Аудиогид на украинском языке появился в болгарском Археологическом музее Несебра
В рамках инициативы первой леди Елены Зеленской в Археологическом музее Несебра (Болгария) состоялся запуск украиноязычного аудиогида.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Запуск украиноязычных аудиогидов сейчас является ключевым направлением культурной дипломатии. В разгар туристического сезона мы запускаем первый украиноязычный аудиогид на территории Черноморского побережья Болгарии. Приглашаю украинских туристов и всех желающих, владеющих украинским языком, посетить Археологический музей Несебра", - заявила Зеленская.
Подчеркивается, что музей Несебра посвящен истории древнего города Месемврия (название города Несебр до 1934 года). Несебр расположен на юго-востоке Болгарии, на побережье Черного моря. Город является одним из самых популярных туристических объектов в стране. Сам музей был создан в 1956 году. Он является частью музейного комплекса "Древний Несебр", в который также входит этнографический музей и пять церквей.
В Археологическом музее представлена постоянная экспозиция "Несебр сквозь века", которая содержит многочисленные памятники культуры, связанные с историей античной Месемврии и средневекового Несебра.
"Голосом" аудиогида стала украинская писательница Анна Багряна, которая живет в Софии. Реализация первого украиноязычного аудиогида в Болгарии осуществлялась благодаря плодотворному сотрудничеству министерства иностранных дел, посольства Украины в Болгарии и сотрудников Археологического музея Несебра", - подчеркивают в Офисе президента.
Кроме этого, отмечено, что в рамках проекта первой леди по культурной дипломатии до конца года планируется запустить еще около 10 аудиогидов в разных странах.
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Да ни один украинец в этот музей никогда не пойдет.
А другим людям это не нужно. Вот зачем это тогда?
Почему не устроить курсы английского в школах и вузах, чтоб украинцы понимали всё везде без перевода, зачем заниматься этим бредом?
Ви сцукі на українській мові в Верховній Раді почніть розмовляти- в залі, в кулуарах, в буфеті , в туалеті. О це буде перемога!
Твоя учительница по украинскому языку тобой гордиться не может.
А найцікавіше-зникнення й редагування деяких сторінок з сайту Українського інституту .(Очевидно,там не згадується про роль першої ляді в створенні аудіогідів ).
І добре зачистили...