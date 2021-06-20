Аудиогиды на украинском языке появились еще в двух музеях в Турции

Украиноязычные аудиогиды сегодня начали работу еще в двух музеях Турции - в Музее Анталии и музее Святого Николая в Демре.

В презентации аудиогидов участвовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который участвует в Анталийском дипломатическом форуме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С большим удовольствием испытал украинский аудиогид в Музее Анталии. Еще один украиноязычный аудиогид начинает работу в музее Святого Николая в городе Демре. По состоянию на сейчас в регионе Анталии больше туристов из Украины. Благодаря таким аудиогидам, украинские туристы не только будут наслаждаться морем, но и познавать великую турецкую культуру", - сказал Кулеба.

Напомним, во время рабочего визита Президента Украины в Турецкую Республику в апреле этого года первая леди Елена Зеленская запустила два новых украиноязычных аудиогида в Турции - в Галатской башне в Стамбуле и в Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре. В прошлом году украиноязычные аудиогиды заработали в самом большом дворце Турции - Долмабахче, а также в музее под открытым небом Эфес и Национальном парке Гёреме в Каппадокии.

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