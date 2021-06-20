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Новости Политика Украины
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Аудиогиды на украинском языке появились еще в двух музеях в Турции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Аудиогиды на украинском языке появились еще в двух музеях в Турции

Украиноязычные аудиогиды сегодня начали работу еще в двух музеях Турции - в Музее Анталии и музее Святого Николая в Демре.

В презентации аудиогидов участвовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который участвует в Анталийском дипломатическом форуме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С большим удовольствием испытал украинский аудиогид в Музее Анталии. Еще один украиноязычный аудиогид начинает работу в музее Святого Николая в городе Демре. По состоянию на сейчас в регионе Анталии больше туристов из Украины. Благодаря таким аудиогидам, украинские туристы не только будут наслаждаться морем, но и познавать великую турецкую культуру", - сказал Кулеба.

Напомним, во время рабочего визита Президента Украины в Турецкую Республику в апреле этого года первая леди Елена Зеленская запустила два новых украиноязычных аудиогида в Турции - в Галатской башне в Стамбуле и в Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре. В прошлом году украиноязычные аудиогиды заработали в самом большом дворце Турции - Долмабахче, а также в музее под открытым небом Эфес и Национальном парке Гёреме в Каппадокии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина покупает турецкие беспилотники для защиты, - Кулеба

Автор: Анна Судак
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20.06.2021 22:20 Ответить
Аудиогиды на украинском языке появились еще в двух музеях в Турции

Там тоже есть адвокатиня, фахiвчиня i соцiологиня? Аудиогиды на украинском языке появились еще в двух музеях в Турции - Цензор.НЕТ 1562
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20.06.2021 22:20 Ответить
Аудиогиды на украинском языке появились еще в двух музеях в Турции - Цензор.НЕТ 2129
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20.06.2021 22:27 Ответить
Ребята, сотни и тысячи гостиниц миллионы наших туристов, а Телевидение по гостиничным номерам в основном Раша и почти нет украинских каналов. Сколько Вы Бл@ди будете этот вопрос волынить? Ну почему Вы такие беспомощные и бестолковые в таких простых вопросах?
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20.06.2021 23:37 Ответить
Ты часто ездишь по отелям разных стран ? Скорее нет, потому как украинские каналы есть в номерах отелей по основным тур направлениям.
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21.06.2021 00:12 Ответить
Майже скрізь в готелях Турції і Египта є українські канали. Інколи їх навіть більше за російські. Проблема в тому, це "1+1", "2+2", "ТеТ" і інші канали Коломойського, які взагалі то важко назвати українськими, це канали для малоросів.
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21.06.2021 07:36 Ответить
 
 