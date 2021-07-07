Украина открыта для белорусских айтишников, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский пообещал поддержку белорусским айтишников, которые решили переехать в Украину.
Об этом он сказал во время совместной с президентом Литвы пресс-конференции в Вильнюсе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы всегда поддерживаем наших белорусских друзей ... Наше министерство диджитализации занимается инфраструктурой. Мы приглашаем ключевые компании. К нам обращались белорусские ребята-айтишники, они к нам приехали. У нас в интернете ни на ком короны нет, и наш министр (цифровой трансформации Украины, вицепремьер-министр - ред.) Михаил Федоров сам лично этим занимается, связывается с компаниями ", - отметил Зеленский.
При этом он подчеркнул, что в Украине "в первую очередь за то, чтобы в Беларуси все было хорошо". "Мы рады их (белорусов, белорусских айтишников, - ред.) видеть. Но хотим, чтобы они поднимали свою страну. Но если такая ситуация и люди хотят приехать, мы открыты для всех ", - подчеркнул президент Украины.
Напоминаем, в октябре 2020 года президент Зеленский подписал Указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь". Документ призван способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов. В конце декабря 2020 года Кабинет Министров упростил оформление ВНЖ в Украине, сократив срок его получения.
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А вот среди Джуниоров, которые только с универа, таких действительно была добрая половина (а то и славные 73%)
Да и сфера деятельности у нас такая, что всяких разводил и "обещателей" мы насмотрелись как никто другой. А копаться в инете, добывать и сопоставлять информацию мы то уж умеем и как только это чудо вылезло, сразу было понятно, что оно такое!!!
Разве что для транзита в ЕС.
Тут свои ИТ-шники второй год тикают в ЕС и США пока можно.
Классовая пролетарская ненависть нищебродов нифига не рациональна.
Вот только ИТ-шники собрались и уехали. А пролетариям ехать некуда.
Вот и пролетают пролетарии при любом президенте, виня в этом всех, кроме себя.
И глупые к тому же.
- «Надулися, як миш на крупу…», і мовчать… Вони думали, що там буде «сфінкс», на мільйон доларів, а виявилося блохасте і лишайне нещастя, з 95-го кварталу Кривого Рогу…
ЗЕ и СН перенимают опыт коммунистической, Карл, партии Китая.
Все ж знают, что айтишники сильнее всех стремятся в коммунизм.
це той бізнес, де дідусь НКВДшник чи папа-учОний, а чі походи в сауну з потрібними людьми не допоможуть розробити алгоритми та написАти код, програму..