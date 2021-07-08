Впровадження 5G планується вже найближчим часом, - Шмигаль

Уряд працює над тим, щоб якнайшвидше покрити територію держави 4G і впровадити технології 5G найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи у Вільнюсі вступну сесію Конференції з питань реформ в Україні.

"У планах - підключення України до швидкісного інтернету 4G та запровадження нової перспективної технології 5G вже найближчим часом", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, влада активно працює над розвитком електронних довірчих послуг. У порядку денному України та ЄС - укладення двосторонньої угоди про взаємовизнання електронних довірчих послуг.

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