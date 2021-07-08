Внедрение 5G планируется уже в ближайшее время, - Шмыгаль

Правительство работает над тем, чтобы как можно скорее покрыть территорию государства 4G и ввести технологии 5G ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая в Вильнюсе вступительную сессию Конференции по вопросам реформ в Украине.

"В планах - подключение Украины к скоростному интернету 4G и внедрение новой перспективной технологии 5G уже в ближайшее время", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, власть активно работает над развитием электронных доверительных услуг. В повестке дня Украины и ЕС - заключение двустороннего соглашения о взаимопризнании электронных доверительных услуг.

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