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Украина открыта для белорусских айтишников, - Зеленский

Украина открыта для белорусских айтишников, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский пообещал поддержку белорусским айтишников, которые решили переехать в Украину.

Об этом он сказал во время совместной с президентом Литвы пресс-конференции в Вильнюсе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы всегда поддерживаем наших белорусских друзей ... Наше министерство диджитализации занимается инфраструктурой. Мы приглашаем ключевые компании. К нам обращались белорусские ребята-айтишники, они к нам приехали. У нас в интернете ни на ком короны нет, и наш министр (цифровой трансформации Украины, вицепремьер-министр - ред.) Михаил Федоров сам лично этим занимается, связывается с компаниями ", - отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что в Украине "в первую очередь за то, чтобы в Беларуси все было хорошо". "Мы рады их (белорусов, белорусских айтишников, - ред.) видеть. Но хотим, чтобы они поднимали свою страну. Но если такая ситуация и люди хотят приехать, мы открыты для всех ", - подчеркнул президент Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Многие белорусы, побыв в Украине, выбирают Польшу или Литву. Там легче работать, - белорусский политический аналитик Шрайбман

Напоминаем, в октябре 2020 года президент Зеленский подписал Указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь". Документ призван способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов. В конце декабря 2020 года Кабинет Министров упростил оформление ВНЖ в Украине, сократив срок его получения.

Автор: 

Беларусь (7899) Зеленский Владимир (20482) IT-индустрия (244)


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Топ комментарии
+16
Пацаны, не ведитесь на этот чес. Едьте лучше в Польшу или Литву... Мы с инвестициями не знаем что делать а тут Вы еще приедете!
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07.07.2021 17:05
+15
Диджитализатор гуев! Айтишники в гробу тебя козла видели!
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07.07.2021 17:06
+12
И какой дурак теперь поедет в Украину, чтобы его тут раздели и обобрали ЗЕленые ляди?
Разве что для транзита в ЕС.

Тут свои ИТ-шники второй год тикают в ЕС и США пока можно.
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07.07.2021 17:07
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Правила форума Совет форумчан
Ага,тт наши или уехали или на западные компании удаленно работают.
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07.07.2021 17:04 Ответить
Пацаны, не ведитесь на этот чес. Едьте лучше в Польшу или Литву... Мы с инвестициями не знаем что делать а тут Вы еще приедете!
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07.07.2021 17:05 Ответить
Диджитализатор гуев! Айтишники в гробу тебя козла видели!
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07.07.2021 17:06 Ответить
айтишники это чудо и наголосовали... Оно им потом лапшало в образе Илона Маска или Стива Джобса за Гуттенберга (про которого узнало в аккурат тогда, - когда текст реперировало)
Украина открыта для белорусских айтишников, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6921
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07.07.2021 17:12 Ответить
разве только всякие зеленые джуники, не знаю ни одного знакомого из IT, кто за наркомана голосовал
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07.07.2021 17:28 Ответить
Среди моих знакомых, которые долго работают в АТи я не знаю людей голосовавших за Зеленского. Среди них, он тот, чье имя не произносят в слух, а то реакция будет нервной...
А вот среди Джуниоров, которые только с универа, таких действительно была добрая половина (а то и славные 73%)
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07.07.2021 18:00 Ответить
Я сам работаю в АТи и нам его обещания, были как то до задницы! Мы и без "украинской силиконовой долины" как то обходились - нам лишь бы нас не трогали!
Да и сфера деятельности у нас такая, что всяких разводил и "обещателей" мы насмотрелись как никто другой. А копаться в инете, добывать и сопоставлять информацию мы то уж умеем и как только это чудо вылезло, сразу было понятно, что оно такое!!!
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07.07.2021 18:05 Ответить
Я бы не обобщал, я только одного дебила знаю, который за зелёного голосовал
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07.07.2021 18:42 Ответить
Ага. Щас.
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07.07.2021 17:07 Ответить
И какой дурак теперь поедет в Украину, чтобы его тут раздели и обобрали ЗЕленые ляди?
Разве что для транзита в ЕС.

