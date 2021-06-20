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беспилотник (2114) Турция (3237) Кулеба Дмитрий (2657)

Украина покупает турецкие беспилотники для защиты, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украина покупает турецкие беспилотники для защиты, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба похвалил турецкие беспилотники, заявив, что Украина покупает их для защиты.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське радіо, об этом Кулеба заявил в интервью Anadolu Agency.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Анталийского форума дипломатии, Дмитрий Кулеба сказал, что Украина покупает турецкие беспилотники, "поскольку турецкие беспилотники очень хорошие".

"Беспилотники нужны для сдерживания России, чтобы Россия дважды подумала перед планированием любой эскалации или любого масштабного нападения на Украину", - добавил министр.

Также Кулеба заявил, что Турция не склонилась под давлением России, поскольку это страна, которая уважает себя и уважается другими странами.

"Стратегически мы хотим сделать две вещи. Мы хотим, чтобы турецкие беспилотники были оснащены украинскими двигателями. И мы хотим локализовать производство беспилотников в Украине.

Мы работаем с нашими турецкими партнерами над этим. Я думаю, что со временем все получится ", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Турции Чавушоглу ответил на упреки РФ по поводу продажи беспилотников Украине: Вы продаете ракеты Сирии
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Топ комментарии
+11
Bayraktar TB2 на деле показал свою эффективность
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20.06.2021 18:23
+10
спасибо, министер - глаза открыл - а все думали шо для просто так...
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20.06.2021 18:12
+9
Украина покупает турецкие беспилотники для защиты, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7489
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20.06.2021 17:50
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Страница 2 из 2
Ще ваш кумир Булгаков вустами професора Преображенського попереджав "не чітайтє рашистських газет", тим більше ненаукової фантастики від графоманів - дилетантів. Це я "пра кнопку в Анкарє, яка ФСЬО павиключаєт..."
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20.06.2021 20:37 Ответить
Ничего технически сложного в этом нет. Там электроника управления спаяна в Турции, программы турецкие, шифрование турецкое. Снайперскую винтовку вот сложно отключить радиосигналом, а радиоуправляемую технику - без проблем.
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20.06.2021 20:58 Ответить
Вот с электроникой управления вы и вляпались Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2185 Санкции животворящие и всё такое. Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9366 То же касается и ваших РЭБ - даже "новейшие" не имеют даже современных антенн, не то, что электроники Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2185
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20.06.2021 21:04 Ответить
20.06.2021 19:54
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20.06.2021 21:11 Ответить
Як завжди вологі касабська байки про куфайки "в теорії", може ти чув про його, Байрактара, автономний режим польоту по програмі, заздалегідь встановленій, як будеш вимикати в цьому випадку? Чи, нехай, і в радіокерованому варіанті, що ти зможеш вимкнути на відстані і звідкіля і як визначиш, працюює він чи ні. Трекерів і автовідповідачів на ньому, точно немає, принаймні, у вихідному варіанті. Балтунішка.
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20.06.2021 21:12 Ответить
Та в Карабахе они навыключались уже. Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3053
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20.06.2021 21:15 Ответить
Физически отключив антенну приёма можно защититься от получения враждебного кода (и то если нет дополнительной скрытой антенны в схеме). Но тогда управлять аппаратом невозможно - он просто пролетит по назначенному маршруту и вернётся. И то если предусмотрена независимость навигации и посадки от GPS. Если же нужна картинка в реальном времени, то он естественно будет излучать сигнал.
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20.06.2021 21:21 Ответить
Даже ваша Википедия пишет, что Байрактар "При необходимости может действовать в полностью автономном режиме, без управления с земли." Не "по маршруту и назад", а "полностью действовать" Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 546
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20.06.2021 21:28 Ответить
Рад, что турки превзошли всех в искусственном интеллекте и их беспилотник сможет самостоятельно отличить какцапский танк от украинского.
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20.06.2021 21:32 Ответить
Ваши труповозки любой теперь может отличить по козырьку "от ракет" Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3889

Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7662
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20.06.2021 21:37 Ответить
Не треба оповідати мені теорію, я її знаю не гірше вас. Ви хоч уявляєте який центр управління повинен бути , щоб в режимі on-line вибірково чи скопом відслідковувати і вирубати Потрібні апарати. І для чого це туркам?
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20.06.2021 21:29 Ответить
Никакого центра не нужно. Просто радиостанция, которая постоянно транслирует некую последовательность сигналов, отключающую некоторую последовательность "Байрактаров". Нужно или не нужно - это гражданский вопрос, военные руководствуются возможно/невозможно и рассчитывают на худшее.
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20.06.2021 21:36 Ответить
Виходячи з розмірів БПЛА, ДІАПАЗОН Р/С дециметровий,більшу антену на ньому не заховаєш. Антена яка повинна бути всеракурсна чи направлена і якої потужності? Якщо ти не будеш теоретизувань, а хоча б собі відповість чесно на всі ці питання, то зрозумієш, що варіант з кнопкою - вологі касабські фантазії
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20.06.2021 21:48 Ответить
У дедушки был приёмник, весом примерно в килограмм, который свободно ловил "Голос Америки" и не только. На КВ радиолюбители общаются с разных концов Земли за счёт отражения волн от ионосферы.
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20.06.2021 21:52 Ответить
Ага. А передающая станция была тоже размером с приёмник твоего дедушки? Как ты получишь направленное излучение, способное выжечь электронику Байрактара на высоте 8-10 км и при этом не зажарить операторов самой машины РЭБ? Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 180
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20.06.2021 21:56 Ответить
Ничего выжигать не нужно. Просто в процессоре Байрактара вшита команда на проверку поступающего сигнала на определённый код, как только код получен процессор отключается.
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20.06.2021 22:08 Ответить
А код, конечно, напечатан в кацапской википедии Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6068
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20.06.2021 22:12 Ответить
Код напечатан и хранится в штабе Эрдогана.
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20.06.2021 22:15 Ответить
Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5970
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20.06.2021 22:18 Ответить
В'юноша де ви на Байрактарі розмістите кВ - антену? Навіть, чверть хвильову, при довжині хвилі 20 м, наприклад? Яким буде розмір антени, уявляєте собі? Тому я й говорив про "вологі фантазії".
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20.06.2021 22:00 Ответить
У приёмника дедушки антена была сантиметров 15, и это 80-е годы прошлого века. Сейчас чувствительность радиотехники значительно выше. Вы и не поёмёте что антена Байрактара ловит не только ДМВ, но и КВ.
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20.06.2021 22:06 Ответить
Ага - сейчас и длинны волн длиннее Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3418 Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5595 Шо ты несёшь? Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3418
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20.06.2021 22:15 Ответить
Спидола-232. Данный портативный радиоприемник выпускался Рижским электротехническим заводом ВЭФ с 1979 года. Он был рассчитан на работу в диапазонах ДВ, СВ и четырех поддиапазонах КВ, прием велся на внутренние магнитную и телескопическую антенны.

Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2575
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20.06.2021 22:23 Ответить
И такие счас на Байрактары ставят? Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9466
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20.06.2021 22:24 Ответить
Значительно совершеннее. Всё же 40 лет прошло.
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20.06.2021 22:27 Ответить
Ага - специально для Байрактаров у вас какую-нить "вятку" закупают Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5113
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20.06.2021 22:28 Ответить
20.06.2021 19:54
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20.06.2021 22:32 Ответить
Пра макєт тобі особисто Коростельоа доповів?
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20.06.2021 20:43 Ответить
Орион тоже в летающем макете. А Байрактары УЖЕ на вооружении Украины ЕСТЬ. И Горлица с Соколом ДОПОЛНЯТ Байрактары в то время, как у вас только Орионы может быть появятся Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1978
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20.06.2021 20:48 Ответить
орион еще в прошлом году поставляли , 200 килограмм нагрузки пока не серийный но их уже много, а самое страшное что в подмосковье огромный завод по их производству доделывают, и это уже проблемма.
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20.06.2021 23:24 Ответить
А у нас Байрактары СЕРИЙНЫЕ, и МНОГО. И завод не доступен для всяких там башировых. А вдогонку к Байрактарам еще готовится локализованное производство и две отечественные разработки, как минимум.
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21.06.2021 13:49 Ответить
где много то ? да серийные но не наши, кацапы в сирии все потестили и свой огромный завод лепят, в ноябре сдача, и дальше мин обороны заказывает беспилотники,завод лепит, деньги на них дают, они другим кацапам остаются в виде зарплат и налогов опять в казну уходят, считай из кармана в карман переложили, а мы купили ,вывалили кучу валюты и она ушла из страны. Совсем одинаково да? Я еще не удивлюсь если кацапы с заграницей начнуть торговать беспилотниками, за прошлый год они набарыжили оружия на 13 млрд.
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21.06.2021 21:09 Ответить
Серийные и у нас на вооружении! Они есть!!! А у кацапов опытные и только "протестировали". А на этом фоне у нас готовится как минимум две модели ударных беспилотников В ДОПОЛНЕНИЕ к тем, что У НАС ЕСТЬ, а у кацапов пока "протестировали".
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21.06.2021 21:12 Ответить
я вам пишу разница в том что они не наши, путин с эрдоганом в десна долбится ,эрдоган кнопочку нажмет и не взлетит ничего. а кацапы делают свое, пусть пока не серийно ,но уже опробованное , завод для их производства строится ударными темпами, в случае чего они нарастят производство, а мы что нарастим? если сейчас ходим на саляру атошникам скидываемся.
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21.06.2021 21:23 Ответить
Они НАШИ (мы их купили), и стоят на вооружении. УЖЕ стоят на вооружении. А у кацапов только опытные экземпляры на испытаниях. И к этим, что УЖЕ стоят У НАС на вооружении, У НАС же готовятся еще две модели ударных беспилотников, которые будут приоизводиться У НАС. А у кацапов только одна модель и та на испытаниях.
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21.06.2021 21:30 Ответить
разговор слепого с глухим я говорю у них свои и будет много, у нас мало(30 штук против россиии это ниочем) и купленные, путин эрдогану шепнет и хер нам что продадут,а то что уже продали не взлетит, и что дальше делать? надо свой впк развивать, а не закупать чтото, китайцы и кацапы все свое делают, у нас после ссср огромный задел был и все просрали
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21.06.2021 22:06 Ответить
Ты говоришь новости из будущего, а у нас УЖЕ ЕСТЬ, и еще будет.
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21.06.2021 22:07 Ответить
В Казани собирают израильские IAI Searcher.
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20.06.2021 19:28 Ответить
И в каком месте он ударный?
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20.06.2021 19:29 Ответить
Стісняючсь спрасіть у лаптів, що саме із бпла праізвводіт лаптестан?
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20.06.2021 19:08 Ответить
Гугли.
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20.06.2021 19:21 Ответить
И? Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4358
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20.06.2021 19:25 Ответить
Та ото ж. Учітца, учітца, учітца.....
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20.06.2021 19:32 Ответить
Здесь много производят, да? Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1079
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20.06.2021 20:19 Ответить
А це ти до чого?
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20.06.2021 20:24 Ответить
Я теж про них. Ви бачили, як в режимі on-line знищували в Азербайджані танки, буки, ракетні комплекси і окремо серущих піхатинців. Мені сподобалась ювелірна точність і акуратність
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20.06.2021 19:00 Ответить
а я всё о своём - такую новость если бы читнул лет с 30 назад..... подумал бы шо ещё не прос
нулся..... померещилось с бодуна - Украина!!! у Турции!!! покупает летательные аппараты!!!.....
вот и не верь физикам что в разных точках время течёт по разному..........
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20.06.2021 19:10 Ответить
Я уявив, але для утворення воронки потрібно, щоб ударна хвиля була направлена В ЗЕМЛЮ. А в машині вони, заряди, снаряди і т.п. лежать, напевне що в ящиках паралельно землі.
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20.06.2021 19:16 Ответить
Выделять деньги нужно на свои разработки , Сокол 300 на порядок круче Байрактара!
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20.06.2021 19:43 Ответить
Поки що, це невідомо, бо він існує в одному-двух екземплярах і жодного разу не використовувався в бою.
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20.06.2021 20:27 Ответить
Кроме макета, там ничего нет. С чего Вы решили, что Сокол лучше ?
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20.06.2021 22:18 Ответить
Був один такий невідомий боксер, який не програв жодного бою, бо лише захищався!
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20.06.2021 19:44 Ответить
Он хочет сказать что на Донбассе их не применяют, как и джавелины. Жалко такую дорогую технику.
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20.06.2021 20:11 Ответить
Я смотрю некто Кулеба, такой себе продвинутый военный технарь!!!...скажем похлеще Тараса Чмута. И вот что он еще добавил...!!!
Однако если Россия все же начнет крупномасштабную операцию против Украины или перейдет в атаку, мы применим БПЛА для защиты своей территории", - заявил он.

