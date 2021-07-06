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Новини Затримання Протасевича
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Ще сім країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі

Ще сім країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі

Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія долучилися до санкцій ЄС проти Білорусі, затверджених 21 червня.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Ради Європейського Союзу, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає hromadske, йдеться про четвертий пакет санкцій проти Білорусі, ухвалений у відповідь на перехоплення режимом літака Ryanair у Мінську й затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича та його дівчини, росіянки Софії Сапеги.

"[Рішення] означає, що національна політика [країн] узгоджуватиметься з рішенням Ради [ЄС]. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, від жовтня 2020 року ЄС поступово вводить нові обмеження проти Білорусі у відповідь на фальсифікацію президентських виборів в країні у серпні 2020 року, залякування і жорстокі репресії щодо мирних демонстрантів, членів опозиції та журналістів.

Наразі ЄС запровадив санкції щодо 166 фізичних та 15 юридичних осіб. Їхні активи заморозили, фізичним особам заборонили в'їзд на територію ЄС.

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Зокрема, 4 червня Рада Європейського Союзу запровадила заборону на проліт білоруських літаків над повітряним простором країн-членів, а також зобов’язала відмовляти авіаперевізникам із Білорусі у використанні аеропортів на території ЄС.

24 червня ЄС також увів нові секторальні санкції проти Білорусі через погіршення ситуації з правами людини, зокрема стосовно Протасевича й Сапеги. 

У Білорусі у відповідь відкликали свого посла в Брюсселі й оголосили про призупинення участі в проєкті ЄС "Східне партнерство" та дії угоди про реадмісію з Євросоюзом, а також анонсували можливі додаткові санкції економічного характеру.

Автор: 

Білорусь (7938) Македонія (115) санкції (11870) Протасевич Роман (297)


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Топ коментарі
+5
ржачно, - что именно Сербии лукашенка подарил истребители, которые возила наша Мрія)
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06.07.2021 20:14
+4
.....Кремль дал отмашку......
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06.07.2021 20:05
+3
Сербию собираются принять в ЕС, а Брюссель требует придерживаться общей политики Евросоюза.
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06.07.2021 20:42
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И как в эту компанию попали братушки сербы...
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06.07.2021 19:52 Відповісти
.....Кремль дал отмашку......
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06.07.2021 20:05 Відповісти
Сербию собираются принять в ЕС, а Брюссель требует придерживаться общей политики Евросоюза.
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06.07.2021 20:42 Відповісти
И на кой Сербия - ЕС. Они однозначно заявили что санкции против Раши не будут вводить никогда. Т.е. мало в ЕС "троянских коней" ( в виде Венгрии Орбана, Италии и т.д., давайте пустим туда еще Сербию.. что бы там был " троянский табун"). Ну тогда пускай примут и Лукашенко. ( Но думаю пока Сербия не признает Косово независимым государством в очерченных косоварами границах, Сербию в ЕС не примут, а это для них " скрепы" почти что крымские)
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06.07.2021 20:59 Відповісти
Сербия с её великосербобесием Евросоюзу особо не нужна: а вот Сербии без Евросоюза каюк: вокруг Сербии сплошь страны ЕС. Без интенсивных экономических и торговых связей с этими странами Сербия превратится в какую-то балканскую "Палестинскую автономию"...

Так что, Белград будет волей-неволей выполнять все условия, предписанные в ЕС для стран, желающих вступить в Евросоюз.
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07.07.2021 06:36 Відповісти
Чого ж вони з Франції й Германії нічого не вимагають . Як літав Люфтганза й Еїрфранс так й продовжують . А без цих компаній будь які санкції мають мало сенсу ...
Не даремно термін проститусьйон вперше з"явився саме в французький та німецький мові !
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06.07.2021 21:00 Відповісти
Почему отсутствует Гватэмала?!!
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06.07.2021 19:58 Відповісти
А причем здесь Гватемала???
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06.07.2021 20:02 Відповісти
Гватемала не знаю, а вот кое кому из латиносов надо перекрыть поставки кокса *****...и серьезно перекрыть...кокс это деньги российской агентуры в цивилизованных странах
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06.07.2021 20:09 Відповісти
ржачно, - что именно Сербии лукашенка подарил истребители, которые возила наша Мрія)
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06.07.2021 20:14 Відповісти
То була Сербія (а точніше "ЮГАславія" ) військового злочинця Мілошевіча .
Зараз їм ті винищувачи хіба що хмари розгоняти ...
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06.07.2021 21:03 Відповісти
при чому там Мілошевич? справа була місяць назад.
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06.07.2021 21:07 Відповісти
 
 