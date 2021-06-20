Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба похвалив турецькі безпілотники, заявивши, що Україна купує їх для захисту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, про це Кулеба заявив в інтерв'ю Anadolu Agency.
Відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах Анталійського форуму дипломатії, Дмитро Кулеба сказав, що Україна купує турецькі безпілотники, "оскільки турецькі безпілотники дуже хороші".
"Безпілотники потрібні для стримування Росії, щоб Росія двічі подумала перед плануванням будь-якої ескалації або будь-якого масштабного нападу на Україну", - додав міністр.
Також Кулеба заявив, що Туреччина не схилилася під тиском Росії, оскільки це країна, яка поважає себе і має повагу з боку інших країн.
"Стратегічно ми хочемо зробити дві речі. Ми хочемо, щоб турецькі безпілотники були оснащені українськими двигунами. І ми хочемо локалізувати виробництво безпілотників в Україні.
Ми працюємо з нашими турецькими партнерами над цим. Я думаю, що з часом все вдасться", - сказав Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
нулся..... померещилось с бодуна - Украина!!! у Турции!!! покупает летательные аппараты!!!.....
вот и не верь физикам что в разных точках время течёт по разному..........
Однако если Россия все же начнет крупномасштабную операцию против Украины или перейдет в атаку, мы применим БПЛА для защиты своей территории", - заявил он.
Т.е.мы правильно понимаем, что эти беспилотники, это некое стратегическое таинственное оружие, под страхом которого,....************ ...устрашатся наступать???
И тагда вопрос...почему Орланы-10 или там -20 могут к нам залезать, чуть ли в пол дня, а Байрактары ....ні,ні,ні......нізя, ти шо??!!!..
Це дрон укрвиробництва.
Мне кажется что это работает так: Байрактару задают патрулирование зоны по данным системы инерциального наведения, так чтоб он вообще ничего не передавал и не принимал. А цели для него ищет мелкий беспилотник подсветки. Когда находит, как то подсвечивает и ждёт пока подсветку заметит и атакует Байрактар. Соответственно даже если заметят и собьют беспилотник подсветки - он мелкий и его не так жалко. А сам Байрактар хрен заметишь в режиме молчания, и хрен нарушишь его управление.
Если понятен способ подсветки - так можно подсвечивать любым беспилотником, установив её источник
Уверен. Но Ваша идея мне в целом нравится.