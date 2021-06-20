Украина покупает турецкие беспилотники для защиты, - Кулеба
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба похвалил турецкие беспилотники, заявив, что Украина покупает их для защиты.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське радіо, об этом Кулеба заявил в интервью Anadolu Agency.
Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Анталийского форума дипломатии, Дмитрий Кулеба сказал, что Украина покупает турецкие беспилотники, "поскольку турецкие беспилотники очень хорошие".
"Беспилотники нужны для сдерживания России, чтобы Россия дважды подумала перед планированием любой эскалации или любого масштабного нападения на Украину", - добавил министр.
Также Кулеба заявил, что Турция не склонилась под давлением России, поскольку это страна, которая уважает себя и уважается другими странами.
"Стратегически мы хотим сделать две вещи. Мы хотим, чтобы турецкие беспилотники были оснащены украинскими двигателями. И мы хотим локализовать производство беспилотников в Украине.
Мы работаем с нашими турецкими партнерами над этим. Я думаю, что со временем все получится ", - сказал Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
нулся..... померещилось с бодуна - Украина!!! у Турции!!! покупает летательные аппараты!!!.....
вот и не верь физикам что в разных точках время течёт по разному..........
Однако если Россия все же начнет крупномасштабную операцию против Украины или перейдет в атаку, мы применим БПЛА для защиты своей территории", - заявил он.
Т.е.мы правильно понимаем, что эти беспилотники, это некое стратегическое таинственное оружие, под страхом которого,....************ ...устрашатся наступать???
И тагда вопрос...почему Орланы-10 или там -20 могут к нам залезать, чуть ли в пол дня, а Байрактары ....ні,ні,ні......нізя, ти шо??!!!..
Це дрон укрвиробництва.
Мне кажется что это работает так: Байрактару задают патрулирование зоны по данным системы инерциального наведения, так чтоб он вообще ничего не передавал и не принимал. А цели для него ищет мелкий беспилотник подсветки. Когда находит, как то подсвечивает и ждёт пока подсветку заметит и атакует Байрактар. Соответственно даже если заметят и собьют беспилотник подсветки - он мелкий и его не так жалко. А сам Байрактар хрен заметишь в режиме молчания, и хрен нарушишь его управление.
Если понятен способ подсветки - так можно подсвечивать любым беспилотником, установив её источник
Уверен. Но Ваша идея мне в целом нравится.