Т.е.мы правильно понимаем, что эти беспилотники, это некое стратегическое таинственное оружие, под страхом которого,....************ ...устрашатся наступать???
И тагда вопрос...почему Орланы-10 или там -20 могут к нам залезать, чуть ли в пол дня, а Байрактары ....ні,ні,ні......нізя, ти шо??!!!..
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20.06.2021 20:17 Ответить
Все байры блокируются с Анкары в две секунды. Зря радуетесь.
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20.06.2021 20:18 Ответить
Та ти що прям отак з Анкари чи Ізміру і заблокують? Біда з цими касабами та й годі.
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20.06.2021 20:31 Ответить
То он с Су-24 перепутал. Залетел один в Турцию и его за две секунды заблокировали Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5818
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20.06.2021 21:31 Ответить
До зіткнення із землею, заблокували.
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20.06.2021 21:35 Ответить
Как получилось. Как говорят турки, "звиняйте".
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20.06.2021 21:42 Ответить
Свои беспилотники надо производить
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20.06.2021 22:03 Ответить
Кто то запрещает их производить ?
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20.06.2021 22:19 Ответить
согласен, деньги в стране остаются, а так валюта в турцию улетает,а кацапы не парятся вон доделывают завод, еще небось и на экспорт планируют изготавливать.
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20.06.2021 23:54 Ответить
І фото як завжди поплутали.
Це дрон укрвиробництва.
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20.06.2021 22:34 Ответить
Про спор об отключении Байрактаров: А вы уверены что непосредственно самим Байрактаром кто то дистанционно управляет?

Мне кажется что это работает так: Байрактару задают патрулирование зоны по данным системы инерциального наведения, так чтоб он вообще ничего не передавал и не принимал. А цели для него ищет мелкий беспилотник подсветки. Когда находит, как то подсвечивает и ждёт пока подсветку заметит и атакует Байрактар. Соответственно даже если заметят и собьют беспилотник подсветки - он мелкий и его не так жалко. А сам Байрактар хрен заметишь в режиме молчания, и хрен нарушишь его управление.

Если понятен способ подсветки - так можно подсвечивать любым беспилотником, установив её источник
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21.06.2021 00:17 Ответить
"А вы уверены что непосредственно самим Байрактаром кто то дистанционно управляет?"

Уверен. Но Ваша идея мне в целом нравится.
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21.06.2021 01:53 Ответить
Одно не понятно, почему не закупают Украинские?
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21.06.2021 10:39 Ответить
И сколько уже купили?
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21.06.2021 13:37 Ответить
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