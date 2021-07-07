Дания передаст Украине 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, - Кабмин
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом в Вильнюсе на полях 4-й Конференции по вопросам реформ в Украине.
Глава украинской дипломатии предложил датскому коллеге заключить соглашение Украины и Дании о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID сертификатов для упрощения поездок граждан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Кулеба поблагодарил за решение правительства Дании передать нашем государстве 500 тыс. доз вакцины против COVID-19.
"Министры приветствовали начало деятельности Датско-украинской торгово-промышленной палаты в Копенгагене, что будет способствовать увеличению объемов торговли и инвестиций. Йеппе Кофод поддержал предложение Дмитрия Кулебы провести в ближайшее время бизнес-форум.
Главы МИД отдельно обсудили поддержку антикоррупционной реформы в Украине, укрепление обороноспособности нашего государства, модернизацию энергетического сектора и внедрение возобновляемых источников энергии.
Стороны уделили особое внимание противодействию воплощению геополитического проекта "Северный поток - 2", - говорится в сообщении.
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Если победит Англия,то- Украина проиграла в 1/4 финала возможному Чемпиону ЕВРО-2020.
А если Дания,то- Россия не вышла с группы из-за проигрыша 1:4 тоже возможному Чемпиону.
Всё, болею за АНГЛИЮ!