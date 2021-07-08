Аудіогід українською мовою з'явився в болгарському Археологічному музеї Несебра

У межа ініціативи першої леді Олени Зеленської в Археологічному музеї Несебра (Болгарія) відбувся запуск україномовного аудіогіда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Запуск україномовних аудіогідів зараз є ключовим напрямком культурної дипломатії. У розпал туристичного сезону ми запускаємо перший україномовний аудіогід на території Чорноморського узбережжя Болгарії. Запрошую українських туристів та всіх бажаючих, хто володіє українською мовою, відвідати Археологічний музей Несебра", – зазначила Олена Зеленська.

Підкреслюється, що музей Несебра присвячений історії стародавнього міста Месемврія (назва міста Несебр до 1934 року). Несебр розташований на південному сході Болгарії, на узбережжі Чорного моря. Місто є одним з найпопулярніших туристичних об’єктів у країні. Сам музей був створений у 1956 році. Він є частиною музейного комплексу "Стародавній Несебр", до якого також входить етнографічний музей та п’ять церков.

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В Археологічному музеї представлена постійна експозиція "Несебр крізь століття", яка містить численні пам’ятки культури, пов’язані з історією античної Месемврії та середньовічного Несебра.

"Голосом" аудіогіда стала українська письменниця Анна Багряна, яка живе в Софії. Реалізація першого україномовного аудіогіда в Болгарії здійснювалася завдяки плідній співпраці Міністерства закордонних справ, Посольства України в Болгарії та співробітників Археологічного музею Несебра", - підкреслюють в Офісі президента.

Крім цього, відзначено, що в рамках проєкту першої леді з культурної дипломатії до кінця року планується запустити ще близько 10 аудіогідів у різних країнах.