РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11328 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 298 4

Дания передаст Украине 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, - Кабмин

Дания передаст Украине 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, - Кабмин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом в Вильнюсе на полях 4-й Конференции по вопросам реформ в Украине.

Глава украинской дипломатии предложил датскому коллеге заключить соглашение Украины и Дании о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID сертификатов для упрощения поездок граждан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Кулеба поблагодарил за решение правительства Дании передать нашем государстве 500 тыс. доз вакцины против COVID-19.

"Министры приветствовали начало деятельности Датско-украинской торгово-промышленной палаты в Копенгагене, что будет способствовать увеличению объемов торговли и инвестиций. Йеппе Кофод поддержал предложение Дмитрия Кулебы провести в ближайшее время бизнес-форум.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 93 554 человека, всего - 2 136 563, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Главы МИД отдельно обсудили поддержку антикоррупционной реформы в Украине, укрепление обороноспособности нашего государства, модернизацию энергетического сектора и внедрение возобновляемых источников энергии.

Стороны уделили особое внимание противодействию воплощению геополитического проекта "Северный поток - 2", - говорится в сообщении.

Автор: 

вакцина (3815) Дания (588) карантин (16729) Кулеба Дмитрий (2880) Кофод Йеппе (6) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На тоби боже, шо мени не гоже.
показать весь комментарий
07.07.2021 22:05 Ответить
Корона -квак?
показать весь комментарий
07.07.2021 22:15 Ответить
Спасибо, но болеть буду за Англию.

Если победит Англия,то- Украина проиграла в 1/4 финала возможному Чемпиону ЕВРО-2020.
А если Дания,то- Россия не вышла с группы из-за проигрыша 1:4 тоже возможному Чемпиону.
Всё, болею за АНГЛИЮ!Данія передасть Україні 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, - Кабмін - Цензор.НЕТ 4057
показать весь комментарий
07.07.2021 23:19 Ответить
 
 