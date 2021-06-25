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Новости Задержание Протасевича
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Беларусь (7764) домашний арест (181) Протасевич Роман (309) Сапега (32)

Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест, - СМИ

Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест, - СМИ

Россиянку Софью Сапегу и белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, задержанных в Минске в мае после посадки самолета Ryanair, перевели под домашний арест.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом русской службе BBC News заявили родственники Сапеги и Протасевича. 

Сейчас Софья живет одна в съемной квартире в Минске, рассказали ее родители.

"Мы находимся в шоке", - сказал отчим Софьи Сергей Дудич. Для родителей Софьи это стало неожиданностью.

Сняты ли с Софьи обвинения, Дудич сказать не может, "чтобы не навредить дочери", но семья надеется на это.

Роман Протасевич также был переведен под домашний арест, рассказал изданию его отец Дмитрий.

"Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, - сказал Дмитрий Протасевич. - Может, он втянут в какую-то политическую игру".

"Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял", - цитирует отца Протасевича канал NEXTA.

По словам Дмитрия Протасевича, адвокаты и власти по-прежнему ничего не сообщают семье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко использует Романа как трофей, - Тихановская о задержании Протасевича

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Беларуси Головченко пригрозил ответить на санкции Запада: Выбираем наиболее адекватные меры реагирования

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Топ комментарии
+7
Західним спецслужбам зараз було б дуже в тему провернути евакуацію Романа та Софійки з країни. Причому зробити це з особливим цинізмом - як відповідь на "операцію" з літаком )))
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25.06.2021 09:34
+6
Больно прищемили "стальные" фаберже колхознику... Фраер сдал назад)
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25.06.2021 09:24
+5
Вот что санкции животворящие делают
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25.06.2021 09:35
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Больно прищемили "стальные" фаберже колхознику... Фраер сдал назад)
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25.06.2021 09:24 Ответить
Да нет, "фраер" как раз разрушил всё по своему. Протасевич теперь будет служить ему как верный пёс.
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25.06.2021 09:27 Ответить
Фраер таки сдал назад, - в глупой надежде сбить секторальные санкции по Белкалию и нефтянке. А Протасевич, - Да, уже все...
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25.06.2021 09:32 Ответить
Вот что санкции животворящие делают
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25.06.2021 09:35 Ответить
Протасевич выполняет команды бандитов,
но бандиты сами обосрались ....
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25.06.2021 09:37 Ответить
да, но что он расскажет, когда его освободят,
ябацько получит новых оплеух
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25.06.2021 09:36 Ответить
Ну конечно, во влажных фсбешных мечтах, так сотрудничает, что Европа кислород бульбофюреру перекрыла
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25.06.2021 09:37 Ответить
Начнем с того, что Лука Мудищев, - глупый совок (такой же как путин и Зеленский). Колхан не понял за что ввели санкции, точнее он думает, что за Протасевича, а не за воздушное пиратство. И в его шизофренической картине мира достаточно выпустить блогера (который уже и так подцепил стокгольмский синдром) и все наладиться, - санкции снимут и все вернется как было... Колхан ничего не понял. Фраер сдал назад, но это уже не имеет никакого значения.
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25.06.2021 09:39 Ответить
В курсі, що підсудний може у суді відмовитися від своїх свідчень і зізнань, заявивши, що дав їх під тиском?
Протасевич зараз у такій ситуації, коли треба банально рятувати життя. Причому не лише своє: коли твоя дівчина теж заручниця, якось не до геройства, трясця...
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25.06.2021 10:10 Ответить
а може фраер все из них вьіжал, что мог и тепер они ему не нужньі.
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25.06.2021 10:47 Ответить
Например? Что он мог "выжать" из блоггера и его девушки?!

Киношку для внутреннего потребления?!
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25.06.2021 11:02 Ответить
саме так! шоу знято, клоуни відпущені. глядачі з повними штанами і закритими ротами.
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25.06.2021 12:44 Ответить
Єдине, що євро-спільнота своїми глибокими занепокоєннями робить, так то, що у нього життя не заберуть.
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25.06.2021 13:06 Ответить
У них отрубили руки и ноги, а говорят, что домашний арест!
Изверги!
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25.06.2021 09:26 Ответить
Гарний хлопчик… скільки разів ми ще здивуємось )
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25.06.2021 09:31 Ответить
Західним спецслужбам зараз було б дуже в тему провернути евакуацію Романа та Софійки з країни. Причому зробити це з особливим цинізмом - як відповідь на "операцію" з літаком )))
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25.06.2021 09:34 Ответить
Однозначно поддерживаю
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25.06.2021 09:37 Ответить
Хто знає, які страшні борошна він зазнав у бульбо-КГБ. Особливо якщо загрожували катуванням/зґвалтуванням його дівчини.
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25.06.2021 09:57 Ответить
Нахрєн вони там потрібні?! "Гадя Сявченко №2", Та ще й подвійній кількості! Що з того, що Тіхановська на свободі? Білорусам від того легше стало? їх "псевдоопозиція" підгодована Луб"янкою і діє не на користь білорусів, а на користь Кремлю - щоб Луку лякать і він став поступливішим в питанні перетворення Білорусі у "федеральний округ"!
У білорусів своїх Тарасів Шевченків, Романів Шухевичів і Ярошів не було і не буде! Цей народ - "безхребетний"!!!
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25.06.2021 10:20 Ответить
Це не точно, але на Заході вони можуть дати цікаві свідчення. А санкцій багато не буває ))
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25.06.2021 10:30 Ответить
Що саме? Те що їм накажуть сказать "лубянские таварищи"? Ти ж розумна людина - повинен розуміть: "Кто девушк кормит тот ее и танцует!" "Некста" утримувалася за кацапські гроші! Давала їх людина зв"язана з російськими спецслужбами! От і ВСЕЁЁЁ!!!!
А санкції ніхто знімать не буде! Протасевич - лише привід Основна причина - узурпація влади Лукою!
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25.06.2021 10:36 Ответить
Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5362
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25.06.2021 09:37 Ответить
Может так?
Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 944
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25.06.2021 09:42 Ответить
Совсем другой подтекст... о судьбе оппозиции.

Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 74
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25.06.2021 09:46 Ответить
Нормально.
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25.06.2021 09:59 Ответить
лукашенко со своим калюнькой обделались
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25.06.2021 09:39 Ответить
Ха ха ха ,у Батьки очко то не железное....хахаха. Вот так бы Европа настойчиво действовала с Россией то наверное вопрос по Донбассу уже давно решился
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25.06.2021 09:40 Ответить
А що, є залізне спростування факту тортур?
Протасевич і досі у капкані - і буде говорити лише те, що накажуть говорити. Чи він зараз буде рубати правду, знаючи, що постраждає не тільки він, а ще й кохана? (тут вже важко геройствувати...)
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25.06.2021 10:05 Ответить
Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7827
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25.06.2021 09:53 Ответить
Uze pozno sankciji vedeni i nikto nebudet ix uberat.Teper izmenilis i trebovanija dlia rezima,nado vsex politzakliucionix otpustit i novyje vybori,togda sankciji snimut
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25.06.2021 10:06 Ответить
Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5087
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25.06.2021 10:10 Ответить
Ті герої, які не прогнулись перед Лукашенко пішли до тюрми, при цьому не втративши своїх поглядів. А це портасевич зі своєю дівулею - всрались, вилизали всю дупу і тому - їм домашній арешт. Це не людина-стр день, це - людина-пластелін.
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25.06.2021 10:50 Ответить
І заради цього треба було вчиняти акт повітряного піратства?
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25.06.2021 11:26 Ответить
 
 