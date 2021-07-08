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Новини Агресія Росії проти України
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США не стануть частиною мінського формату, - експосол в Україні Гербст

США не стануть частиною мінського формату, - експосол в Україні Гербст

Сполучені Штати не приєднуватимуться до обговорення в рамках мінського формату війни на Донбасі.

Таку думку висловив колишній посол США в Україні Джон Гербст, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Я не чекаю, що Америка стане частиною цього процесу, тому що Росія проти, і, я думаю, Німеччина і Франція теж проти. На мій погляд, це не трагедія для України, цей формат не дав нічого для вирішення проблеми російської агресії в Україні", – сказав дипломат.

Він вважає, що причиною цього є небажання Москви виводити російські війська з Донбасу.

"Коли Росія виявиться готовою, вона говоритиме з Америкою, оскільки розуміє, що Америка відіграє ключову роль у цьому. Мінський формат важливий тільки з однієї причини – у зв'язку з ним Євросоюз застосовує санкції проти Росії, і це на користь Україні", – зазначив Гербст.

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За його словами, Росія розраховує за допомогою мінського формату "тиснути на Україну".

"Знову-таки, Франція і Німеччина вважають це своєю грою, а не американською. Вони готові, звичайно, бути в контакті з нами в мінському форматі, але не хочуть, щоб ми були за столом. Для України це поки не важливо, бо цей процес нічого не домігся", – пояснив Гербст.

Автор: 

росія (65360) США (23043) мінські угоди (2231) Гербст Джон (111) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+8
Товкти воду в ступі? Нема дурних.
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08.07.2021 10:03
+6
Санкции в действии... цены на сторойматериалы в РФ по сравненю с 2020 взлетели в 4 раза стройки застыли.
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08.07.2021 10:13
+6
В этом формате в первую очередь должны быть США и Великобритания как подписанты будапештского меморандума. Непонятно каким боком тут Франция и Германия. Но хорошо.. ввязались . Но это не отменяет обязательное участие стран подписантов в Будапеште, именно там было все сказано о территориальной целостности Украины и т.д. А то получается подписали и все.. забыли. Как то это лицемерно и подленько.. Одни подписали - но при этом напали аннексировали два региона , ведут 7 лет войну, убили 14 тыс человек. Другие говорят, " мы тут каким боком"
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08.07.2021 11:40
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Товкти воду в ступі? Нема дурних.
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08.07.2021 10:03 Відповісти
Когда россия будет готова вообще не нужны будут посредники...
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08.07.2021 10:07 Відповісти
Санкции в действии... цены на сторойматериалы в РФ по сравненю с 2020 взлетели в 4 раза стройки застыли.
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08.07.2021 10:13 Відповісти
А ты у нас в Украине цены на стройматериалы когда последний раз смотрел? Дерево, брус и остальное с весны подорожали в 2 раза!!! Сейчас чтобы секономить, крыши делают из стропил доски 40*120мм с шагом 1,5м. Я не знаю сколько такие крыши простоят до первого урагана, потому что по стандартам при таких пролетах нужна доска не менее 50*200мм, а лучше 60*250мм. Так что посмейся с кацапов еще
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08.07.2021 10:25 Відповісти
бабушкам на лавочке раскажешь свои наблюдения им пофиг что обсуждать...
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08.07.2021 10:33 Відповісти
В нас тоже очень сильно подорожали
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08.07.2021 12:30 Відповісти
Новый посол на смену бабы-дуры послихи едет, ему решать.
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08.07.2021 10:14 Відповісти
З яких пір ці питання вирішую посол?
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08.07.2021 10:16 Відповісти
Ну тут он прав,все эти бывшие или будущие потенциальные" менеджеры"хасссспрома не есть серьезными союзниками для Украины!!!
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08.07.2021 10:18 Відповісти
цей експосол з "бригади" Керрі, давнього друга і однодумця Лаврова. Недавно ці двоє в Індії хотіли знову "порішати" за спиною України. Керрі вже хвастався, що він буде головним мутником у Європі як у 2013-2015 роках, Не дали. Так що в його словах звучить обіда - як без нас, як пішли на .......... От саме звідти і нотки поцовського незадоволення. А грінпоца взяли на "розтяжку" -вибирай з ким залишишся дружити. А він хоче петляти і петляти, натура така.
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08.07.2021 10:19 Відповісти
Потому что расийа против.... Ну спасибо вам помощники. Отдали под ваши гарантии ЯО а теперь не вмешиваетесь. А зачем вы во вторую мировую вмешивались, Германия же тоже была против?
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08.07.2021 10:22 Відповісти
В Другу Світову вмішалися, бо черчилль рузвельту проходу не давав - мовляв, поможи та поможи. Ну, і одне дуже впливове лобі постаралося.
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08.07.2021 14:35 Відповісти
100%
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08.07.2021 10:22 Відповісти
воюющей стране, выбравшей "президента", который не хочет сопротивляться агрессору, в надежде на возможный договорняк, с каждым годом желающих помочь будет все меньше... в части субъектности Украины зеленый предатель и его компашка уже откатили страну во времена янукОвоща...
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08.07.2021 10:44 Відповісти
Мінські домовленності як і Будапештський меморандум, ніхто виконувати не буде, тільки різниця, що привід для санкцій проти РФ. І на тому спасибі.
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08.07.2021 11:03 Відповісти
Пока. Пока у нас клоун.
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08.07.2021 11:22 Відповісти
Ніхто блазню не вірить , попеклись на двуліком Янукі..... а блазня асоціюють з цьою бандою...
а чого б це.......а Портянка , а Татаров а..а... продовжуйТЕ.
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08.07.2021 11:34 Відповісти
блазень розмріявся звести до купи з собою Байдена та рашистофюрерра - НАЙВЕЛИЧНІШИЙ ПІНОКІО українського розливу !
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08.07.2021 11:42 Відповісти
В этом формате в первую очередь должны быть США и Великобритания как подписанты будапештского меморандума. Непонятно каким боком тут Франция и Германия. Но хорошо.. ввязались . Но это не отменяет обязательное участие стран подписантов в Будапеште, именно там было все сказано о территориальной целостности Украины и т.д. А то получается подписали и все.. забыли. Как то это лицемерно и подленько.. Одни подписали - но при этом напали аннексировали два региона , ведут 7 лет войну, убили 14 тыс человек. Другие говорят, " мы тут каким боком"
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08.07.2021 11:40 Відповісти
ну точно ж не в мінсько-нормандському форматі й не з цією куклою Бєніною
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08.07.2021 11:43 Відповісти
Минский формат важен только по одной причине - в связи с ним Евросоюз применяет санкции против России, и это на пользу Украине", - отметил Хербст. https://censor.net/ru/n3275825
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08.07.2021 11:44 Відповісти
сша поторгуются и продадут нас подороже кремлю
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08.07.2021 13:02 Відповісти
Все вірно, що мінський, що норманській формати потрібні тільки для підтримання санкцій та вигравання часу для переозброєння
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08.07.2021 15:36 Відповісти
 
 