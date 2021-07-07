Украина открыта для белорусских айтишников, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский пообещал поддержку белорусским айтишников, которые решили переехать в Украину.

Об этом он сказал во время совместной с президентом Литвы пресс-конференции в Вильнюсе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы всегда поддерживаем наших белорусских друзей ... Наше министерство диджитализации занимается инфраструктурой. Мы приглашаем ключевые компании. К нам обращались белорусские ребята-айтишники, они к нам приехали. У нас в интернете ни на ком короны нет, и наш министр (цифровой трансформации Украины, вицепремьер-министр - ред.) Михаил Федоров сам лично этим занимается, связывается с компаниями ", - отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что в Украине "в первую очередь за то, чтобы в Беларуси все было хорошо". "Мы рады их (белорусов, белорусских айтишников, - ред.) видеть. Но хотим, чтобы они поднимали свою страну. Но если такая ситуация и люди хотят приехать, мы открыты для всех ", - подчеркнул президент Украины.

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Напоминаем, в октябре 2020 года президент Зеленский подписал Указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь". Документ призван способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов. В конце декабря 2020 года Кабинет Министров упростил оформление ВНЖ в Украине, сократив срок его получения.