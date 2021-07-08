США не стануть частиною мінського формату, - експосол в Україні Гербст

Сполучені Штати не приєднуватимуться до обговорення в рамках мінського формату війни на Донбасі.

Таку думку висловив колишній посол США в Україні Джон Гербст, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Я не чекаю, що Америка стане частиною цього процесу, тому що Росія проти, і, я думаю, Німеччина і Франція теж проти. На мій погляд, це не трагедія для України, цей формат не дав нічого для вирішення проблеми російської агресії в Україні", – сказав дипломат.



Він вважає, що причиною цього є небажання Москви виводити російські війська з Донбасу.



"Коли Росія виявиться готовою, вона говоритиме з Америкою, оскільки розуміє, що Америка відіграє ключову роль у цьому. Мінський формат важливий тільки з однієї причини – у зв'язку з ним Євросоюз застосовує санкції проти Росії, і це на користь Україні", – зазначив Гербст.

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За його словами, Росія розраховує за допомогою мінського формату "тиснути на Україну".



"Знову-таки, Франція і Німеччина вважають це своєю грою, а не американською. Вони готові, звичайно, бути в контакті з нами в мінському форматі, але не хочуть, щоб ми були за столом. Для України це поки не важливо, бо цей процес нічого не домігся", – пояснив Гербст.



