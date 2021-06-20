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Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба похвалив турецькі безпілотники, заявивши, що Україна купує їх для захисту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, про це Кулеба заявив в інтерв'ю Anadolu Agency.

Відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах Анталійського форуму дипломатії, Дмитро Кулеба сказав, що Україна купує турецькі безпілотники, "оскільки турецькі безпілотники дуже хороші".

"Безпілотники потрібні для стримування Росії, щоб Росія двічі подумала перед плануванням будь-якої ескалації або будь-якого масштабного нападу на Україну", - додав міністр.

Також Кулеба заявив, що Туреччина не схилилася під тиском Росії, оскільки це країна, яка поважає себе і має повагу з боку інших країн.

"Стратегічно ми хочемо зробити дві речі. Ми хочемо, щоб турецькі безпілотники були оснащені українськими двигунами. І ми хочемо локалізувати виробництво безпілотників в Україні.

Ми працюємо з нашими турецькими партнерами над цим. Я думаю, що з часом все вдасться", - сказав Кулеба.

Читайте також: Глава МЗС Туреччини Чавушоглу відповів на закиди РФ з приводу продажу безпілотників Україні: Ви продаєте ракети Сирії
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Топ коментарі
+11
Bayraktar TB2 на деле показал свою эффективность
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20.06.2021 18:23
+10
спасибо, министер - глаза открыл - а все думали шо для просто так...
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20.06.2021 18:12
+9
Украина покупает турецкие беспилотники для защиты, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7489
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20.06.2021 17:50
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Ще ваш кумир Булгаков вустами професора Преображенського попереджав "не чітайтє рашистських газет", тим більше ненаукової фантастики від графоманів - дилетантів. Це я "пра кнопку в Анкарє, яка ФСЬО павиключаєт..."
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20.06.2021 20:37 Відповісти
Ничего технически сложного в этом нет. Там электроника управления спаяна в Турции, программы турецкие, шифрование турецкое. Снайперскую винтовку вот сложно отключить радиосигналом, а радиоуправляемую технику - без проблем.
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20.06.2021 20:58 Відповісти
Вот с электроникой управления вы и вляпались Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2185 Санкции животворящие и всё такое. Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9366 То же касается и ваших РЭБ - даже "новейшие" не имеют даже современных антенн, не то, что электроники Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2185
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20.06.2021 21:04 Відповісти
20.06.2021 19:54
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20.06.2021 21:11 Відповісти
Як завжди вологі касабська байки про куфайки "в теорії", може ти чув про його, Байрактара, автономний режим польоту по програмі, заздалегідь встановленій, як будеш вимикати в цьому випадку? Чи, нехай, і в радіокерованому варіанті, що ти зможеш вимкнути на відстані і звідкіля і як визначиш, працюює він чи ні. Трекерів і автовідповідачів на ньому, точно немає, принаймні, у вихідному варіанті. Балтунішка.
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20.06.2021 21:12 Відповісти
Та в Карабахе они навыключались уже. Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3053
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20.06.2021 21:15 Відповісти
Физически отключив антенну приёма можно защититься от получения враждебного кода (и то если нет дополнительной скрытой антенны в схеме). Но тогда управлять аппаратом невозможно - он просто пролетит по назначенному маршруту и вернётся. И то если предусмотрена независимость навигации и посадки от GPS. Если же нужна картинка в реальном времени, то он естественно будет излучать сигнал.
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20.06.2021 21:21 Відповісти
Даже ваша Википедия пишет, что Байрактар "При необходимости может действовать в полностью автономном режиме, без управления с земли." Не "по маршруту и назад", а "полностью действовать" Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 546
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20.06.2021 21:28 Відповісти
Рад, что турки превзошли всех в искусственном интеллекте и их беспилотник сможет самостоятельно отличить какцапский танк от украинского.
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20.06.2021 21:32 Відповісти
Ваши труповозки любой теперь может отличить по козырьку "от ракет" Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3889

Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7662
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20.06.2021 21:37 Відповісти
Не треба оповідати мені теорію, я її знаю не гірше вас. Ви хоч уявляєте який центр управління повинен бути , щоб в режимі on-line вибірково чи скопом відслідковувати і вирубати Потрібні апарати. І для чого це туркам?
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20.06.2021 21:29 Відповісти
Никакого центра не нужно. Просто радиостанция, которая постоянно транслирует некую последовательность сигналов, отключающую некоторую последовательность "Байрактаров". Нужно или не нужно - это гражданский вопрос, военные руководствуются возможно/невозможно и рассчитывают на худшее.
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20.06.2021 21:36 Відповісти
Виходячи з розмірів БПЛА, ДІАПАЗОН Р/С дециметровий,більшу антену на ньому не заховаєш. Антена яка повинна бути всеракурсна чи направлена і якої потужності? Якщо ти не будеш теоретизувань, а хоча б собі відповість чесно на всі ці питання, то зрозумієш, що варіант з кнопкою - вологі касабські фантазії
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20.06.2021 21:48 Відповісти
У дедушки был приёмник, весом примерно в килограмм, который свободно ловил "Голос Америки" и не только. На КВ радиолюбители общаются с разных концов Земли за счёт отражения волн от ионосферы.
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20.06.2021 21:52 Відповісти
Ага. А передающая станция была тоже размером с приёмник твоего дедушки? Как ты получишь направленное излучение, способное выжечь электронику Байрактара на высоте 8-10 км и при этом не зажарить операторов самой машины РЭБ? Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 180
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20.06.2021 21:56 Відповісти
Ничего выжигать не нужно. Просто в процессоре Байрактара вшита команда на проверку поступающего сигнала на определённый код, как только код получен процессор отключается.
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20.06.2021 22:08 Відповісти
А код, конечно, напечатан в кацапской википедии Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6068
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20.06.2021 22:12 Відповісти
Код напечатан и хранится в штабе Эрдогана.
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20.06.2021 22:15 Відповісти
Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5970
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20.06.2021 22:18 Відповісти
В'юноша де ви на Байрактарі розмістите кВ - антену? Навіть, чверть хвильову, при довжині хвилі 20 м, наприклад? Яким буде розмір антени, уявляєте собі? Тому я й говорив про "вологі фантазії".
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20.06.2021 22:00 Відповісти
У приёмника дедушки антена была сантиметров 15, и это 80-е годы прошлого века. Сейчас чувствительность радиотехники значительно выше. Вы и не поёмёте что антена Байрактара ловит не только ДМВ, но и КВ.
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20.06.2021 22:06 Відповісти
Ага - сейчас и длинны волн длиннее Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3418 Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5595 Шо ты несёшь? Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3418
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20.06.2021 22:15 Відповісти
Спидола-232. Данный портативный радиоприемник выпускался Рижским электротехническим заводом ВЭФ с 1979 года. Он был рассчитан на работу в диапазонах ДВ, СВ и четырех поддиапазонах КВ, прием велся на внутренние магнитную и телескопическую антенны.

Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2575
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20.06.2021 22:23 Відповісти
И такие счас на Байрактары ставят? Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9466
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20.06.2021 22:24 Відповісти
Значительно совершеннее. Всё же 40 лет прошло.
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20.06.2021 22:27 Відповісти
Ага - специально для Байрактаров у вас какую-нить "вятку" закупают Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5113
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20.06.2021 22:28 Відповісти
20.06.2021 19:54
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20.06.2021 22:32 Відповісти
Пра макєт тобі особисто Коростельоа доповів?
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20.06.2021 20:43 Відповісти
Орион тоже в летающем макете. А Байрактары УЖЕ на вооружении Украины ЕСТЬ. И Горлица с Соколом ДОПОЛНЯТ Байрактары в то время, как у вас только Орионы может быть появятся Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1978
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20.06.2021 20:48 Відповісти
орион еще в прошлом году поставляли , 200 килограмм нагрузки пока не серийный но их уже много, а самое страшное что в подмосковье огромный завод по их производству доделывают, и это уже проблемма.
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20.06.2021 23:24 Відповісти
А у нас Байрактары СЕРИЙНЫЕ, и МНОГО. И завод не доступен для всяких там башировых. А вдогонку к Байрактарам еще готовится локализованное производство и две отечественные разработки, как минимум.
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21.06.2021 13:49 Відповісти
где много то ? да серийные но не наши, кацапы в сирии все потестили и свой огромный завод лепят, в ноябре сдача, и дальше мин обороны заказывает беспилотники,завод лепит, деньги на них дают, они другим кацапам остаются в виде зарплат и налогов опять в казну уходят, считай из кармана в карман переложили, а мы купили ,вывалили кучу валюты и она ушла из страны. Совсем одинаково да? Я еще не удивлюсь если кацапы с заграницей начнуть торговать беспилотниками, за прошлый год они набарыжили оружия на 13 млрд.
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21.06.2021 21:09 Відповісти
Серийные и у нас на вооружении! Они есть!!! А у кацапов опытные и только "протестировали". А на этом фоне у нас готовится как минимум две модели ударных беспилотников В ДОПОЛНЕНИЕ к тем, что У НАС ЕСТЬ, а у кацапов пока "протестировали".
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21.06.2021 21:12 Відповісти
я вам пишу разница в том что они не наши, путин с эрдоганом в десна долбится ,эрдоган кнопочку нажмет и не взлетит ничего. а кацапы делают свое, пусть пока не серийно ,но уже опробованное , завод для их производства строится ударными темпами, в случае чего они нарастят производство, а мы что нарастим? если сейчас ходим на саляру атошникам скидываемся.
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21.06.2021 21:23 Відповісти
Они НАШИ (мы их купили), и стоят на вооружении. УЖЕ стоят на вооружении. А у кацапов только опытные экземпляры на испытаниях. И к этим, что УЖЕ стоят У НАС на вооружении, У НАС же готовятся еще две модели ударных беспилотников, которые будут приоизводиться У НАС. А у кацапов только одна модель и та на испытаниях.
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21.06.2021 21:30 Відповісти
разговор слепого с глухим я говорю у них свои и будет много, у нас мало(30 штук против россиии это ниочем) и купленные, путин эрдогану шепнет и хер нам что продадут,а то что уже продали не взлетит, и что дальше делать? надо свой впк развивать, а не закупать чтото, китайцы и кацапы все свое делают, у нас после ссср огромный задел был и все просрали
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21.06.2021 22:06 Відповісти
Ты говоришь новости из будущего, а у нас УЖЕ ЕСТЬ, и еще будет.
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21.06.2021 22:07 Відповісти
В Казани собирают израильские IAI Searcher.
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20.06.2021 19:28 Відповісти
И в каком месте он ударный?
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20.06.2021 19:29 Відповісти
Стісняючсь спрасіть у лаптів, що саме із бпла праізвводіт лаптестан?
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20.06.2021 19:08 Відповісти
Гугли.
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20.06.2021 19:21 Відповісти
И? Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4358
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20.06.2021 19:25 Відповісти
Та ото ж. Учітца, учітца, учітца.....
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20.06.2021 19:32 Відповісти
Здесь много производят, да? Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1079
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20.06.2021 20:19 Відповісти
А це ти до чого?
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20.06.2021 20:24 Відповісти
Я теж про них. Ви бачили, як в режимі on-line знищували в Азербайджані танки, буки, ракетні комплекси і окремо серущих піхатинців. Мені сподобалась ювелірна точність і акуратність
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20.06.2021 19:00 Відповісти
а я всё о своём - такую новость если бы читнул лет с 30 назад..... подумал бы шо ещё не прос
нулся..... померещилось с бодуна - Украина!!! у Турции!!! покупает летательные аппараты!!!.....
вот и не верь физикам что в разных точках время течёт по разному..........
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20.06.2021 19:10 Відповісти
Я уявив, але для утворення воронки потрібно, щоб ударна хвиля була направлена В ЗЕМЛЮ. А в машині вони, заряди, снаряди і т.п. лежать, напевне що в ящиках паралельно землі.
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20.06.2021 19:16 Відповісти
Выделять деньги нужно на свои разработки , Сокол 300 на порядок круче Байрактара!
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20.06.2021 19:43 Відповісти
Поки що, це невідомо, бо він існує в одному-двух екземплярах і жодного разу не використовувався в бою.
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20.06.2021 20:27 Відповісти
Кроме макета, там ничего нет. С чего Вы решили, что Сокол лучше ?
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20.06.2021 22:18 Відповісти
Був один такий невідомий боксер, який не програв жодного бою, бо лише захищався!
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20.06.2021 19:44 Відповісти
Он хочет сказать что на Донбассе их не применяют, как и джавелины. Жалко такую дорогую технику.
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20.06.2021 20:11 Відповісти
Я смотрю некто Кулеба, такой себе продвинутый военный технарь!!!...скажем похлеще Тараса Чмута. И вот что он еще добавил...!!!
Однако если Россия все же начнет крупномасштабную операцию против Украины или перейдет в атаку, мы применим БПЛА для защиты своей территории", - заявил он.

