый, зато будет звучать лаконичнее - "НАШ ДОМ".
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06.07.2021 13:43 Ответить
Тогда и Прямой, 5-ый, и прочие ....Оставить только восхваляющие Зе Вяликого!!!
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06.07.2021 13:45 Ответить
Достаточно удалить с экранов прокремлевских "простигосподи " туток, два убрали, по сути нужно убирать было и " НАШ", по "Интеру" нужно будет еще посмотреть. А остальные пускай функционирует. На ТВ не должно быть площадок для ОПЗОпса и компани, прислужников "плешивого х" У нас война 7 лет, а рашен пропагандисты чувствуют себя как в "останкино".
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06.07.2021 14:05 Ответить
Подоляк человек Левочкина....Что вы ними сделаете? Офис Зе и левочкин подельники.
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06.07.2021 13:44 Ответить
от страха -на "интере" все побежали одевать вышиванки, даже даманский...
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06.07.2021 13:45 Ответить
Оце було би добре, а то як не ввімкнеш, то все наших запроданців прославляють типу повалійкі і інших
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06.07.2021 13:47 Ответить
А кто уполномочил этого Данилова разбираться???
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06.07.2021 13:56 Ответить
при чем тут "структура собственности"???, это филиал ОРТ, лучше со структурой финансирования разберись!
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06.07.2021 14:01 Ответить
А на 1+1 співвласником олігарха Коломойського,який під санкціями США є Медведчук, який під санкціями РНБО і нічого. Можливо вони цього не знали,
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06.07.2021 14:28 Ответить
Данілов про можливість закриття "Інтера": "Розберемося зі структурою власності, тоді подивимося" - Цензор.НЕТ 748
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06.07.2021 14:46 Ответить
не закриють. Бо там до фіга бабла крутиться, і за зе галасують
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06.07.2021 15:33 Ответить
 
 