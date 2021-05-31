Протасевича напевно катували і били, - Тіхановська
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Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що затриманий журналіст Роман Протасевич напевно зазнавав побиття і тортур у в'язниці.
Про це вона сказала під час пресконференції в Таллінні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Адвокат, який відвідав Протасевича і його подругу Софію Сапегу, сказав, що з ним усе в порядку, "але це сумнівно, тому що напевно його катували, напевно побили", - заявила Тіхановська.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
Будь ласка, зачекайте...
- На кого работаешь?
А у відповідь:
- На ФСБ...
І тут КГБісти зрозуміли, що "промахнулись"...
"Что за вина, что за яства!
Захватить бы всё с собой
Жаль казнят меня не часто
Кормят просто на убой!"