Тут свои ИТ-шники второй год тикают в ЕС и США пока можно.
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07.07.2021 17:07 Ответить
А простий нарід ще й скаже - "молодец бубочка, правильно! оббирай этих дармоедов! у меня без этих ботанов интернет в лелюфоне всё нормально показует, мне шоб квартал смотреть, айтишники не надо! а больше я никуда не лазию!"
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07.07.2021 17:11 Ответить
Ну так и есть.
Классовая пролетарская ненависть нищебродов нифига не рациональна.

Вот только ИТ-шники собрались и уехали. А пролетариям ехать некуда.

Вот и пролетают пролетарии при любом президенте, виня в этом всех, кроме себя.
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07.07.2021 17:17 Ответить
До речі, нам нещодавно робили інструктаж - будьте обережніше і не дуже розголошуйте, що працюєте в IT, бо останнім часом активізувалися шарікови... та й на Цензорі скільки було новин про банди, що спеціалізуються на рекеті та викраденнях айтішників. Бо самі єдине, чого досягли в житті - це "золотые купола" на шкурі, а там якісь "дуже вумні" ходють з баблом... а тут "пацани пагібают бєз сємак"...
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07.07.2021 22:23 Ответить
Часть АйТишников перейдет в "белых" эникейщиков. Но. Остальные уедут. Я сам уже посматриваю в сторону Канады, Германии или ЮэСэЙ.
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07.07.2021 21:53 Ответить
Какие "патриотичные" комментаторы!
И глупые к тому же.
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07.07.2021 17:09 Ответить
Ахаха, вход рубль выход два. Инвестиционная няня Татаров не даст соврать 😁
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07.07.2021 17:16 Ответить
Стив Джобс без мозгов
Украина открыта для белорусских айтишников, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3157
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07.07.2021 17:17 Ответить
Украина открыта для белорусских айтишников, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9015
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07.07.2021 17:33 Ответить
стендапер херов, - два года уже страну преЗедентит, а мозгов ни на йоту больше не стало, - только понтов
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07.07.2021 17:33 Ответить
Дегенерати не здатні вчитися.
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07.07.2021 19:43 Ответить
о, обещать много всего и даром - это мы тоже проходили...
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07.07.2021 17:35 Ответить
зеленый упырь - это раковая опухоль на теле Украины. Если бы он нихера не делал и нихера не говорил, от него не было столько вреда стране и ее граждан как от его тупоголовых инициативах.
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07.07.2021 17:47 Ответить
так воно ж вяликий диджилитатор...
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07.07.2021 17:52 Ответить
- Ну, і як «ЗЕлюкам» живеться після виборів «кота в мішку»?
- «Надулися, як миш на крупу…», і мовчать… Вони думали, що там буде «сфінкс», на мільйон доларів, а виявилося блохасте і лишайне нещастя, з 95-го кварталу Кривого Рогу…
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07.07.2021 18:04 Ответить
Перед етим обложил налогами Гугл. Сначала пригласим а потом выдоим как сидоровых коз
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07.07.2021 18:22 Ответить
давно пора корпорацию зла доить. Покажи страну в которой гугл не платит налогов?
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07.07.2021 22:19 Ответить
Заходи не бойся- выходи не плачь
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07.07.2021 18:22 Ответить
Україна відкрита для білоруських айтішників, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8113

ЗЕ и СН перенимают опыт коммунистической, Карл, партии Китая.

Все ж знают, что айтишники сильнее всех стремятся в коммунизм.
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07.07.2021 18:28 Ответить
Сплю, ***, и вижу...
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07.07.2021 18:44 Ответить
Зеля, до чого ця уринотерапія в очі іноземців?.. - айтішники, за визначенням, не дУрні..
це той бізнес, де дідусь НКВДшник чи папа-учОний, а чі походи в сауну з потрібними людьми не допоможуть розробити алгоритми та написАти код, програму..
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07.07.2021 19:31 Ответить
Ребята, тут мусора злые, доят без повода, все что можно чинушники чмырдяи коррупционеры отберут, не верьте Щеленскому, ему много кто поверил
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07.07.2021 21:25 Ответить
Ітішники та програмери - це мозок нації! Шкода, що наш золотий генофонд тікає з України, але їх можна зрозуміти.
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07.07.2021 22:37 Ответить
Угу даже дия сити слепок с беларуской системы.
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08.07.2021 00:18 Ответить
хорошо.
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08.07.2021 05:21 Ответить
Да нахер ты им нужен - упырь. С твоими законами и беспределом. Лучше Польша
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08.07.2021 08:21 Ответить
 
 