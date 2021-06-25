Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт, - ЗМІ

Росіянку Софію Сапегу і білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, затриманих у Мінську в травні після посадки літака Ryanair, перевели під домашній арешт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це російській службі BBC News заявили родичі Сапеги і Протасевича.

Зараз Софія живе одна в орендованій квартирі в Мінську, розповіли її батьки.

"Ми в шоці", - сказав вітчим Софії Сергій Дудич. Для батьків Софії це стало несподіванкою.

Чи зняті з Софії звинувачення, Дудич сказати не може, "щоб не нашкодити дочці", але сім'я сподівається на це.

Також читайте: Канада посилила санкції проти Білорусі через затримання Протасевича, - глава МЗС Гарно

Роман Протасевич також був переведений під домашній арешт, розповів виданню його батько Дмитро.

"Мені складно коментувати дії влади, які у них цілі, - сказав Дмитро Протасевич. - Може, він втягнутий в якусь політичну гру".

Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.