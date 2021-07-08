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Внедрение 5G планируется уже в ближайшее время, - Шмыгаль

Внедрение 5G планируется уже в ближайшее время, - Шмыгаль

Правительство работает над тем, чтобы как можно скорее покрыть территорию государства 4G и ввести технологии 5G ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая в Вильнюсе вступительную сессию Конференции по вопросам реформ в Украине.

"В планах - подключение Украины к скоростному интернету 4G и внедрение новой перспективной технологии 5G уже в ближайшее время", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, власть активно работает над развитием электронных доверительных услуг. В повестке дня Украины и ЕС - заключение двустороннего соглашения о взаимопризнании электронных доверительных услуг.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 5G в Украине может появиться через год-полтора, - Федоров. ВИДЕО

Автор: 

интернет (1707) 5G (13) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+6
Ага. А общественный транспорт замените Теслами. Вы хотябы 4G сделайте нормально и везде. Ато невозможно даже сообщение переслать по вайберу иногда. Кому нужно ваше 5G? Программистам? Зато цены на мобильную связь взлетят до небес.
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08.07.2021 12:13
+6
Фольга подоржчає - розберуть на шапочки.
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08.07.2021 12:15
+5
продам шапочку из фольги.. 100% защита от 5G
конт тел 222-33-44-55..
возбожны оптовые поставки!
Внедрение 5G планируется уже в ближайшее время, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3332
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08.07.2021 12:25
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Правила форума Совет форумчан
Деня, после твоего сегодняшнего номинационного комитета для формирования набсовета "Магистральных газопроводов Украины".Источник: https://censor.net/ru/n3275853, можно сразу 10G запускать, с отсутствием средств на поднятие пенсий это будет особо актуально!
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08.07.2021 12:11 Ответить
Ви шо подурели, это ж сатанинская тема, только голубинная почта.
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08.07.2021 12:12 Ответить
Істинно так! А щоб підстрахуватись (в разі погодних безобразій, наприклад) застосовувати для доставки листів запряжених волів. Не надто швидкісно - зате надійно!
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08.07.2021 13:09 Ответить
Просто он в завязке сейчас. Неделю "чистый" ходит....
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08.07.2021 12:14 Ответить
)). Та вы заставьте операторов услугу белого IP для физических лиц для начала выдавать
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08.07.2021 12:13 Ответить
Не понял? Белого это как?
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08.07.2021 12:14 Ответить
Белого - это значит не серого.
https://uk.wikipedia.org/wiki/NAT подробности на педивикии
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08.07.2021 12:22 Ответить
А у меня IP чёрным на белом фоне Мы все умрём?
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08.07.2021 12:29 Ответить
главное, чтоб не зелёным на чёрном.
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08.07.2021 12:57 Ответить
Свят, свят....
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08.07.2021 12:58 Ответить
Кстати, мне тупо лень, своими словами можно? У меня Айпишник постоянный лет десять. Я просто больше по пром. приблудам...
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08.07.2021 13:02 Ответить
