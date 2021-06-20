Украина покупает турецкие беспилотники для защиты, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба похвалил турецкие беспилотники, заявив, что Украина покупает их для защиты.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське радіо, об этом Кулеба заявил в интервью Anadolu Agency.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Анталийского форума дипломатии, Дмитрий Кулеба сказал, что Украина покупает турецкие беспилотники, "поскольку турецкие беспилотники очень хорошие".

"Беспилотники нужны для сдерживания России, чтобы Россия дважды подумала перед планированием любой эскалации или любого масштабного нападения на Украину", - добавил министр.

Также Кулеба заявил, что Турция не склонилась под давлением России, поскольку это страна, которая уважает себя и уважается другими странами.

"Стратегически мы хотим сделать две вещи. Мы хотим, чтобы турецкие беспилотники были оснащены украинскими двигателями. И мы хотим локализовать производство беспилотников в Украине.

Мы работаем с нашими турецкими партнерами над этим. Я думаю, что со временем все получится ", - сказал Кулеба.

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