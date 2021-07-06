Ще сім країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі

Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія долучилися до санкцій ЄС проти Білорусі, затверджених 21 червня.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Ради Європейського Союзу, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає hromadske, йдеться про четвертий пакет санкцій проти Білорусі, ухвалений у відповідь на перехоплення режимом літака Ryanair у Мінську й затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича та його дівчини, росіянки Софії Сапеги.

"[Рішення] означає, що національна політика [країн] узгоджуватиметься з рішенням Ради [ЄС]. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, від жовтня 2020 року ЄС поступово вводить нові обмеження проти Білорусі у відповідь на фальсифікацію президентських виборів в країні у серпні 2020 року, залякування і жорстокі репресії щодо мирних демонстрантів, членів опозиції та журналістів.

Наразі ЄС запровадив санкції щодо 166 фізичних та 15 юридичних осіб. Їхні активи заморозили, фізичним особам заборонили в'їзд на територію ЄС.

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Зокрема, 4 червня Рада Європейського Союзу запровадила заборону на проліт білоруських літаків над повітряним простором країн-членів, а також зобов’язала відмовляти авіаперевізникам із Білорусі у використанні аеропортів на території ЄС.

24 червня ЄС також увів нові секторальні санкції проти Білорусі через погіршення ситуації з правами людини, зокрема стосовно Протасевича й Сапеги.

У Білорусі у відповідь відкликали свого посла в Брюсселі й оголосили про призупинення участі в проєкті ЄС "Східне партнерство" та дії угоди про реадмісію з Євросоюзом, а також анонсували можливі додаткові санкції економічного характеру.