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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5965) побиття (844) катування (520) Тіхановська (389) Протасевич Роман (296)

Протасевича напевно катували і били, - Тіхановська

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Протасевича напевно катували і били, - Тіхановська

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що затриманий журналіст Роман Протасевич напевно зазнавав побиття і тортур у в'язниці.

Про це вона сказала під час пресконференції в Таллінні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Адвокат, який відвідав Протасевича і його подругу Софію Сапегу, сказав, що з ним усе в порядку, "але це сумнівно, тому що напевно його катували, напевно побили", - заявила Тіхановська.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю
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Топ коментарі
+7
Це тому що квітів мало дарували. Треба було більші букети нести...
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31.05.2021 17:46
+5
за такой плюшевой опозицией диктаторам в очередь нужно ставать....
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31.05.2021 17:52
+3
Свободу не дают, ее берут, проливая кровь.
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31.05.2021 17:52
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Головне питання на допитах:
- На кого работаешь?
А у відповідь:
- На ФСБ...
І тут КГБісти зрозуміли, що "промахнулись"...
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31.05.2021 17:45 Відповісти
Она не эстонка случаем?
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31.05.2021 17:46 Відповісти
Це тому що квітів мало дарували. Треба було більші букети нести...
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31.05.2021 17:46 Відповісти
А у самой то мужинек в оккупированном крыму был. Нелегально. Но всем всеравно за это. И с ней еще о чем-то разговаривают
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31.05.2021 17:46 Відповісти
Схоже на те, що Тихоновська - засл(р)аний козачок.
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31.05.2021 22:26 Відповісти
Нет, там с ним обходились как в песне из фильма "Дон Сезар де Базан"
"Что за вина, что за яства!
Захватить бы всё с собой
Жаль казнят меня не часто
Кормят просто на убой!"
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31.05.2021 17:52 Відповісти
Свободу не дают, ее берут, проливая кровь.
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31.05.2021 17:52 Відповісти
за такой плюшевой опозицией диктаторам в очередь нужно ставать....
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31.05.2021 17:52 Відповісти
" на его месте должна была быть я" (С)
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31.05.2021 17:59 Відповісти
Господа! неужели вы нас будете бить:...Да ещё как!!!
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31.05.2021 17:59 Відповісти
Протасвича пытали и били... но на его месте должна была быть ты... неувязочка получилась в бульбоупыря, перепутали рейсы...
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31.05.2021 18:00 Відповісти
--ЕГО ПЫТАЛИ!!! КАК ЖЕ Я НЕ ДОГАДАЛАСЬ??? (С)
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31.05.2021 18:04 Відповісти
Протасевича наверняка пытали и били, - Тихановская - Цензор.НЕТ 3348
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31.05.2021 18:06 Відповісти
Протасевича наверняка пытали и били, - Тихановская - Цензор.НЕТ 1482
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31.05.2021 18:24 Відповісти
Нифига себе! Вот это белорусам повезло, что у них такая проницательная глава оппозиции! Глаз - рентген. Шерлокхолмс нервно курит трубку в углу..
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31.05.2021 18:13 Відповісти
Та яке там "наверняка", тут все "налицо".
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31.05.2021 18:16 Відповісти
...а шо ему - кофе , ванну , бабу с шампусиком!!!?)))...рехволюционер должон стойко переносить тяготы или сдать своих спонсоров - такова судьба !!! ....или умереть хероем , наложив на себя руки , написав на стене кровью - " я умираю , но не сдаюсь!!!"
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31.05.2021 19:04 Відповісти
побажайте це своєму фюреру
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31.05.2021 19:08 Відповісти
Сказка о луке-баране!
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31.05.2021 20:29 Відповісти
"Протасевича напевно катували і били" та ні квітами задарили, як ви омонівців на демонстраціях непокори.))) Протасевича напевно катували і били, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9273
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31.05.2021 22:01 Відповісти
 
 