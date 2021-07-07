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Понад 100 тис. грн зібрали за три дні на Фестивалі нескореної Nації Холодний Яр 2021. Гроші підуть на форму для бійців, - командир роти ДУК "Правий сектор" Коцюбайло

Понад 100 тис. грн зібрали за три дні на Фестивалі нескореної Nації Холодний Яр 2021. Гроші підуть на форму для бійців, - командир роти ДУК

За три дні на "Фестивалі нескореної Nації Холодний Яр 2021" зібрали 106 465 гривень і 50 доларів, які будуть спрямовані на оновлення військової форми для бійців Першої окремої штурмової роти ДУК ПС.

Про це на своїй сторінці в фейсбук заявив командир роти ДУК "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую, друзі!!! За три дні було зібрано 106 465 гривень та 50 доларів на Фестиваль нескореної Nації Холодний Яр 2021 На 8 році війни це доводить те, що на мирній землі українці пам’ятають, що йде війна з росією. Та підтримують і цінують добровольців на сході. Ці гроші підуть на оновлення військової форми для бійців Першої окремої штурмової роти ДУК ПС", - пише він.

Коцюбайло також подякував усім, хто долучився до цієї акції, та її організаторам.

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фестиваль (135) Правий сектор (332) Коцюбайло Дмитро (62)


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Крутячий фест. Організація блискуча, виконавці смалили від душі. Такої концентрації ультрапатріотичної публіки навіть не знаю де ще знайти, хіба що не Козакфесіт, але його то вже історія. І не бухали! Навіть не знаю де б я ще провів всі вихідні без бухла і так шоб весело.
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07.07.2021 14:32 Відповісти
Нажаль в цьому році не потрапив туди, зазвичай моя відпустка співпадає...
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07.07.2021 17:26 Відповісти
 
 