Дания передаст Украине 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, - Кабмин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом в Вильнюсе на полях 4-й Конференции по вопросам реформ в Украине.

Глава украинской дипломатии предложил датскому коллеге заключить соглашение Украины и Дании о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID сертификатов для упрощения поездок граждан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Кулеба поблагодарил за решение правительства Дании передать нашем государстве 500 тыс. доз вакцины против COVID-19.

"Министры приветствовали начало деятельности Датско-украинской торгово-промышленной палаты в Копенгагене, что будет способствовать увеличению объемов торговли и инвестиций. Йеппе Кофод поддержал предложение Дмитрия Кулебы провести в ближайшее время бизнес-форум.

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Главы МИД отдельно обсудили поддержку антикоррупционной реформы в Украине, укрепление обороноспособности нашего государства, модернизацию энергетического сектора и внедрение возобновляемых источников энергии.

Стороны уделили особое внимание противодействию воплощению геополитического проекта "Северный поток - 2", - говорится в сообщении.