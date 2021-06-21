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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Лукашенко использует Романа как трофей, - Тихановская о задержании Протасевича

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко использует Романа как трофей, - Тихановская о задержании Протасевича

Называющий себя "президентом Беларуси" Александр Лукашенко использует задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича как "трофей". Все свои заявления журналист делает под давлением.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение выразила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью TUT.BY.

Она отметила, что никак не оценивает содержание его интервью.

"Потому что все, и особенно белорусы, понимают, под каким давлением это все было, говорилось. И они используют сейчас Романа, мне кажется, как трофей, мол, вот, посмотрите, он мнение поменял... Роман говорит какие-то такие вещи, что у него все хорошо, что на него никто не давит, но мы-то все знаем, что там происходит на самом деле. Мы не должны даже обсуждать то, что он говорит", - сказала Тихановская.

Ранее Тихановская заявила, что Романа Протасевича вынудили к показаниям, которые он предоставил в "интервью" белорусскому телеканалу. К нему применяли пытки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протасевича наверняка пытали и били, - Тихановская

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Читайте: Минский суд в закрытом режиме отклонил жалобу девушки Протасевича Сапеги на ее задержание, - адвокат

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
Лучше расскажите за какие такие заслуги Тихановскую сняли с розыска в Раше? Мавр сделал свое дело?
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21.06.2021 12:38
+6
Я все більше і більше впевнююсь що Протасевич - це їх "Гадя Сявченко"
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21.06.2021 13:20
+5
А вы бульбанфюрера ромашками по лицу отшлепайте за это. И если в следующий раз будете протестовать, то приезжайте сразу в автозаках.
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21.06.2021 13:00
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Лучше расскажите за какие такие заслуги Тихановскую сняли с розыска в Раше? Мавр сделал свое дело?
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21.06.2021 12:38 Ответить
А ти думав?! Вона і їй подібні зробили усе щоб "негадавание народа" вийшло усе у "свисток" САме це РОсії і було потрібно - щоб Луку сильно налякать, але щоб він не здох від переляку і до влади не прийшов "Майдан"!
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21.06.2021 13:19 Ответить
Гы, а иы, ***** фуйловская, в каком качестве его использовала?
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21.06.2021 12:46 Ответить
это тебе вопрос был, бот жалкий с тупым ником, написавший первым: "Гы, а иы, ***** фу=ловская, в каком качестве его использовала?"
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21.06.2021 13:23 Ответить
Vsio verno govorit preziident naroda Belorus Tichanovska
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21.06.2021 12:48 Ответить
а точнее , президент Беларуси в изгнании , так её представляют в странах ЕС
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21.06.2021 14:35 Ответить
Ну в неї і пика...... блювати хочеться від одного лише вигляду...
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21.06.2021 12:56 Ответить
Лукашенко використовує Романа як трофей, - Тіхановська про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 712
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21.06.2021 12:57 Ответить
А вы бульбанфюрера ромашками по лицу отшлепайте за это. И если в следующий раз будете протестовать, то приезжайте сразу в автозаках.
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21.06.2021 13:00 Ответить
Сенцов та інші українські політв'язні чомусь своїх думок не дуже змінювали, мабуть расєяни більш демократичні за білорасєян...
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21.06.2021 13:03 Ответить
Я все більше і більше впевнююсь що Протасевич - це їх "Гадя Сявченко"
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21.06.2021 13:20 Ответить
Слил Протасевич все секреты (секретные) и тайны(тайные) змагаров.
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21.06.2021 14:23 Ответить
Лукашенко використовує Романа як трофей, - Тіхановська про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 304
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21.06.2021 14:26 Ответить
Вы правы. Обратите внимание, гадя с мертвечуковского канала просто не вылазит, умничает ,а как УКРАЇНСЬКОЮ рассуждает! Заслушаешься! И очень может быть, что и сей терпила её однокурсник школы фсб.
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21.06.2021 23:57 Ответить
Ні разу не бачив! Мене вона не цікавить від слова "взагалі" Ще коли вона в Росії скакала, "як мавпа у вольєрі", на судових засіданнях , я сказав що "від неї тхне гімном"! Дуже "награно" себе веде! Так воно і вийшло!
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22.06.2021 06:25 Ответить
Абсолютно согласен. Вечно новые футболки с Украинской тематикой, опухающая от "хронических голодовок" рожа, высеры в толпу на суде с темой "пішов він (путен) кобилі в тріщіну". Не верю ,как говаривал Станиславский. Но! Врага нужно знать в лицо, особенно не масковских вшей, а что страшнее , своих вонючих гнид.
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22.06.2021 23:42 Ответить
Тихановской надо учиться у Навального!
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21.06.2021 13:29 Ответить
Так вона у нього і вчиться! Учителі ж - ті самі! З Луб"янського "університету"!
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22.06.2021 06:27 Ответить
эта тихановская была призвана слить протесты беларуского народа и успешно свою миссию выполнила
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21.06.2021 13:41 Ответить
Лукашенко використовує Романа як трофей, - Тіхановська про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 4023
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21.06.2021 14:04 Ответить
Ну да... и что? Как вариант еще раз пройтись с шариками против дубинок...
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21.06.2021 16:07 Ответить
Тіхановська правильний борець
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21.06.2021 16:48 Ответить
Лукашенко на телько Романа использует как трофей, но и мужа Тихановской.
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21.06.2021 16:54 Ответить
Иудоохлократия использует Тихановскую как таран для захвата и грабежа Беларуси.
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21.06.2021 17:29 Ответить
Лучше сказать, как троянского коня.
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21.06.2021 17:32 Ответить
 
 