Данія передасть Україні 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, - Кабмін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом у Вільнюсі на полях 4-ї Конференції з питань реформ в Україні.

Голова української дипломатії запропонувала данському колезі укласти угоду України і Данії про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію і COVID сертифікатів для спрощення поїздок громадян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Кулеба подякував за рішення уряду Данії передати нашій державі 500 тис. доз вакцини проти COVID-19.

"Міністри привітали початок діяльності Дансько-української торгово-промислової палати в Копенгагені, що сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та інвестицій. Єппе Кофод підтримав пропозицію Дмитра Кулеби провести найближчим часом бізнес-форум.

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Голови МЗС окремо обговорили підтримку антикорупційної реформи в Україні, зміцнення обороноздатності нашої держави, модернізацію енергетичного сектора і впровадження відновлюваних джерел енергії.

Сторони приділили особливу увагу протидії втіленню геополітичного проєкту "Північний потік - 2", - сказано в повідомленні.