Україна відкрита для білоруських айтішників, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський пообіцяв підтримку білоруським айтішникам, які вирішили переїхати в Україну.
Про це він сказав під час спільної з президентом Литви пресконференції у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми завжди підтримуємо наших білоруських друзів... Наше міністерство диджиталізації займається інфраструктурою. Ми запрошуємо ключові компанії. До нас зверталися білоруські хлопці-айтішники, вони до нас приїхали. У нас в інтернеті ні на кому корони немає, і наш міністр (цифрової трансформації України, віцепрем'єр-міністр - ред.) Михайло Федоров сам особисто цим займається, зв'язується з компаніями", - зазначив глава держави.
При цьому він наголосив, що в Україні "в першу чергу за те, щоб у Білорусі все було добре". "Ми раді їх (білорусів, білоруських айтішників, - ред.) бачити. Але хочемо, щоб вони піднімали свою країну. Але якщо така ситуація і люди хочуть приїхати, ми відкриті для всіх", - наголосив Зеленський.
Нагадуємо, в жовтні 2020 року президент Зеленський підписав Указ "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Республіки Білорусь". Документ покликаний сприяти розвитку інвестиційного потенціалу України та залученню висококваліфікованих ІТ-фахівців та інноваторів. В кінці грудня 2020 року Кабінет Міністрів спростив оформлення ВНЖ в Україні, скоротивши термін його отримання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А вот среди Джуниоров, которые только с универа, таких действительно была добрая половина (а то и славные 73%)
Да и сфера деятельности у нас такая, что всяких разводил и "обещателей" мы насмотрелись как никто другой. А копаться в инете, добывать и сопоставлять информацию мы то уж умеем и как только это чудо вылезло, сразу было понятно, что оно такое!!!
Разве что для транзита в ЕС.
Тут свои ИТ-шники второй год тикают в ЕС и США пока можно.
Классовая пролетарская ненависть нищебродов нифига не рациональна.
Вот только ИТ-шники собрались и уехали. А пролетариям ехать некуда.
Вот и пролетают пролетарии при любом президенте, виня в этом всех, кроме себя.
И глупые к тому же.
- «Надулися, як миш на крупу…», і мовчать… Вони думали, що там буде «сфінкс», на мільйон доларів, а виявилося блохасте і лишайне нещастя, з 95-го кварталу Кривого Рогу…
ЗЕ и СН перенимают опыт коммунистической, Карл, партии Китая.
Все ж знают, что айтишники сильнее всех стремятся в коммунизм.
це той бізнес, де дідусь НКВДшник чи папа-учОний, а чі походи в сауну з потрібними людьми не допоможуть розробити алгоритми та написАти код, програму..