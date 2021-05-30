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Новини Політика України Затримання Протасевича
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Протасевича перевели в СІЗО КДБ, - батько

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Протасевича перевели в СІЗО КДБ, - батько

Романа Протасевича перевели в СІЗО КДБ, де перебуває і його дівчина Софія Сапега, затримана разом з ним в аеропорту Мінська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бі-бі-сі заявив його батько Дмитро Протасевич.

За його словами, у сестри ексголовного редактора опозиційного телеграм-каналу Nexta вперше там прийняли посилку, але вилучили з неї книгу. Батьки Романа впевнені, що їхнього сина били після затримання.

Дмитро Протасевич сумнівається в тому, що його син "бадьорий і веселий", як Роман сказав своєму адвокатові на першій зустрічі в четвер.

"Може бути, адвокати і говорять правду (з приводу бадьорості Романа і Софії. - Ред.), але цілком можливо, це все зроблено для того, щоб не показати справжній стан справ. Вони можуть на людях говорити, що вони бадьорі, веселі тощо. Найімовірніше, їх змусили. Вони сидять там, де радості і веселощам немає місця. Це можна зіграти. У нас серйозно затиснули адвокатів, їм дали підписку (про нерозголошення. - Ред.) - не можна говорити, за якою статтею звинувачується. Такий правовий нонсенс. І адвокат нам багато не говорить", - сказав виданню Дмитро Протасевич.

Батьки Романа впевнені, що їхнього сина били після затримання. "У нас є глибокі побоювання за стан здоров'я Романа після відео, яке з'явилося. Знаючи його і знаючи ті методи, які застосовуються в СІЗО КДБ, нам не складно припустити, що його стан вимагає контролю з боку влади", - говорить його батько.

Також читайте: Два десятки країн, зокрема Україна, закликали звільнити Протасевича та інших білоруських журналістів, - Держдеп США

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.
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адвоката п.і.б. не мертвєчук часом?
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30.05.2021 10:15 Відповісти
сын внебрачный. от маши захеровой
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30.05.2021 10:18 Відповісти
Разве это новость? Новость будет, когда Зеленского перевезут в СИЗО.
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30.05.2021 10:16 Відповісти
Украине ведущую 7 лет войну с оккупантом Московией, сейчас нельзя отсиживаться тихо не помогая национально освободительному движению Беларуси, потому что Московии легче по одному будет загнать свои колонии в прежнее московское стойло. Протасевича перевели в СИЗО КГБ, - отец - Цензор.НЕТ 769
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30.05.2021 10:24 Відповісти
Кто бы мог подумать 25 лет назад, что неграмотное колхозное недоразумение превратит страну в концлагерь, станет картофельным дуче с маниакально депрессивным психозом и сможет держать в страхе людей живущих в стране.
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30.05.2021 10:27 Відповісти
через 25 лет так скажут и о Зеленском.
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30.05.2021 19:30 Відповісти
Если адвокаты на подписке о неразглашении, то в этом ничего сверхнеобычного нет. Это вполне законная мера по делам, связанным с гос.тайной. Странно, что родоки не в курсе.
Но это означает, что статью Протасевичу шьют типа гос.измены.
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30.05.2021 10:30 Відповісти
Ну нема ума считай калека ,это надо было додуматься летать через страну где тебя ищут как террориста ...ну теперь будет время сделать выводы ...
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30.05.2021 10:32 Відповісти
Тараканище.Сказка К. Чуковского.

Вот и стал
Таракан победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому
(Чтоб ему провалиться, проклятому!).
А он между ними похаживает,
Золочёное брюхо поглаживает:
«Принесите-ка мне, звери, ваших детушек,
Я сегодня их за ужином скушаю!»
Бедные, бедные звери!
Воют, рыдают, ревут!
В каждой берлоге
И в каждой пещере
Злого обжору клянут.
Да и какая же мать
Согласится отдать
Своего дорогого ребёнка -
Медвежонка, волчонка, слонёнка,-
Чтобы несытое чучело
Бедную крошку замучило!
Плачут они, убиваются,
С малышами навеки прощаются.....
Но однажды поутру
Прискакала кенгуру,
Увидала усача,
Закричала сгоряча:
«Разве это великан?
(Ха-ха ха!) Это просто таракан)
(Ха-ха-ха!) Таракан, таракан, таракашечка,
Жидконогая козявочка - букашечка.
И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы - зубастые,
Вы - клыкастые,
А малявочке поклонилися,
А козявочке покорилися!»
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30.05.2021 11:26 Відповісти
Ну шо кухонные критики совка и после, бачите, как маньячела, вами выращеное, свой мирок защищает, сидите крысы тихонько, скоро будете кульки стирать и пальцем подтираться.
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30.05.2021 12:17 Відповісти
 
 