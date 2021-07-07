Україна відкрита для білоруських айтішників, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пообіцяв підтримку білоруським айтішникам, які вирішили переїхати в Україну.

Про це він сказав під час спільної з президентом Литви пресконференції у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми завжди підтримуємо наших білоруських друзів... Наше міністерство диджиталізації займається інфраструктурою. Ми запрошуємо ключові компанії. До нас зверталися білоруські хлопці-айтішники, вони до нас приїхали. У нас в інтернеті ні на кому корони немає, і наш міністр (цифрової трансформації України, віцепрем'єр-міністр - ред.) Михайло Федоров сам особисто цим займається, зв'язується з компаніями", - зазначив глава держави.

При цьому він наголосив, що в Україні "в першу чергу за те, щоб у Білорусі все було добре". "Ми раді їх (білорусів, білоруських айтішників, - ред.) бачити. Але хочемо, щоб вони піднімали свою країну. Але якщо така ситуація і люди хочуть приїхати, ми відкриті для всіх", - наголосив Зеленський.

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Нагадуємо, в жовтні 2020 року президент Зеленський підписав Указ "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Республіки Білорусь". Документ покликаний сприяти розвитку інвестиційного потенціалу України та залученню висококваліфікованих ІТ-фахівців та інноваторів. В кінці грудня 2020 року Кабінет Міністрів спростив оформлення ВНЖ в Україні, скоротивши термін його отримання.