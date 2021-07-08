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Аудіогід українською мовою з'явився в болгарському Археологічному музеї Несебра

Аудіогід українською мовою з'явився в болгарському Археологічному музеї Несебра

У межа ініціативи першої леді Олени Зеленської в Археологічному музеї Несебра (Болгарія) відбувся запуск україномовного аудіогіда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Запуск україномовних аудіогідів зараз є ключовим напрямком культурної дипломатії. У розпал туристичного сезону ми запускаємо перший україномовний аудіогід на території Чорноморського узбережжя Болгарії. Запрошую українських туристів та всіх бажаючих, хто володіє українською мовою, відвідати Археологічний музей Несебра", – зазначила Олена Зеленська.

Підкреслюється, що музей Несебра присвячений історії стародавнього міста Месемврія (назва міста Несебр до 1934 року). Несебр розташований на південному сході Болгарії, на узбережжі Чорного моря. Місто є одним з найпопулярніших туристичних об’єктів у країні. Сам музей був створений у 1956 році. Він є частиною музейного комплексу "Стародавній Несебр", до якого також входить етнографічний музей та п’ять церков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аудіогіди і гаряча лінія українською мовою для туристів з'являться в Єгипті

В Археологічному музеї представлена постійна експозиція "Несебр крізь століття", яка містить численні пам’ятки культури, пов’язані з історією античної Месемврії та середньовічного Несебра.

"Голосом" аудіогіда стала українська письменниця Анна Багряна, яка живе в Софії. Реалізація першого україномовного аудіогіда в Болгарії здійснювалася завдяки плідній співпраці Міністерства закордонних справ, Посольства України в Болгарії та співробітників Археологічного музею Несебра", - підкреслюють в Офісі президента.

Крім цього, відзначено, що в рамках проєкту першої леді з культурної дипломатії до кінця року планується запустити ще близько 10 аудіогідів у різних країнах.

Автор: 

Болгарія (784) музей (441) українська мова (834) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+2
Це перемога? Якийсь археологічний об'єкт на околиці ЕС.
Ви сцукі на українській мові в Верховній Раді почніть розмовляти- в залі, в кулуарах, в буфеті , в туалеті. О це буде перемога!
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08.07.2021 15:11
+2
На черзі аудіогід на Тау-Кита !!!)))
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08.07.2021 15:14
+1
Наведіть лад на укрТБ з дотриманням мовного законодавства ,рехворматори хрєнови !!!)))
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08.07.2021 15:06
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Наведіть лад на укрТБ з дотриманням мовного законодавства ,рехворматори хрєнови !!!)))
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08.07.2021 15:06 Відповісти
Омг, кто поедет в Болгарию на поход в археологический музей???
Да ни один украинец в этот музей никогда не пойдет.
А другим людям это не нужно. Вот зачем это тогда?
Почему не устроить курсы английского в школах и вузах, чтоб украинцы понимали всё везде без перевода, зачем заниматься этим бредом?
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08.07.2021 15:07 Відповісти
А де це?
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08.07.2021 15:07 Відповісти
На черзі аудіогід на Тау-Кита !!!)))
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08.07.2021 15:14 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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08.07.2021 15:10 Відповісти
Це перемога? Якийсь археологічний об'єкт на околиці ЕС.
Ви сцукі на українській мові в Верховній Раді почніть розмовляти- в залі, в кулуарах, в буфеті , в туалеті. О це буде перемога!
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08.07.2021 15:11 Відповісти
І на укрТБ!!)))
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08.07.2021 15:13 Відповісти
"На українській мові"?
Твоя учительница по украинскому языку тобой гордиться не может.
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08.07.2021 15:23 Відповісти
Цапчик ну ти зрозумів, читай нижче
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08.07.2021 15:35 Відповісти
По-перше так написано в ЦН ( кацапська версія оперативніше), по- друге я українську в школі не вчив , в третіх сядь на прутень - там твоє місце.
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08.07.2021 15:29 Відповісти
Справді важливі новини. Ще напишіть чим сходила посрать та рагулиха кончена.
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08.07.2021 16:01 Відповісти
Лєнка перекладала ? фінансувала ? Чи примазалась до проекту Українського інституту «Audible to U»,розробленого ще за Клімкіна й Порошенка ?
А найцікавіше-зникнення й редагування деяких сторінок з сайту Українського інституту .(Очевидно,там не згадується про роль першої ляді в створенні аудіогідів ).
І добре зачистили...
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08.07.2021 16:09 Відповісти
 
 