да, без проблем. IP адрес состоит из 8 октетов (циферок, разделённых точками). Соответственно возможных комбинайций - большое, но ограниченное число. Когда эту всю бодягу создавали, компы были размером с комнату в хрущёвке и народ не думал, что такое огромное количество адресов может взять и закончиться. Но, со временем пользователей стало настолько много, что адресов стало реально не хватать на всех. (а там ещё здоровенный кусок выделен под разные спец штуки). Чтоб отодвинуть глобальный капец немного в будущее, народ придумал такую штуку, как NAT - это такая технология, когда у тебя есть внутренняя сеть (например твои домашние устройства) с некоторыми т.н. "серыми" или "внутренними" адресами в большом количестве, а в мир NAT выходит под одним "белым" или "честным" адресом. И когда ты посылаешь пакет со своего компа куда-то в недри Интернета, NAT подменяет твой "серый" адрес своим "белым" и отправляет его дальше адресату. Адресат получает этот пакет как-бы от NATа, видит его "белый" адрес и знает куда слать ответ. А NAT, соответственно, получив ответ, опять переписывает адреса и пересылает ответ на комп.
Преимущества - один "белый" адрес используют много устройств, соответственно идёт большая экономия этих самых адресов.
Недостатки - вагон и маленькая тележка, но тут долго рассказывать.
Собственно по этой схеме работают все моб операторы. Когда мобилка выходит в инет, она получает внутренний адрес и ходит "в мир" через всякие разные NATы.
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08.07.2021 13:18 Ответить
Погодь, эт я понял/знал. Но разве уже не введён IPv6 ? Тем более, считать "серыми" IP в моей локалке - ну такое себе
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08.07.2021 13:25 Ответить
"Серые" адреса, это те, которые не маршрутизируются в инет. Если у тебя на компе адрес 192.168.х.х, то достучаться до него из любого другого места Интернета не получится. Кроме того, точно такие же адреса в данный момент есть и ещё у нескольких сотен миллионов девайсов в локальных сетях по всему миру. Они не торчат наружу, не маршрутизируются в глобальной сети, от того и "серые".
IPv6 конечно же введён. И там циферок столько, что в ближайшее время всем хватит, даже если все унитазы и зубные щётки подключить. Но основная масса народа (серверов, веб сайтов и прочих датацентров) работает по старинке с IPv4.
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08.07.2021 13:33 Ответить
Так. Полез смотреть.
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08.07.2021 13:55 Ответить
89.252.-.-. Я так понял я не зря доплачиваю?
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08.07.2021 13:58 Ответить
Похоже на то .
Вот тут список зарезервированных (в т.ч. и под локалки) адресов: https://en.wikipedia.org/wiki/Reserved_IP_addresses тыц
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08.07.2021 14:03 Ответить
Вот за шо мне это? Мало того шо разбираться в протоколах CAN так ишо и в этом...
тьху
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08.07.2021 14:08 Ответить
"О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель." (С)
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08.07.2021 17:07 Ответить
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08.07.2021 17:11 Ответить
А в чем проблема. Тоже нужен был. Купил как физик с симкой М2М.
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08.07.2021 12:59 Ответить
Можно поподробнее). Без подколов. С ссылкой на конкретный тарифный план. Может я плохо смотрел)
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08.07.2021 15:47 Ответить
Ага. А общественный транспорт замените Теслами. Вы хотябы 4G сделайте нормально и везде. Ато невозможно даже сообщение переслать по вайберу иногда. Кому нужно ваше 5G? Программистам? Зато цены на мобильную связь взлетят до небес.
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08.07.2021 12:13 Ответить
Отож... комусь треба більше телефонувати, а не витрачати гроші на інтернет.
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08.07.2021 12:17 Ответить
Зачем 5Ж програмистам? Им надо вейпер, гироскутер и отсутствие очереди в барбершоп.
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08.07.2021 12:19 Ответить
Это что за новое клише, раньше были - волосатые очкарики, теперь бородатые на гироскутерах. И то и то ошибочное суждение, таких реально 5-10%. Да и программисту 5Г как мертвому припарка, нужен норм обычный проводной инет, а он у нас везде очень даже не плохой.
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08.07.2021 12:53 Ответить
Ничё не клише. Сидит, бороду отрастил, кнопочки тыкает. Народ вокруг бедствует, а он бабло лопатой гребёт низачто!
Но ничего. Скоро и програмистов возьмут к ногтю!
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08.07.2021 13:03 Ответить
