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Новини Затримання Протасевича
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Білорусь (7833) домашній арешт (190) Протасевич Роман (297) Сапега (32)

Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт, - ЗМІ

Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт, - ЗМІ

Росіянку Софію Сапегу і білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, затриманих у Мінську в травні після посадки літака Ryanair, перевели під домашній арешт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це російській службі BBC News заявили родичі Сапеги і Протасевича.

Зараз Софія живе одна в орендованій квартирі в Мінську, розповіли її батьки.

"Ми в шоці", - сказав вітчим Софії Сергій Дудич. Для батьків Софії це стало несподіванкою.

Чи зняті з Софії звинувачення, Дудич сказати не може, "щоб не нашкодити дочці", але сім'я сподівається на це.

Також читайте: Канада посилила санкції проти Білорусі через затримання Протасевича, - глава МЗС Гарно

Роман Протасевич також був переведений під домашній арешт, розповів виданню його батько Дмитро.

"Мені складно коментувати дії влади, які у них цілі, - сказав Дмитро Протасевич. - Може, він втягнутий в якусь політичну гру".

Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

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Топ коментарі
+7
Західним спецслужбам зараз було б дуже в тему провернути евакуацію Романа та Софійки з країни. Причому зробити це з особливим цинізмом - як відповідь на "операцію" з літаком )))
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25.06.2021 09:34
+6
Больно прищемили "стальные" фаберже колхознику... Фраер сдал назад)
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25.06.2021 09:24
+5
Вот что санкции животворящие делают
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25.06.2021 09:35
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Больно прищемили "стальные" фаберже колхознику... Фраер сдал назад)
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25.06.2021 09:24 Відповісти
Да нет, "фраер" как раз разрушил всё по своему. Протасевич теперь будет служить ему как верный пёс.
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25.06.2021 09:27 Відповісти
Фраер таки сдал назад, - в глупой надежде сбить секторальные санкции по Белкалию и нефтянке. А Протасевич, - Да, уже все...
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25.06.2021 09:32 Відповісти
Вот что санкции животворящие делают
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25.06.2021 09:35 Відповісти
Протасевич выполняет команды бандитов,
но бандиты сами обосрались ....
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25.06.2021 09:37 Відповісти
да, но что он расскажет, когда его освободят,
ябацько получит новых оплеух
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25.06.2021 09:36 Відповісти
Ну конечно, во влажных фсбешных мечтах, так сотрудничает, что Европа кислород бульбофюреру перекрыла
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25.06.2021 09:37 Відповісти
Начнем с того, что Лука Мудищев, - глупый совок (такой же как путин и Зеленский). Колхан не понял за что ввели санкции, точнее он думает, что за Протасевича, а не за воздушное пиратство. И в его шизофренической картине мира достаточно выпустить блогера (который уже и так подцепил стокгольмский синдром) и все наладиться, - санкции снимут и все вернется как было... Колхан ничего не понял. Фраер сдал назад, но это уже не имеет никакого значения.
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25.06.2021 09:39 Відповісти
В курсі, що підсудний може у суді відмовитися від своїх свідчень і зізнань, заявивши, що дав їх під тиском?
Протасевич зараз у такій ситуації, коли треба банально рятувати життя. Причому не лише своє: коли твоя дівчина теж заручниця, якось не до геройства, трясця...
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25.06.2021 10:10 Відповісти
а може фраер все из них вьіжал, что мог и тепер они ему не нужньі.
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25.06.2021 10:47 Відповісти
Например? Что он мог "выжать" из блоггера и его девушки?!

Киношку для внутреннего потребления?!
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25.06.2021 11:02 Відповісти
саме так! шоу знято, клоуни відпущені. глядачі з повними штанами і закритими ротами.
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25.06.2021 12:44 Відповісти
Єдине, що євро-спільнота своїми глибокими занепокоєннями робить, так то, що у нього життя не заберуть.
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25.06.2021 13:06 Відповісти
У них отрубили руки и ноги, а говорят, что домашний арест!
Изверги!
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25.06.2021 09:26 Відповісти
Гарний хлопчик… скільки разів ми ще здивуємось )
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25.06.2021 09:31 Відповісти
Західним спецслужбам зараз було б дуже в тему провернути евакуацію Романа та Софійки з країни. Причому зробити це з особливим цинізмом - як відповідь на "операцію" з літаком )))
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25.06.2021 09:34 Відповісти
Однозначно поддерживаю
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25.06.2021 09:37 Відповісти
Хто знає, які страшні борошна він зазнав у бульбо-КГБ. Особливо якщо загрожували катуванням/зґвалтуванням його дівчини.
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25.06.2021 09:57 Відповісти
Нахрєн вони там потрібні?! "Гадя Сявченко №2", Та ще й подвійній кількості! Що з того, що Тіхановська на свободі? Білорусам від того легше стало? їх "псевдоопозиція" підгодована Луб"янкою і діє не на користь білорусів, а на користь Кремлю - щоб Луку лякать і він став поступливішим в питанні перетворення Білорусі у "федеральний округ"!
У білорусів своїх Тарасів Шевченків, Романів Шухевичів і Ярошів не було і не буде! Цей народ - "безхребетний"!!!
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25.06.2021 10:20 Відповісти
Це не точно, але на Заході вони можуть дати цікаві свідчення. А санкцій багато не буває ))
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25.06.2021 10:30 Відповісти
Що саме? Те що їм накажуть сказать "лубянские таварищи"? Ти ж розумна людина - повинен розуміть: "Кто девушк кормит тот ее и танцует!" "Некста" утримувалася за кацапські гроші! Давала їх людина зв"язана з російськими спецслужбами! От і ВСЕЁЁЁ!!!!
А санкції ніхто знімать не буде! Протасевич - лише привід Основна причина - узурпація влади Лукою!
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25.06.2021 10:36 Відповісти
Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5362
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25.06.2021 09:37 Відповісти
Может так?
Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 944
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25.06.2021 09:42 Відповісти
Совсем другой подтекст... о судьбе оппозиции.

Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 74
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25.06.2021 09:46 Відповісти
Нормально.
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25.06.2021 09:59 Відповісти
лукашенко со своим калюнькой обделались
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25.06.2021 09:39 Відповісти
Ха ха ха ,у Батьки очко то не железное....хахаха. Вот так бы Европа настойчиво действовала с Россией то наверное вопрос по Донбассу уже давно решился
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25.06.2021 09:40 Відповісти
А що, є залізне спростування факту тортур?
Протасевич і досі у капкані - і буде говорити лише те, що накажуть говорити. Чи він зараз буде рубати правду, знаючи, що постраждає не тільки він, а ще й кохана? (тут вже важко геройствувати...)
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25.06.2021 10:05 Відповісти
Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7827
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25.06.2021 09:53 Відповісти
Uze pozno sankciji vedeni i nikto nebudet ix uberat.Teper izmenilis i trebovanija dlia rezima,nado vsex politzakliucionix otpustit i novyje vybori,togda sankciji snimut
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25.06.2021 10:06 Відповісти
Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5087
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25.06.2021 10:10 Відповісти
Ті герої, які не прогнулись перед Лукашенко пішли до тюрми, при цьому не втративши своїх поглядів. А це портасевич зі своєю дівулею - всрались, вилизали всю дупу і тому - їм домашній арешт. Це не людина-стр день, це - людина-пластелін.
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25.06.2021 10:50 Відповісти
І заради цього треба було вчиняти акт повітряного піратства?
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25.06.2021 11:26 Відповісти
 
 