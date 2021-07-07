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Новини Коронавірус і карантин
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Данія передасть Україні 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, - Кабмін

Данія передасть Україні 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, - Кабмін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом у Вільнюсі на полях 4-ї Конференції з питань реформ в Україні.

Голова української дипломатії запропонувала данському колезі укласти угоду України і Данії про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію і COVID сертифікатів для спрощення поїздок громадян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Кулеба подякував за рішення уряду Данії передати нашій державі 500 тис. доз вакцини проти COVID-19.

"Міністри привітали початок діяльності Дансько-української торгово-промислової палати в Копенгагені, що сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та інвестицій. Єппе Кофод підтримав пропозицію Дмитра Кулеби провести найближчим часом бізнес-форум.

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Голови МЗС окремо обговорили підтримку антикорупційної реформи в Україні, зміцнення обороноздатності нашої держави, модернізацію енергетичного сектора і впровадження відновлюваних джерел енергії.

Сторони приділили особливу увагу протидії втіленню геополітичного проєкту "Північний потік - 2", - сказано в повідомленні.

Автор: 

вакцина (4419) Данія (776) карантин (18172) Кулеба Дмитро (3604) Кофод Єппе (9) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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На тоби боже, шо мени не гоже.
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07.07.2021 22:05 Відповісти
Корона -квак?
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07.07.2021 22:15 Відповісти
Спасибо, но болеть буду за Англию.

Если победит Англия,то- Украина проиграла в 1/4 финала возможному Чемпиону ЕВРО-2020.
А если Дания,то- Россия не вышла с группы из-за проигрыша 1:4 тоже возможному Чемпиону.
Всё, болею за АНГЛИЮ!Данія передасть Україні 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, - Кабмін - Цензор.НЕТ 4057
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07.07.2021 23:19 Відповісти
 
 