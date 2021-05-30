Протасевича перевели в СИЗО КГБ, - отец

Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где находится и его девушка София Сапега, задержанная вместе с ним в аэропорту Минска

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Би-би-си заявил его отец Дмитрий Протасевич.

По его словам, у сестры экс-главреда оппозиционного телеграм-канала Nexta впервые там приняли посылку, но изъяли из нее книгу. Родители Романа уверены, что их сына били после задержания.

Дмитрий Протасевич сомневается в том, что его сын "бодр и весел", как Роман сказал своему адвокату на первой встрече в четверг.

"Может быть, адвокаты и говорят правду (по поводу бодрости Романа и Софии. - Ред.), но вполне возможно, это все сделано для того, чтобы не показать истинное положение дел. Они могут на людях говорить, что они бодрые, веселые и так далее. Скорее всего, их заставили. Они сидят там, где радости и веселью нет места. Это можно сыграть. У нас серьезно зажали адвокатов, им дали подписку (о неразглашении. - Ред.) - нельзя говорить, по какой статье обвиняется. Такой правовой нонсенс. И адвокат нам много не говорит", - сказал изданию Дмитрий Протасевич.

Родители Романа уверены, что их сына били после задержания. "У нас есть глубокие опасения за состояние здоровья Романа после видео, которое появилось. Зная его и зная те методы, которые применяются в СИЗО КГБ, нам не сложно предположить, что его состояние требует контроля со стороны властей", - говорит его отец.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.