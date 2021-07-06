Еще семь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси
Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к санкциям ЕС против Беларуси, утвержденным 21 июня.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Европейского союза, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечает hromadske, речь идет о четвертом пакете санкций против Беларуси, принятом в ответ на перехват режимом самолета Ryanair в Минске и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софии Сапеги.
"[Решение] означает, что национальная политика [стран] согласовываться с решением Совета [ЕС]. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.
Напомним, с октября 2020 года ЕС постепенно вводит новые ограничения против Беларуси в ответ на фальсификацию президентских выборов в стране в августе 2020 года, запугивания и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов.
В настоящее время ЕС ввел санкции в отношении 166 физических и 15 юридических лиц. Их активы заморозили, физическим лицам запретили въезд на территорию ЕС.
В частности, 4 июня Совет Европейского союза ввел запрет на пролет белорусских самолетов над воздушным пространством стран-членов, а также обязал отказывать авиаперевозчикам из Беларуси в использовании аэропортов на территории ЕС.
24 июня ЕС также ввел новые секторальные санкции против Беларуси из-за ухудшения ситуации с правами человека, в частности, против Протасевича и Сапеги.
В Беларуси в ответ отозвали своего посла в Брюсселе и объявили о приостановлении участия в проектах ЕС "Восточное партнерство" и действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом, а также анонсировали возможные дополнительные санкции экономического характера.
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