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Протасевича перевели в СИЗО КГБ, - отец

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Протасевича перевели в СИЗО КГБ, - отец

Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где находится и его девушка София Сапега, задержанная вместе с ним в аэропорту Минска

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Би-би-си заявил его отец Дмитрий Протасевич.

По его словам, у сестры экс-главреда оппозиционного телеграм-канала Nexta впервые там приняли посылку, но изъяли из нее книгу. Родители Романа уверены, что их сына били после задержания.

Дмитрий Протасевич сомневается в том, что его сын "бодр и весел", как Роман сказал своему адвокату на первой встрече в четверг.

"Может быть, адвокаты и говорят правду (по поводу бодрости Романа и Софии. - Ред.), но вполне возможно, это все сделано для того, чтобы не показать истинное положение дел. Они могут на людях говорить, что они бодрые, веселые и так далее. Скорее всего, их заставили. Они сидят там, где радости и веселью нет места. Это можно сыграть. У нас серьезно зажали адвокатов, им дали подписку (о неразглашении. - Ред.) - нельзя говорить, по какой статье обвиняется. Такой правовой нонсенс. И адвокат нам много не говорит", - сказал изданию Дмитрий Протасевич.

Родители Романа уверены, что их сына били после задержания. "У нас есть глубокие опасения за состояние здоровья Романа после видео, которое появилось. Зная его и зная те методы, которые применяются в СИЗО КГБ, нам не сложно предположить, что его состояние требует контроля со стороны властей", - говорит его отец.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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адвоката п.і.б. не мертвєчук часом?
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30.05.2021 10:15 Ответить
сын внебрачный. от маши захеровой
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30.05.2021 10:18 Ответить
Разве это новость? Новость будет, когда Зеленского перевезут в СИЗО.
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30.05.2021 10:16 Ответить
Украине ведущую 7 лет войну с оккупантом Московией, сейчас нельзя отсиживаться тихо не помогая национально освободительному движению Беларуси, потому что Московии легче по одному будет загнать свои колонии в прежнее московское стойло. Протасевича перевели в СИЗО КГБ, - отец - Цензор.НЕТ 769
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30.05.2021 10:24 Ответить
Кто бы мог подумать 25 лет назад, что неграмотное колхозное недоразумение превратит страну в концлагерь, станет картофельным дуче с маниакально депрессивным психозом и сможет держать в страхе людей живущих в стране.
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30.05.2021 10:27 Ответить
через 25 лет так скажут и о Зеленском.
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30.05.2021 19:30 Ответить
Если адвокаты на подписке о неразглашении, то в этом ничего сверхнеобычного нет. Это вполне законная мера по делам, связанным с гос.тайной. Странно, что родоки не в курсе.
Но это означает, что статью Протасевичу шьют типа гос.измены.
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30.05.2021 10:30 Ответить
Ну нема ума считай калека ,это надо было додуматься летать через страну где тебя ищут как террориста ...ну теперь будет время сделать выводы ...
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30.05.2021 10:32 Ответить
Тараканище.Сказка К. Чуковского.

Вот и стал
Таракан победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому
(Чтоб ему провалиться, проклятому!).
А он между ними похаживает,
Золочёное брюхо поглаживает:
«Принесите-ка мне, звери, ваших детушек,
Я сегодня их за ужином скушаю!»
Бедные, бедные звери!
Воют, рыдают, ревут!
В каждой берлоге
И в каждой пещере
Злого обжору клянут.
Да и какая же мать
Согласится отдать
Своего дорогого ребёнка -
Медвежонка, волчонка, слонёнка,-
Чтобы несытое чучело
Бедную крошку замучило!
Плачут они, убиваются,
С малышами навеки прощаются.....
Но однажды поутру
Прискакала кенгуру,
Увидала усача,
Закричала сгоряча:
«Разве это великан?
(Ха-ха ха!) Это просто таракан)
(Ха-ха-ха!) Таракан, таракан, таракашечка,
Жидконогая козявочка - букашечка.
И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы - зубастые,
Вы - клыкастые,
А малявочке поклонилися,
А козявочке покорилися!»
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30.05.2021 11:26 Ответить
Ну шо кухонные критики совка и после, бачите, как маньячела, вами выращеное, свой мирок защищает, сидите крысы тихонько, скоро будете кульки стирать и пальцем подтираться.
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30.05.2021 12:17 Ответить
 
 