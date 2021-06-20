УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15362 відвідувача онлайн
Новини Політика України
1 297 6
музей (386) Туреччина (2255) Кулеба Дмитро (3205)

Аудіогіди українською мовою з'явилися ще у двох музеях Туреччини

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Аудіогіди українською мовою з'явилися ще у двох музеях Туреччини

Україномовні аудіогіди сьогодні почали роботу ще у двох музеях Туреччини - в Музеї Анталії та музеї Святого Миколая у місті Демре.

У презентації аудіогідів брав участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який бере участь в Анталійському дипломатичному форумі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З великим задоволенням випробував український аудіогід у Музеї Анталії. Ще один україномовний аудіогід починає роботу в музеї Святого Миколая в місті Демре. Наразі в регіоні Анталії найбільше туристів з України. Завдяки таким аудіогідам українські туристи не лише насолоджуватимуться морем, а й пізнаватимуть величну турецьку культуру", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, під час робочого візиту президента України до Турецької Республіки у квітні цього року перша леді Олена Зеленська запустила два нові україномовні аудіогіди в Туреччині - в Галатській вежі у Стамбулі і в Музеї анатолійських цивілізацій в Анкарі.  Минулого року україномовні аудіогіди запустили в найбільшому палаці Туреччини - Долмабахче, а також у музеї просто неба Ефес та Національному парку Гьореме, що у Каппадокії.

Читайте також: Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
👍👍👍
показати весь коментар
20.06.2021 22:20 Відповісти
Аудиогиды на украинском языке появились еще в двух музеях в Турции

Там тоже есть адвокатиня, фахiвчиня i соцiологиня? Аудиогиды на украинском языке появились еще в двух музеях в Турции - Цензор.НЕТ 1562
показати весь коментар
20.06.2021 22:20 Відповісти
Аудиогиды на украинском языке появились еще в двух музеях в Турции - Цензор.НЕТ 2129
показати весь коментар
20.06.2021 22:27 Відповісти
Ребята, сотни и тысячи гостиниц миллионы наших туристов, а Телевидение по гостиничным номерам в основном Раша и почти нет украинских каналов. Сколько Вы Бл@ди будете этот вопрос волынить? Ну почему Вы такие беспомощные и бестолковые в таких простых вопросах?
показати весь коментар
20.06.2021 23:37 Відповісти
Ты часто ездишь по отелям разных стран ? Скорее нет, потому как украинские каналы есть в номерах отелей по основным тур направлениям.
показати весь коментар
21.06.2021 00:12 Відповісти
Майже скрізь в готелях Турції і Египта є українські канали. Інколи їх навіть більше за російські. Проблема в тому, це "1+1", "2+2", "ТеТ" і інші канали Коломойського, які взагалі то важко назвати українськими, це канали для малоросів.
показати весь коментар
21.06.2021 07:36 Відповісти
 
 