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Новости Агрессия России против Украины
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США не станут частью минского формата, - экс-посол в Украине Хербст

США не станут частью минского формата, - экс-посол в Украине Хербст

Соединенные Штаты не будут присоединяться к обсуждению в рамках минского формата войны на Донбассе.

Такое мнение выразил бывший посол США в Украине Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я не жду, что Америка станет частью этого процесса, потому что Россия против, и, я думаю, Германия и Франция тоже против. На мой взгляд, это не трагедия для Украины, этот формат не дал ничего для решения проблемы российской агрессии в Украине", – сказал дипломат.

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Он считает, что причиной этому является нежелание Москвы выводить российские войска с Донбасса.

"Когда Россия окажется готова, она будет говорить с Америкой, так как понимает, что Америка играет ключевую роль в этом. Минский формат важен только по одной причине – в связи с ним Евросоюз применяет санкции против России, и это на пользу Украине", – отметил Хербст.

По его словам, Россия рассчитывает с помощью минского формата "давить на Украину".

"Опять-таки, Франция и Германия считают это своей игрой, а не американской. Они готовы, конечно, быть в контакте с нами в минском формате, но не хотят, чтобы мы были за столом. Для Украины это пока не важно, так как этот процесс ничего не добился", – объяснил Хербст.

Автор: 

россия (95671) США (26844) минские соглашения (3229) Хербст Джон (124) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+8
Товкти воду в ступі? Нема дурних.
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08.07.2021 10:03
+6
Санкции в действии... цены на сторойматериалы в РФ по сравненю с 2020 взлетели в 4 раза стройки застыли.
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08.07.2021 10:13
+6
В этом формате в первую очередь должны быть США и Великобритания как подписанты будапештского меморандума. Непонятно каким боком тут Франция и Германия. Но хорошо.. ввязались . Но это не отменяет обязательное участие стран подписантов в Будапеште, именно там было все сказано о территориальной целостности Украины и т.д. А то получается подписали и все.. забыли. Как то это лицемерно и подленько.. Одни подписали - но при этом напали аннексировали два региона , ведут 7 лет войну, убили 14 тыс человек. Другие говорят, " мы тут каким боком"
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08.07.2021 11:40
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Товкти воду в ступі? Нема дурних.
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08.07.2021 10:03 Ответить
Когда россия будет готова вообще не нужны будут посредники...
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08.07.2021 10:07 Ответить
Санкции в действии... цены на сторойматериалы в РФ по сравненю с 2020 взлетели в 4 раза стройки застыли.
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08.07.2021 10:13 Ответить
А ты у нас в Украине цены на стройматериалы когда последний раз смотрел? Дерево, брус и остальное с весны подорожали в 2 раза!!! Сейчас чтобы секономить, крыши делают из стропил доски 40*120мм с шагом 1,5м. Я не знаю сколько такие крыши простоят до первого урагана, потому что по стандартам при таких пролетах нужна доска не менее 50*200мм, а лучше 60*250мм. Так что посмейся с кацапов еще
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08.07.2021 10:25 Ответить
бабушкам на лавочке раскажешь свои наблюдения им пофиг что обсуждать...
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08.07.2021 10:33 Ответить
В нас тоже очень сильно подорожали
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08.07.2021 12:30 Ответить
Новый посол на смену бабы-дуры послихи едет, ему решать.
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08.07.2021 10:14 Ответить
З яких пір ці питання вирішую посол?
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08.07.2021 10:16 Ответить
Ну тут он прав,все эти бывшие или будущие потенциальные" менеджеры"хасссспрома не есть серьезными союзниками для Украины!!!
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08.07.2021 10:18 Ответить
цей експосол з "бригади" Керрі, давнього друга і однодумця Лаврова. Недавно ці двоє в Індії хотіли знову "порішати" за спиною України. Керрі вже хвастався, що він буде головним мутником у Європі як у 2013-2015 роках, Не дали. Так що в його словах звучить обіда - як без нас, як пішли на .......... От саме звідти і нотки поцовського незадоволення. А грінпоца взяли на "розтяжку" -вибирай з ким залишишся дружити. А він хоче петляти і петляти, натура така.
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08.07.2021 10:19 Ответить
Потому что расийа против.... Ну спасибо вам помощники. Отдали под ваши гарантии ЯО а теперь не вмешиваетесь. А зачем вы во вторую мировую вмешивались, Германия же тоже была против?
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08.07.2021 10:22 Ответить
В Другу Світову вмішалися, бо черчилль рузвельту проходу не давав - мовляв, поможи та поможи. Ну, і одне дуже впливове лобі постаралося.
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08.07.2021 14:35 Ответить
100%
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08.07.2021 10:22 Ответить
воюющей стране, выбравшей "президента", который не хочет сопротивляться агрессору, в надежде на возможный договорняк, с каждым годом желающих помочь будет все меньше... в части субъектности Украины зеленый предатель и его компашка уже откатили страну во времена янукОвоща...
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08.07.2021 10:44 Ответить
Мінські домовленності як і Будапештський меморандум, ніхто виконувати не буде, тільки різниця, що привід для санкцій проти РФ. І на тому спасибі.
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08.07.2021 11:03 Ответить
Пока. Пока у нас клоун.
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08.07.2021 11:22 Ответить
Ніхто блазню не вірить , попеклись на двуліком Янукі..... а блазня асоціюють з цьою бандою...
а чого б це.......а Портянка , а Татаров а..а... продовжуйТЕ.
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08.07.2021 11:34 Ответить
блазень розмріявся звести до купи з собою Байдена та рашистофюрерра - НАЙВЕЛИЧНІШИЙ ПІНОКІО українського розливу !
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08.07.2021 11:42 Ответить
В этом формате в первую очередь должны быть США и Великобритания как подписанты будапештского меморандума. Непонятно каким боком тут Франция и Германия. Но хорошо.. ввязались . Но это не отменяет обязательное участие стран подписантов в Будапеште, именно там было все сказано о территориальной целостности Украины и т.д. А то получается подписали и все.. забыли. Как то это лицемерно и подленько.. Одни подписали - но при этом напали аннексировали два региона , ведут 7 лет войну, убили 14 тыс человек. Другие говорят, " мы тут каким боком"
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08.07.2021 11:40 Ответить
ну точно ж не в мінсько-нормандському форматі й не з цією куклою Бєніною
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08.07.2021 11:43 Ответить
Минский формат важен только по одной причине - в связи с ним Евросоюз применяет санкции против России, и это на пользу Украине", - отметил Хербст. https://censor.net/ru/n3275825
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08.07.2021 11:44 Ответить
сша поторгуются и продадут нас подороже кремлю
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08.07.2021 13:02 Ответить
Все вірно, що мінський, що норманській формати потрібні тільки для підтримання санкцій та вигравання часу для переозброєння
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08.07.2021 15:36 Ответить
 
 