Протасевича перевели в СІЗО КДБ, - батько

Романа Протасевича перевели в СІЗО КДБ, де перебуває і його дівчина Софія Сапега, затримана разом з ним в аеропорту Мінська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бі-бі-сі заявив його батько Дмитро Протасевич.

За його словами, у сестри ексголовного редактора опозиційного телеграм-каналу Nexta вперше там прийняли посилку, але вилучили з неї книгу. Батьки Романа впевнені, що їхнього сина били після затримання.

Дмитро Протасевич сумнівається в тому, що його син "бадьорий і веселий", як Роман сказав своєму адвокатові на першій зустрічі в четвер.

"Може бути, адвокати і говорять правду (з приводу бадьорості Романа і Софії. - Ред.), але цілком можливо, це все зроблено для того, щоб не показати справжній стан справ. Вони можуть на людях говорити, що вони бадьорі, веселі тощо. Найімовірніше, їх змусили. Вони сидять там, де радості і веселощам немає місця. Це можна зіграти. У нас серйозно затиснули адвокатів, їм дали підписку (про нерозголошення. - Ред.) - не можна говорити, за якою статтею звинувачується. Такий правовий нонсенс. І адвокат нам багато не говорить", - сказав виданню Дмитро Протасевич.

Батьки Романа впевнені, що їхнього сина били після затримання. "У нас є глибокі побоювання за стан здоров'я Романа після відео, яке з'явилося. Знаючи його і знаючи ті методи, які застосовуються в СІЗО КДБ, нам не складно припустити, що його стан вимагає контролю з боку влади", - говорить його батько.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.