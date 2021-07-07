Данія передасть Україні 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, - Кабмін
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом у Вільнюсі на полях 4-ї Конференції з питань реформ в Україні.
Голова української дипломатії запропонувала данському колезі укласти угоду України і Данії про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію і COVID сертифікатів для спрощення поїздок громадян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Кулеба подякував за рішення уряду Данії передати нашій державі 500 тис. доз вакцини проти COVID-19.
"Міністри привітали початок діяльності Дансько-української торгово-промислової палати в Копенгагені, що сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та інвестицій. Єппе Кофод підтримав пропозицію Дмитра Кулеби провести найближчим часом бізнес-форум.
Голови МЗС окремо обговорили підтримку антикорупційної реформи в Україні, зміцнення обороноздатності нашої держави, модернізацію енергетичного сектора і впровадження відновлюваних джерел енергії.
Сторони приділили особливу увагу протидії втіленню геополітичного проєкту "Північний потік - 2", - сказано в повідомленні.
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Если победит Англия,то- Украина проиграла в 1/4 финала возможному Чемпиону ЕВРО-2020.
А если Дания,то- Россия не вышла с группы из-за проигрыша 1:4 тоже возможному Чемпиону.
Всё, болею за АНГЛИЮ!