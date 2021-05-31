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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7521) избиение (9709) пытки (758) Тихановская (390) Протасевич Роман (309)

Протасевича наверняка пытали и били, - Тихановская

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Протасевича наверняка пытали и били, - Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что задержанный журналист Роман Протасевич наверняка подвергался избиениям и пыткам в тюрьме.

Об этом она сказала во время пресс-конференции в Таллине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Адвокат, который посетил Протасевича и его подругу Софию Сапегу, сказал, что с ним все в порядке, "но это сомнительно, потому что наверняка его пытали, наверняка избили", - заявила Тихановская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протасевича перевели в СИЗО КГБ, - отец

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Топ комментарии
+7
Це тому що квітів мало дарували. Треба було більші букети нести...
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31.05.2021 17:46
+5
за такой плюшевой опозицией диктаторам в очередь нужно ставать....
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31.05.2021 17:52
+3
Свободу не дают, ее берут, проливая кровь.
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31.05.2021 17:52
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Головне питання на допитах:
- На кого работаешь?
А у відповідь:
- На ФСБ...
І тут КГБісти зрозуміли, що "промахнулись"...
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31.05.2021 17:45 Ответить
Она не эстонка случаем?
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31.05.2021 17:46 Ответить
Це тому що квітів мало дарували. Треба було більші букети нести...
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31.05.2021 17:46 Ответить
А у самой то мужинек в оккупированном крыму был. Нелегально. Но всем всеравно за это. И с ней еще о чем-то разговаривают
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31.05.2021 17:46 Ответить
Схоже на те, що Тихоновська - засл(р)аний козачок.
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31.05.2021 22:26 Ответить
Нет, там с ним обходились как в песне из фильма "Дон Сезар де Базан"
"Что за вина, что за яства!
Захватить бы всё с собой
Жаль казнят меня не часто
Кормят просто на убой!"
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31.05.2021 17:52 Ответить
Свободу не дают, ее берут, проливая кровь.
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31.05.2021 17:52 Ответить
за такой плюшевой опозицией диктаторам в очередь нужно ставать....
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31.05.2021 17:52 Ответить
" на его месте должна была быть я" (С)
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31.05.2021 17:59 Ответить
Господа! неужели вы нас будете бить:...Да ещё как!!!
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31.05.2021 17:59 Ответить
Протасвича пытали и били... но на его месте должна была быть ты... неувязочка получилась в бульбоупыря, перепутали рейсы...
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31.05.2021 18:00 Ответить
--ЕГО ПЫТАЛИ!!! КАК ЖЕ Я НЕ ДОГАДАЛАСЬ??? (С)
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31.05.2021 18:04 Ответить
Протасевича наверняка пытали и били, - Тихановская - Цензор.НЕТ 3348
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31.05.2021 18:06 Ответить
Протасевича наверняка пытали и били, - Тихановская - Цензор.НЕТ 1482
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31.05.2021 18:24 Ответить
Нифига себе! Вот это белорусам повезло, что у них такая проницательная глава оппозиции! Глаз - рентген. Шерлокхолмс нервно курит трубку в углу..
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31.05.2021 18:13 Ответить
Та яке там "наверняка", тут все "налицо".
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31.05.2021 18:16 Ответить
...а шо ему - кофе , ванну , бабу с шампусиком!!!?)))...рехволюционер должон стойко переносить тяготы или сдать своих спонсоров - такова судьба !!! ....или умереть хероем , наложив на себя руки , написав на стене кровью - " я умираю , но не сдаюсь!!!"
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31.05.2021 19:04 Ответить
побажайте це своєму фюреру
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31.05.2021 19:08 Ответить
Сказка о луке-баране!
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31.05.2021 20:29 Ответить
"Протасевича напевно катували і били" та ні квітами задарили, як ви омонівців на демонстраціях непокори.))) Протасевича напевно катували і били, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9273
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31.05.2021 22:01 Ответить
 
 