5G им нужен для распила бабла т.к. на установку скварешников-микроволновок уйдёт куча денег и лепить их прийдётся каждые 50 метров)) эти идиоты не хотят хотя бы 3g сделать на трассах, едешь на море, а инета нет)))))))) зато эти придурки кукарекают 5GGGGGG))) 10G уключайте идиоты
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08.07.2021 12:52 Ответить
"эти идиоты не хотят хотя бы 3g сделать на трассах, едешь на море, а инета нет" - на частоте 2100 делать покрытие на трассе? Мда, сразу видно кто тут придурок
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08.07.2021 12:56 Ответить
не переживай скоро тебе включат 5G а в Польше на нокии 5800 был инет прям в автобусе прикинь кто тут придурок
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08.07.2021 13:01 Ответить
очевидно что придурок тут ты. Почитал бы про частоты, какие они бывают и почему идиотизм покрывать трассы на 2100 (других диапазонов под 3G у нас не выделялось, в отличие от Польши)
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08.07.2021 13:04 Ответить
шо ты мелешь какие 2100)))) кто работает на 2100)) тендер хотели в 20 году только проводить на эту частоту хорошо пусть будет 2100 интернет где???? едешь в машине))) стоит одна вышка в радиусе 50 км)) надо 5G включить и будет лупить с одной точки на всю область??
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08.07.2021 13:17 Ответить
"шо ты мелешь какие 2100)))) кто работает на 2100))" - дурачек, у ВСЕХ операторов в Украине 3G работает на 2100.
"надо 5G включить и будет лупить с одной точки на всю область??" - дурачек, это вообще не связаные вещи.
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08.07.2021 13:55 Ответить
та я вижу как они на 2100 работают ты за город когда то выезжал?
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08.07.2021 17:20 Ответить
чудо, еще раз, для тех кто в танке, на 2100 никто в здравом уме поля и дороги покрывать не будет
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08.07.2021 18:04 Ответить
Тут все по принципу, если нечего есть и нет даже хлеба вот вам баночка черной икры на 5000 человек. А потом можно пафосно заявить что в Украине едят черную икру.
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08.07.2021 13:03 Ответить
Какой-такой павлин-мавлин, у кучмостара голос не везде берёт, какое Ж?
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08.07.2021 12:14 Ответить
Lifecell майже усюди нормально бере, принаймні у межах міста.
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08.07.2021 12:38 Ответить
зачем решать реальные проблемы - можно просто обещать, потом опять обещать
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08.07.2021 12:14 Ответить
Фольга подоржчає - розберуть на шапочки.
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08.07.2021 12:15 Ответить
В ОП фольгу используют по другому назначению. На президентском этаже на лестнице даже бульбулятор стоит, говорят от предыдущего президента...
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08.07.2021 12:18 Ответить
Планокур в магазине:
- Девушка, дайте фольгу и бутылку.
- Что-что?
- Э-э-э... В смысле шоколадку и колу.
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08.07.2021 12:32 Ответить
С операторами разберись сперва, Шмаркаль... И объясни, что такое безлим и почему он исчезает после использования определенного количества Гб, хотя название "Безлим" никуда не исчезает и оплачено
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08.07.2021 12:20 Ответить
" что такое безлим и почему он исчезает после использования определенного количества Гб," - вообще то он никуда не исчезает, Вы все так же можете пользоваться интернетом, но уже с ограничением скорости.
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08.07.2021 12:54 Ответить
По растущей длине ваших кортежей мы видим над чем вы работаете.
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08.07.2021 12:20 Ответить
продам шапочку из фольги.. 100% защита от 5G
конт тел 222-33-44-55..
возбожны оптовые поставки!
Внедрение 5G планируется уже в ближайшее время, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3332
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08.07.2021 12:25 Ответить
Голактіко опасностє1111

