Внедрение 5G планируется уже в ближайшее время, - Шмыгаль
Правительство работает над тем, чтобы как можно скорее покрыть территорию государства 4G и ввести технологии 5G ближайшее время.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая в Вильнюсе вступительную сессию Конференции по вопросам реформ в Украине.
"В планах - подключение Украины к скоростному интернету 4G и внедрение новой перспективной технологии 5G уже в ближайшее время", - отметил глава правительства.
По словам Шмыгаля, власть активно работает над развитием электронных доверительных услуг. В повестке дня Украины и ЕС - заключение двустороннего соглашения о взаимопризнании электронных доверительных услуг.
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+6 Green Green Serpent
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https://uk.wikipedia.org/wiki/NAT подробности на педивикии
Преимущества - один "белый" адрес используют много устройств, соответственно идёт большая экономия этих самых адресов.
Недостатки - вагон и маленькая тележка, но тут долго рассказывать.
Собственно по этой схеме работают все моб операторы. Когда мобилка выходит в инет, она получает внутренний адрес и ходит "в мир" через всякие разные NATы.
IPv6 конечно же введён. И там циферок столько, что в ближайшее время всем хватит, даже если все унитазы и зубные щётки подключить. Но основная масса народа (серверов, веб сайтов и прочих датацентров) работает по старинке с IPv4.
Вот тут список зарезервированных (в т.ч. и под локалки) адресов: https://en.wikipedia.org/wiki/Reserved_IP_addresses тыц
тьху
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель." (С)
Но ничего. Скоро и програмистов возьмут к ногтю!
"надо 5G включить и будет лупить с одной точки на всю область??" - дурачек, это вообще не связаные вещи.
- Девушка, дайте фольгу и бутылку.
- Что-что?
- Э-э-э... В смысле шоколадку и колу.
конт тел 222-33-44-55..
возбожны оптовые поставки!
Яким хером уряд має відношення до підключення інтернету, якщо послуги нанадють приватні компанії? Уряд надає ліцензії дозволи, але нічого не інвестує при цьому.
Іншими слова - "Полетели - сказала муха в самолете")
Vodafone, Київстар, lifecell отримали ліцензію 4G та зможуть розпочати впровадження радіотехнології LTE у низьких діапазонах частот з 1 липня 2020 року.
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2899568-licenziu-4g-v-ukraini-otrimali-tri-mobilnih-operatori.html
Що я не так написав?
Если он не выделит частоты, лицензии и т.д., то соответственно и подключения к инету не будет.
Уряд може змусити інвесторів вкладати гроші? Буденна робота уряду - це не подвиг аж ніяк, тим більше за рахунок коштів платників податків.
Уряд - молодець!
Завдячуючи тільки уряду я і мільйони громадян мають якісний інтернет, мобільний зв'язок!
Шмигаль кращий)))
Вас відповідь влаштувала?)
🥴🔈📴👽👽👽✡️
А оно ось воно що!..
Не забудьте потім виконати команду "restart")
Робота професора біохімії та медичних наук Мартіна Л. Полла про величезну шкоду 5ж для здоров'я людини.
Однієї шапочки з фольги не вистачить. Потрібні свинцеві скафандри.
Ну чтобы груз, который на польской таможне прошёл как мебель на украинской не превращался в дрова!