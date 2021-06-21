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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Лукашенко використовує Романа як трофей, - Тіхановська про затримання Протасевича

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Олександр Лукашенко, який називає себе "президентом Білорусі", використовує затриманого опозиційного журналіста Романа Протасевича як "трофей". Усі свої заяви журналіст робить під тиском.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловила лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська в інтерв'ю TUT.BY.

Вона зазначила, що ніяк не оцінює зміст його інтерв'ю.

"Тому що всі, і особливо білоруси, розуміють, під яким тиском це все було, говорилося. І вони використовують зараз Романа, мені здається, як трофей, мовляв, ось, подивіться, він думку змінив... Роман каже якісь такі речі, що в нього все добре, що на нього ніхто не тисне, але ми ж усі знаємо, що там відбувається насправді. Ми не маємо навіть обговорювати те, що він каже", - сказала Тіхановська.

Раніше Тіхановська заявила, що Романа Протасевича примусили до показань, які він надав в "інтерв'ю" білоруському телеканалу. Щодо нього застосовували тортури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протасевича напевно катували і били, - Тіхановська

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Лучше расскажите за какие такие заслуги Тихановскую сняли с розыска в Раше? Мавр сделал свое дело?
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21.06.2021 12:38
+6
Я все більше і більше впевнююсь що Протасевич - це їх "Гадя Сявченко"
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21.06.2021 13:20
+5
А вы бульбанфюрера ромашками по лицу отшлепайте за это. И если в следующий раз будете протестовать, то приезжайте сразу в автозаках.
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21.06.2021 13:00
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Лучше расскажите за какие такие заслуги Тихановскую сняли с розыска в Раше? Мавр сделал свое дело?
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21.06.2021 12:38 Відповісти
А ти думав?! Вона і їй подібні зробили усе щоб "негадавание народа" вийшло усе у "свисток" САме це РОсії і було потрібно - щоб Луку сильно налякать, але щоб він не здох від переляку і до влади не прийшов "Майдан"!
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21.06.2021 13:19 Відповісти
Гы, а иы, ***** фуйловская, в каком качестве его использовала?
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21.06.2021 12:46 Відповісти
это тебе вопрос был, бот жалкий с тупым ником, написавший первым: "Гы, а иы, ***** фу=ловская, в каком качестве его использовала?"
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21.06.2021 13:23 Відповісти
Vsio verno govorit preziident naroda Belorus Tichanovska
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21.06.2021 12:48 Відповісти
а точнее , президент Беларуси в изгнании , так её представляют в странах ЕС
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21.06.2021 14:35 Відповісти
Ну в неї і пика...... блювати хочеться від одного лише вигляду...
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21.06.2021 12:56 Відповісти
Лукашенко використовує Романа як трофей, - Тіхановська про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 712
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21.06.2021 12:57 Відповісти
А вы бульбанфюрера ромашками по лицу отшлепайте за это. И если в следующий раз будете протестовать, то приезжайте сразу в автозаках.
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21.06.2021 13:00 Відповісти
Сенцов та інші українські політв'язні чомусь своїх думок не дуже змінювали, мабуть расєяни більш демократичні за білорасєян...
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21.06.2021 13:03 Відповісти
Я все більше і більше впевнююсь що Протасевич - це їх "Гадя Сявченко"
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21.06.2021 13:20 Відповісти
Слил Протасевич все секреты (секретные) и тайны(тайные) змагаров.
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21.06.2021 14:23 Відповісти
Лукашенко використовує Романа як трофей, - Тіхановська про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 304
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21.06.2021 14:26 Відповісти
Вы правы. Обратите внимание, гадя с мертвечуковского канала просто не вылазит, умничает ,а как УКРАЇНСЬКОЮ рассуждает! Заслушаешься! И очень может быть, что и сей терпила её однокурсник школы фсб.
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21.06.2021 23:57 Відповісти
Ні разу не бачив! Мене вона не цікавить від слова "взагалі" Ще коли вона в Росії скакала, "як мавпа у вольєрі", на судових засіданнях , я сказав що "від неї тхне гімном"! Дуже "награно" себе веде! Так воно і вийшло!
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22.06.2021 06:25 Відповісти
Абсолютно согласен. Вечно новые футболки с Украинской тематикой, опухающая от "хронических голодовок" рожа, высеры в толпу на суде с темой "пішов він (путен) кобилі в тріщіну". Не верю ,как говаривал Станиславский. Но! Врага нужно знать в лицо, особенно не масковских вшей, а что страшнее , своих вонючих гнид.
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22.06.2021 23:42 Відповісти
Тихановской надо учиться у Навального!
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21.06.2021 13:29 Відповісти
Так вона у нього і вчиться! Учителі ж - ті самі! З Луб"янського "університету"!
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22.06.2021 06:27 Відповісти
эта тихановская была призвана слить протесты беларуского народа и успешно свою миссию выполнила
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21.06.2021 13:41 Відповісти
Лукашенко використовує Романа як трофей, - Тіхановська про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 4023
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21.06.2021 14:04 Відповісти
Ну да... и что? Как вариант еще раз пройтись с шариками против дубинок...
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21.06.2021 16:07 Відповісти
Тіхановська правильний борець
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21.06.2021 16:48 Відповісти
Лукашенко на телько Романа использует как трофей, но и мужа Тихановской.
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21.06.2021 16:54 Відповісти
Иудоохлократия использует Тихановскую как таран для захвата и грабежа Беларуси.
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21.06.2021 17:29 Відповісти
Лучше сказать, как троянского коня.
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21.06.2021 17:32 Відповісти
 
 