Внедрение 5G планируется уже в ближайшее время, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4343
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08.07.2021 12:28 Ответить
"В планах - подключение Украины к скоростному интернету 4G и внедрение новой перспективной технологии 5G уже в ближайшее время", - отметил глава правительства. Источник: https://censor.net/ru/n3275859
Яким хером уряд має відношення до підключення інтернету, якщо послуги нанадють приватні компанії? Уряд надає ліцензії дозволи, але нічого не інвестує при цьому.
Іншими слова - "Полетели - сказала муха в самолете")
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08.07.2021 12:27 Ответить
"Яким хером уряд має відношення до підключення інтернету, якщо послуги нанадють приватні компанії?" - предоставляет частотный ресурс.
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08.07.2021 12:55 Ответить
Уряд надає ліцензії дозволи, але нічого не інвестує при цьому.

Vodafone, Київстар, lifecell отримали ліцензію 4G та зможуть розпочати впровадження радіотехнології LTE у низьких діапазонах частот з 1 липня 2020 року.
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2899568-licenziu-4g-v-ukraini-otrimali-tri-mobilnih-operatori.html

Що я не так написав?
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08.07.2021 12:59 Ответить
цитирую еще раз "Яким хером уряд має відношення до підключення інтернету,".
Если он не выделит частоты, лицензии и т.д., то соответственно и подключения к инету не будет.
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08.07.2021 13:02 Ответить
Повторю. Уряд надає ліцензії дозволи, але нічого не інвестує при цьому.
Уряд може змусити інвесторів вкладати гроші? Буденна робота уряду - це не подвиг аж ніяк, тим більше за рахунок коштів платників податків.
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08.07.2021 13:11 Ответить
тебе осталось новость прочитать и найти там слово "инвестировать" ))
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08.07.2021 13:56 Ответить
"ряд може змусити інвесторів вкладати гроші?" - элементарно, например не выделением частот
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08.07.2021 13:56 Ответить
Переливання з пустого в порожнє)
Уряд - молодець!
Завдячуючи тільки уряду я і мільйони громадян мають якісний інтернет, мобільний зв'язок!
Шмигаль кращий)))
Вас відповідь влаштувала?)
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08.07.2021 14:13 Ответить
это не ответ, а глупость, собственно как и предыдущая писанина.
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08.07.2021 14:32 Ответить
Тю. А я думаю - вже й вакцинувався начебто, а ніяк не можу напряму законектитися моском через отой жидорептилоїдний чип.
🥴🔈📴👽👽👽✡️

А оно ось воно що!..
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08.07.2021 12:29 Ответить
Щє не зовсім зрозуміло. Во у CoronoVac чіпи від хуавея. А він під санкціями. Може й не активуватися. А файзер чіпи брав у тексас індастріз.
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08.07.2021 13:01 Ответить
А прошивку обновили у рептилоїдів?
Не забудьте потім виконати команду "restart")
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08.07.2021 13:05 Ответить
нові смартфони вже тебе через блютуз бачать
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08.07.2021 14:34 Ответить
Какой 5G? Еще не всех чипировали!
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08.07.2021 12:58 Ответить
ПІсля вакцинації у пацієнта 5G і так буде)
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08.07.2021 13:01 Ответить
Буде. Але, кажуть, що ощадбанк ці чіпи досі не підтримує...
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08.07.2021 13:03 Ответить
А в моем селе сразу появится 5 джи...или надо таки будет дождаться 3 джи...потом 4 джи??? И когда можно ожидать появления 3 джи??
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08.07.2021 13:16 Ответить
3 джи не будет по вполне объективным причинам. 4 джи вполне вероятно в 900 диапазоне. 5 джи не для сел.
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08.07.2021 13:59 Ответить
https://europaem.eu/attachments/article/130/2018-04_EU-EMF2018-5US.pdf

Робота професора біохімії та медичних наук Мартіна Л. Полла про величезну шкоду 5ж для здоров'я людини.
Однієї шапочки з фольги не вистачить. Потрібні свинцеві скафандри.
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08.07.2021 14:40 Ответить
мда, много идиотов на свете, в том числе и биохимиков.
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08.07.2021 18:06 Ответить
игнорируешь науку, сектант?
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08.07.2021 20:08 Ответить
игнорирую идиотов, безмозглик
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09.07.2021 02:33 Ответить
самоигнор что ли? ведь безмозглый сектант, слепо верующий зомбоящику, это ты
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09.07.2021 09:56 Ответить
специально для тебя повторю, тебя игнорирую
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09.07.2021 11:14 Ответить
Слышь Шмыгаль, начни с дорверительной таможни!
Ну чтобы груз, который на польской таможне прошёл как мебель на украинской не превращался в дрова!
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09.07.2021 10:26 Ответить
 
 