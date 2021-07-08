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Аудиогид на украинском языке появился в болгарском Археологическом музее Несебра

Аудиогид на украинском языке появился в болгарском Археологическом музее Несебра

В рамках инициативы первой леди Елены Зеленской в Археологическом музее Несебра (Болгария) состоялся запуск украиноязычного аудиогида.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Запуск украиноязычных аудиогидов сейчас является ключевым направлением культурной дипломатии. В разгар туристического сезона мы запускаем первый украиноязычный аудиогид на территории Черноморского побережья Болгарии. Приглашаю украинских туристов и всех желающих, владеющих украинским языком, посетить Археологический музей Несебра", - заявила Зеленская.

Подчеркивается, что музей Несебра посвящен истории древнего города Месемврия (название города Несебр до 1934 года). Несебр расположен на юго-востоке Болгарии, на побережье Черного моря. Город является одним из самых популярных туристических объектов в стране. Сам музей был создан в 1956 году. Он является частью музейного комплекса "Древний Несебр", в который также входит этнографический музей и пять церквей.

В Археологическом музее представлена постоянная экспозиция "Несебр сквозь века", которая содержит многочисленные памятники культуры, связанные с историей античной Месемврии и средневекового Несебра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аудиогиды на украинском языке появились еще в двух музеях в Турции

"Голосом" аудиогида стала украинская писательница Анна Багряна, которая живет в Софии. Реализация первого украиноязычного аудиогида в Болгарии осуществлялась благодаря плодотворному сотрудничеству министерства иностранных дел, посольства Украины в Болгарии и сотрудников Археологического музея Несебра", - подчеркивают в Офисе президента.

Кроме этого, отмечено, что в рамках проекта первой леди по культурной дипломатии до конца года планируется запустить еще около 10 аудиогидов в разных странах.

Автор: 

Болгария (656) музей (723) украинский язык (1190) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+2
Це перемога? Якийсь археологічний об'єкт на околиці ЕС.
Ви сцукі на українській мові в Верховній Раді почніть розмовляти- в залі, в кулуарах, в буфеті , в туалеті. О це буде перемога!
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08.07.2021 15:11
+2
На черзі аудіогід на Тау-Кита !!!)))
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08.07.2021 15:14
+1
Наведіть лад на укрТБ з дотриманням мовного законодавства ,рехворматори хрєнови !!!)))
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08.07.2021 15:06
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Правила форума Совет форумчан
Наведіть лад на укрТБ з дотриманням мовного законодавства ,рехворматори хрєнови !!!)))
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08.07.2021 15:06 Ответить
Омг, кто поедет в Болгарию на поход в археологический музей???
Да ни один украинец в этот музей никогда не пойдет.
А другим людям это не нужно. Вот зачем это тогда?
Почему не устроить курсы английского в школах и вузах, чтоб украинцы понимали всё везде без перевода, зачем заниматься этим бредом?
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08.07.2021 15:07 Ответить
А де це?
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08.07.2021 15:07 Ответить
На черзі аудіогід на Тау-Кита !!!)))
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08.07.2021 15:14 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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08.07.2021 15:10 Ответить
Це перемога? Якийсь археологічний об'єкт на околиці ЕС.
Ви сцукі на українській мові в Верховній Раді почніть розмовляти- в залі, в кулуарах, в буфеті , в туалеті. О це буде перемога!
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08.07.2021 15:11 Ответить
І на укрТБ!!)))
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08.07.2021 15:13 Ответить
"На українській мові"?
Твоя учительница по украинскому языку тобой гордиться не может.
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08.07.2021 15:23 Ответить
Цапчик ну ти зрозумів, читай нижче
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08.07.2021 15:35 Ответить
По-перше так написано в ЦН ( кацапська версія оперативніше), по- друге я українську в школі не вчив , в третіх сядь на прутень - там твоє місце.
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08.07.2021 15:29 Ответить
Справді важливі новини. Ще напишіть чим сходила посрать та рагулиха кончена.
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08.07.2021 16:01 Ответить
Лєнка перекладала ? фінансувала ? Чи примазалась до проекту Українського інституту «Audible to U»,розробленого ще за Клімкіна й Порошенка ?
А найцікавіше-зникнення й редагування деяких сторінок з сайту Українського інституту .(Очевидно,там не згадується про роль першої ляді в створенні аудіогідів ).
І добре зачистили...
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08.07.2021 16:09 Ответить
 
 