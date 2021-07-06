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Новости Задержание Протасевича
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Еще семь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

Еще семь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к санкциям ЕС против Беларуси, утвержденным 21 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Европейского союза, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает hromadske, речь идет о четвертом пакете санкций против Беларуси, принятом в ответ на перехват режимом самолета Ryanair в Минске и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софии Сапеги.

"[Решение] означает, что национальная политика [стран] согласовываться с решением Совета [ЕС]. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест, - СМИ

Напомним, с октября 2020 года ЕС постепенно вводит новые ограничения против Беларуси в ответ на фальсификацию президентских выборов в стране в августе 2020 года, запугивания и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов.

В настоящее время ЕС ввел санкции в отношении 166 физических и 15 юридических лиц. Их активы заморозили, физическим лицам запретили въезд на территорию ЕС.

В частности, 4 июня Совет Европейского союза ввел запрет на пролет белорусских самолетов над воздушным пространством стран-членов, а также обязал отказывать авиаперевозчикам из Беларуси в использовании аэропортов на территории ЕС.

24 июня ЕС также ввел новые секторальные санкции против Беларуси из-за ухудшения ситуации с правами человека, в частности, против Протасевича и Сапеги.

Также читайте: Лукашенко пригрозил Западу ограничением транзита в ответ на новые санкции: Через Украину пускай едут и поставляют туда (дополнено)

В Беларуси в ответ отозвали своего посла в Брюсселе и объявили о приостановлении участия в проектах ЕС "Восточное партнерство" и действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом, а также анонсировали возможные дополнительные санкции экономического характера.

Автор: 

Беларусь (7899) Македония (104) санкции (11313) Протасевич Роман (309)


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Топ комментарии
+5
ржачно, - что именно Сербии лукашенка подарил истребители, которые возила наша Мрія)
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06.07.2021 20:14
+4
.....Кремль дал отмашку......
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06.07.2021 20:05
+3
Сербию собираются принять в ЕС, а Брюссель требует придерживаться общей политики Евросоюза.
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06.07.2021 20:42
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И как в эту компанию попали братушки сербы...
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06.07.2021 19:52 Ответить
.....Кремль дал отмашку......
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06.07.2021 20:05 Ответить
Сербию собираются принять в ЕС, а Брюссель требует придерживаться общей политики Евросоюза.
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06.07.2021 20:42 Ответить
И на кой Сербия - ЕС. Они однозначно заявили что санкции против Раши не будут вводить никогда. Т.е. мало в ЕС "троянских коней" ( в виде Венгрии Орбана, Италии и т.д., давайте пустим туда еще Сербию.. что бы там был " троянский табун"). Ну тогда пускай примут и Лукашенко. ( Но думаю пока Сербия не признает Косово независимым государством в очерченных косоварами границах, Сербию в ЕС не примут, а это для них " скрепы" почти что крымские)
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06.07.2021 20:59 Ответить
Сербия с её великосербобесием Евросоюзу особо не нужна: а вот Сербии без Евросоюза каюк: вокруг Сербии сплошь страны ЕС. Без интенсивных экономических и торговых связей с этими странами Сербия превратится в какую-то балканскую "Палестинскую автономию"...

Так что, Белград будет волей-неволей выполнять все условия, предписанные в ЕС для стран, желающих вступить в Евросоюз.
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07.07.2021 06:36 Ответить
Чого ж вони з Франції й Германії нічого не вимагають . Як літав Люфтганза й Еїрфранс так й продовжують . А без цих компаній будь які санкції мають мало сенсу ...
Не даремно термін проститусьйон вперше з"явився саме в французький та німецький мові !
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06.07.2021 21:00 Ответить
Почему отсутствует Гватэмала?!!
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06.07.2021 19:58 Ответить
А причем здесь Гватемала???
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06.07.2021 20:02 Ответить
Гватемала не знаю, а вот кое кому из латиносов надо перекрыть поставки кокса *****...и серьезно перекрыть...кокс это деньги российской агентуры в цивилизованных странах
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06.07.2021 20:09 Ответить
ржачно, - что именно Сербии лукашенка подарил истребители, которые возила наша Мрія)
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06.07.2021 20:14 Ответить
То була Сербія (а точніше "ЮГАславія" ) військового злочинця Мілошевіча .
Зараз їм ті винищувачи хіба що хмари розгоняти ...
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06.07.2021 21:03 Ответить
при чому там Мілошевич? справа була місяць назад.
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06.07.2021 21:07 Ответить
 
 