Т.е.мы правильно понимаем, что эти беспилотники, это некое стратегическое таинственное оружие, под страхом которого,....************ ...устрашатся наступать???
И тагда вопрос...почему Орланы-10 или там -20 могут к нам залезать, чуть ли в пол дня, а Байрактары ....ні,ні,ні......нізя, ти шо??!!!..
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20.06.2021 20:17 Відповісти
Все байры блокируются с Анкары в две секунды. Зря радуетесь.
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20.06.2021 20:18 Відповісти
Та ти що прям отак з Анкари чи Ізміру і заблокують? Біда з цими касабами та й годі.
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20.06.2021 20:31 Відповісти
То он с Су-24 перепутал. Залетел один в Турцию и его за две секунды заблокировали Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5818
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20.06.2021 21:31 Відповісти
До зіткнення із землею, заблокували.
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20.06.2021 21:35 Відповісти
Как получилось. Как говорят турки, "звиняйте".
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20.06.2021 21:42 Відповісти
Свои беспилотники надо производить
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20.06.2021 22:03 Відповісти
Кто то запрещает их производить ?
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20.06.2021 22:19 Відповісти
согласен, деньги в стране остаются, а так валюта в турцию улетает,а кацапы не парятся вон доделывают завод, еще небось и на экспорт планируют изготавливать.
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20.06.2021 23:54 Відповісти
І фото як завжди поплутали.
Це дрон укрвиробництва.
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20.06.2021 22:34 Відповісти
Про спор об отключении Байрактаров: А вы уверены что непосредственно самим Байрактаром кто то дистанционно управляет?

Мне кажется что это работает так: Байрактару задают патрулирование зоны по данным системы инерциального наведения, так чтоб он вообще ничего не передавал и не принимал. А цели для него ищет мелкий беспилотник подсветки. Когда находит, как то подсвечивает и ждёт пока подсветку заметит и атакует Байрактар. Соответственно даже если заметят и собьют беспилотник подсветки - он мелкий и его не так жалко. А сам Байрактар хрен заметишь в режиме молчания, и хрен нарушишь его управление.

Если понятен способ подсветки - так можно подсвечивать любым беспилотником, установив её источник
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21.06.2021 00:17 Відповісти
"А вы уверены что непосредственно самим Байрактаром кто то дистанционно управляет?"

Уверен. Но Ваша идея мне в целом нравится.
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21.06.2021 01:53 Відповісти
Одно не понятно, почему не закупают Украинские?
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21.06.2021 10:39 Відповісти
И сколько уже купили?
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21.06.2021 13:37 Відповісти
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